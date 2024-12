La ministre Caroline Proulx annonce un soutien financier de 5 M$ pour la réalisation d'un centre de tourisme autochtone dans les Laurentides

MONT-TREMBLANT, QC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, a annoncé aujourd'hui, en compagnie du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, et de la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, un appui financier de 5 millions de dollars pour le réaménagement du site de l'organisme Kina8at afin d'en faire un centre de tourisme autochtone alliant partage de cultures, tourisme de bien-être et hébergement inusité.

Plus précisément, l'aide accordée servira :

à construire un centre culturel qui comprendra un musée autochtone, deux salles multifonctionnelles, une salle multimédia, une boutique ethnoculturelle et une salle de dégustation;

à aménager des sentiers d'interprétation en nature;

à construire des hébergements sous forme de tipi et de prêts-à-camper;

à présenter des expositions d'arts autochtones permanentes et temporaires dans le musée;

à offrir un programme culturel autochtone dans la salle multimédia;

à offrir des ateliers culturels autochtones dans les deux salles multifonctionnelles;

à tenir des activités d'entreprises et scolaires;

à offrir une expérience de dégustation de mets à saveur autochtone.

La mission de l'organisme Kina8at est de favoriser la reconnexion culturelle en renouvelant la mémoire ancestrale chez les membres des Premières Nations et de partager les cultures autochtones avec tous dans l'esprit de la réconciliation.

L'industrie touristique joue un rôle économique important dans la région des Laurentides. Selon les données les plus récentes du Ministère, la contribution à l'économie des secteurs associés au tourisme s'élevait à près de 965 millions de dollars. La région comptait près de 1 800 entreprises et plus de 22 000 emplois liés au tourisme en 2023.

Citations

« Le tourisme est un levier économique clé pour nos régions, comme les Laurentides. Notre gouvernement investit dans des projets qui enrichissent l'offre touristique et génèrent des retombées économiques. Ces retombées soutiennent les missions principales de l'État, tout en profitant aux communautés locales et régionales. Des initiatives comme celle de Kina8at, qui valorisent la culture et les savoirs autochtones, favorisent le partage entre les peuples, font rayonner la région et renforcent notre prospérité collective. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le tourisme autochtone est non seulement un vecteur de développement économique pour les régions du Québec, mais aussi un important facteur de rapprochement. Des projets comme celui de Kina8at représentent une occasion supplémentaire d'apprendre à mieux nous connaître et de permettre aux Québécois et aux touristes de partout dans le monde de découvrir toutes les richesses des cultures et des langues autochtones. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Cet investissement de 5 millions de dollars de notre gouvernement pour réaménager le site de Kina8at afin d'en faire un pôle du tourisme autochtone est une excellente nouvelle pour notre région. Il contribue à diversifier l'offre touristique et à dynamiser l'économie locale tout en mettant en valeur la culture et le tourisme autochtone. Je tiens à saluer la vision et le travail de l'équipe de Kina8at. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Je suis fier de porter la vision de mon père, qui a toujours insisté sur l'importance de mieux se connaître pour mieux vivre ensemble. Mon père aurait voulu un centre comme celui-ci pour livrer le message de paix de nos ancêtres, dans la joie du partage. Je suis heureux de voir enfin son rêve se réaliser. Le centre culturel sera un legs important pour les générations futures, peu importe leurs origines. »

Dominique Rankin, chef héréditaire anicinape et cofondateur de Kina8at

Faits saillants

Cette aide financière est accordée dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT).

Depuis la création du PARIT en 2021, 294 millions de dollars ont été investis afin de soutenir 122 projets. Au total, ce programme devrait permettre des investissements de plus de 681 millions de dollars.

création du PARIT en 2021, 294 millions de dollars ont été investis afin de soutenir 122 projets. Au total, ce programme devrait permettre des investissements de plus de 681 millions de dollars. Les objectifs du PARIT sont les suivants : renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région; appuyer des projets qui favorisent la rétention de la population québécoise ou qui motivent ses déplacements; accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée; augmenter l'adoption de bonnes pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale.



