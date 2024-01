La ministre Caroline Proulx annonce un soutien de 1,1 M$ pour faciliter le partage des ressources humaines entre entreprises touristiques

QUÉBEC, le 18 janv. 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce l'attribution d'une aide financière de 1 100 000 $ au Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) afin de déployer une plateforme numérique de partage de la main-d'œuvre. Cette solution innovante aidera l'industrie touristique à faire face aux défis résultant de la rareté de travailleurs liée au contexte saisonnier des emplois.

Ce soutien financier permettra de modeler la plateforme numérique afin qu'elle réponde aux besoins et aux réalités de l'industrie ainsi que d'assurer son utilisation optimale par les entreprises et les travailleurs du Québec. Il vise également à favoriser son déploiement auprès des entreprises touristiques de l'ensemble des régions du Québec.

La plateforme, qui sera disponible en version Web ou sous la forme d'une application, facilitera le partage de main-d'œuvre entre entreprises touristiques. Elle simplifiera aussi le recrutement par une mise en relation virtuelle employeur-travailleur. Le personnel d'une entreprise participante pourra se créer gratuitement un profil et afficher ses disponibilités dans un calendrier accessible à la direction.

Cette dernière aura quant à elle la possibilité de publier des offres d'emploi ou des mandats de courte ou de longue durée. Une banque d'employés sera également mise à sa disposition selon des critères de recherche. Enfin, elle pourra créer une liste de candidatures préapprouvées à laquelle elle se référera au besoin.

Le déploiement national de la plateforme numérique poursuit notamment les objectifs suivants :

accroître les jumelages entre les entreprises et faciliter le partage de main-d'œuvre, sur une base saisonnière et dans un contexte de régimes d'emplois à temps partiel, entre celles-ci et les différents secteurs du tourisme;

favoriser la stabilité d'emploi des travailleurs saisonniers grâce à une perspective « multiemployeur »;

augmenter l'attractivité des métiers en tourisme par la minimisation des enjeux liés à la saisonnalité ou aux emplois à temps partiel;

générer des données portant sur le marché du travail (salaire, conditions d'emploi, etc.) et sur l'employabilité (taux de roulement, métiers priorisés, etc.) au moyen des renseignements recueillis via l'utilisation de l'outil par les employeurs et le personnel.

« En rendant cette plateforme accessible à l'ensemble du secteur touristique au Québec, notre gouvernement, en collaboration avec son partenaire de premier plan qu'est le CQRHT, agit pour contrer les effets de la rareté de la main-d'œuvre, et ce, dans toutes les régions. Je tiens à saluer les efforts déployés par le CQRHT dans la recherche et l'implantation d'outils technologiques innovants mis à la disposition de l'industrie dans ce contexte particulier de saisonnalité des emplois. Le tourisme est un moteur économique important, et notre gouvernement s'engage à soutenir ses partenaires dans la mise en place de solutions concrètes pour attirer et retenir une main-d'œuvre qualifiée en vue d'assurer et d'accroître la vitalité de l'industrie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Il s'agit d'un investissement stratégique et d'une réponse novatrice aux défis de main-d'œuvre dans l'industrie touristique. Cette plateforme numérique, dans laquelle nous investissons 1,1 million de dollars, permettra d'optimiser la gestion des ressources humaines. Cela aura nécessairement des retombées positives et tangibles! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« La numérisation des ressources humaines à travers une plateforme de partage de main-d'œuvre offre une solution concrète et agile afin de répondre aux besoins changeants du marché du travail. En favorisant la flexibilité, l'efficacité et la collaboration entre les entreprises, cette approche modernise la gestion des talents en créant un écosystème gagnant-gagnant où la demande et l'offre se rencontrent de manière harmonieuse et en propulsant l'industrie vers une économie du travail plus dynamique, plus compétitive et plus durable. »

Xavier Gret, directeur général du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme

La plateforme a été développée par l'entreprise Recrutement TempIn dans le cadre d'une collaboration avec le MT Lab. L'objectif de l'outil : répondre aux besoins des entreprises saisonnières ayant des périodes d'activités complémentaires, des travailleurs à temps partiel souhaitant bénéficier d'un horaire à temps plein et/ou désirant travailler à l'année et des entreprises ayant des besoins ponctuels plus soutenus ou des périodes plus calmes.

Cette annonce fait suite à un projet pilote de six mois, amorcé à la mi-janvier 2023 et coordonné par le CQRHT, auquel ont participé 27 entreprises dans quatre régions et quatre secteurs d'emplois touristiques. Il a permis de tester l'outil et son processus de prise en main par les utilisateurs pour s'assurer qu'il répondra aux besoins et à la réalité de l'industrie touristique.

La somme annoncée aujourd'hui sera octroyée au cours des exercices financiers 2023-2024 à 2026-2027.

Elle s'inscrit dans le Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain . Celui-ci vise notamment à accompagner les entreprises dans les défis liés à la rareté de la main-d'œuvre et à stimuler l'innovation au sein des organisations et de la destination québécoises.

. Celui-ci vise notamment à accompagner les entreprises dans les défis liés à la rareté de la main-d'œuvre et à stimuler l'innovation au sein des organisations et de la destination québécoises. Depuis vingt-cinq ans, le CQRHT, le comité sectoriel de main-d'œuvre en tourisme, travaille en collaboration avec les partenaires de l'industrie, soit le milieu associatif, les syndicats et les entreprises touristiques. Sa mission est d'assurer une surveillance vigilante de l'évolution de la main-d'œuvre en tourisme et de favoriser la concertation de tous les partenaires afin d'arriver à des consensus qui permettront de poser des actions communes et structurantes pour relever les défis en ressources humaines de l'industrie touristique.

