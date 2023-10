La ministre Caroline Proulx renforce les liens avec le Mexique, troisième marché en importance pour le tourisme au Québec

QUÉBEC, le 20 oct. 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, s'est rendue au Mexique du 16 au 20 octobre derniers dans le but de renforcer les liens économiques avec ce marché d'importance pour le Québec.

La ministre souhaitait ainsi consolider les relations existantes, promouvoir la destination québécoise et échanger avec les acteurs du secteur touristique au Mexique. Ce pays représente le troisième marché international en importance pour le tourisme au Québec avec 3,6 % des entrées, après les États-Unis (59 %) et la France (14 %).

Accompagnée d'une délégation de représentants de l'industrie touristique québécoise venus rencontrer des voyagistes mexicains, la ministre s'est donné pour objectif de promouvoir le tourisme quatre saisons en mettant notamment de l'avant l'hiver, qui est très apprécié des visiteurs mexicains. En effet, en 2019, près de la moitié d'entre eux ont choisi de voyager au Québec entre octobre et mars.

Lors de son passage, Mme Proulx a rencontré le secrétaire du Tourisme au Mexique, M. Miguel Torruco Marques, la secrétaire du Tourisme de la Ville de Mexico, Mme Nathalie Véronique Desplas Puel, ainsi que des représentants de la Ville de Monterrey et de l'État du Nuevo León. Elle a pu échanger avec eux sur les occasions de développement touristique entre les deux pays. La ministre s'est également entretenue avec M. Juan Manuel Garibay, directeur des expositions internationales de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique, et le directeur du Musée national d'anthropologie de Mexico, M. Antonio Saborit, afin de discuter d'une prochaine collaboration avec un musée québécois.

Citation :

« Le tourisme international est en plein essor et la concurrence est féroce. Le Mexique est un marché d'importance pour notre destination et le potentiel de développement est énorme. Il est primordial que le Québec se positionne avantageusement afin d'attirer un plus grand nombre de visiteurs. Le tourisme est un moteur économique crucial pour le Québec, et nous travaillons activement pour favoriser une croissance durable de ce secteur. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

En 2019, selon les estimations du ministère du Tourisme, environ 140 000 touristes mexicains ont visité le Québec, pour un total de 2,2 millions de nuitées et des dépenses de 161 millions de dollars.

La durée moyenne de leur voyage au Québec a donc été de 16 nuitées et ils ont dépensé en moyenne 1 144 $.

Une campagne de promotion sous la marque Bonjour Québec est en cours au Mexique, depuis le 18 septembre, et se poursuit jusqu'au 30 novembre. Elle mise notamment sur les médias sociaux, le Web et des influenceurs mexicains.

Les objectifs de cette campagne sont de promouvoir notre terrain de jeu hivernal pour les activités de plein air, la féérie de l'hiver et l'ambiance urbaine festive du Québec.

