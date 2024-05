La ministre Caroline Proulx annonce plus de 3,6 M$ pour soutenir la réalisation de projets touristiques dans Lanaudière

BERTHIERVILLE, QC, le 10 mai 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, est fière de confirmer un appui financier totalisant plus de 3,6 millions de dollars, en collaboration avec Tourisme Lanaudière et la Table des préfets de Lanaudière, pour soutenir le développement de projets touristiques locaux.

Cette annonce a été faite alors que la ministre prenait la parole devant les membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-D'Autray.

Les projets appuyés favoriseront la croissance du tourisme, un important moteur de développement économique local. Cette industrie est en plein essor dans Lanaudière. Elle compte près de 1 200 entreprises et de 13 200 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs qui y sont associés s'élevait à 706 millions de dollars.

Citations :

« Le tourisme, un secteur économique à part entière, contribue à enrichir le Québec. Sa croissance fait partie des priorités de notre gouvernement. Pour que toutes les régions en bénéficient, on multiplie les investissements pour la stimuler afin que nos communautés profitent encore davantage des importantes retombées. Les projets soutenus dans Lanaudière sont un bel exemple de notre volonté de consolider le tourisme dans son rôle de créateur de richesses. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'industrie touristique est en pleine effervescence partout dans Lanaudière. La qualité des initiatives déposées par plus de 40 promoteurs dans le cadre de ce quatrième appel de projets lié à l'EPRTNT en témoigne. Tourisme Lanaudière est fière du partenariat établi avec les élus locaux via les six MRC et le ministère du Tourisme. Cette collaboration permet le financement de projets qui contribuent à faire de la région une destination riche pour nos visiteurs, enviable, responsable et durable. »

Agathe Sauriol, présidente de Tourisme Lanaudière

« La Table des préfets de Lanaudière, au nom des six MRC, est fière d'appuyer des projets qui font rayonner les territoires de la région, chacun ayant beaucoup à offrir sur le plan touristique. Rappelons que les 13 000 emplois liés à cette industrie assurent la vitalité de notre région, permettant à autant de Lanaudois et de Lanaudoises de contribuer fièrement à la notoriété de notre image de marque à l'échelle québécoise et internationale. »

Sébastien Nadeau, président de la Table des préfets de Lanaudière

Faits saillants :

Ces montants ont été octroyés dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques et de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 (EPRTNT). Pour tous les détails, voir les projets énumérés en annexe.

L'EPRTNT permet de soutenir la concrétisation d'une large gamme de projets répondant aux besoins ciblés dans les 21 régions touristiques. Pour Lanaudière , 1,3 million de dollars ont été attribués par le ministère du Tourisme, 900 000 $ par Tourisme Lanaudière et 900 000 $ par la Table des préfets de Lanaudière , composée des six MRC de la région, ce qui porte à 3,1 millions la somme disponible pour appuyer des projets de développement de l'offre touristique dans la région. La Table des préfets de Lanaudière est composée des MRC de L'Assomption, des Moulins, de Matawinie , de D'Autray , de Montcalm et de Joliette .

Lanaudière Lanaudière Lanaudière MRC Lanaudière MRC Matawinie D'Autray Depuis le lancement de l'EPRTNT en 2022, la région de Lanaudière a procédé à quatre appels de projets. Au total, 94 projets ont été soutenus, pour des investissements à venir de l'ordre de près de 17 millions de dollars.

Lanaudière Les résultats obtenus depuis la création du Programme d'appui au développement des attraits touristiques en 2013 sont probants étant donné que des investissements de plus de 1,1 milliard de dollars ont été réalisés dans l'industrie touristique.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X Facebook YouTube LinkedIn

Programme d'appui au développement des attraits touristiques Centre de villégiature et de congrès Lanaudière Rénovation du bâtiment et des espaces d'accueil extérieurs.

Réaménagement des salles d'accueil, de la cafétéria et de la réception.

Bonification du site Web et du volet de l'achat en ligne. 2 007 637 $ Hôtel Days Inn Berthierville Rénovation intérieure et extérieure des chambres. 504 000 $ Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme Ô cascades de Rawdon Aménagement d'aires de pique-nique adaptées aux personnes à mobilité réduite. 90 000 $ Ville de Saint-Charles-Borromée Aménagement du parcours nocturne et multimédia Invisiblia. 46 243 $ Yewaska Ajout de nouvelles activités et d'unités d'hébergement. 72 000 $ Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie Transformation d'un bâtiment existant en chalet locatif. 90 000 $ Gestion Insilva Bonification de l'offre d'hébergement avec des prêts-à-camper et une yourte de services communautaires. 90 000 $ Les CampsRep Construction de cinq unités d'hébergement. 90 000 $ Vent de la savane Construction d'un chalet quatre saisons.

Rénovation et hivernisation de deux chalets. 90 000 $ Forêt ô cascades Construction de trois unités d'hébergement. 81 033 $ Village Canadiana d'Earle Moore Bonification de l'offre d'hébergement et des chemins d'accès. 90 000 $ Kabania hébergement en nature Ajout de services de réunion et bonification de l'offre d'hébergement. 90 000 $ Regroupement des gestionnaires des ZECS de Lanaudière Aménagement de quatre unités de prêt-à-camper. 88 500 $ Société de développement culturel de Terrebonne Organisation du Marché de Noël de Terrebonne 2024. 8 000 $ Exposition agricole régionale Rive-Nord Organisation de Expo Rive-Nord - CULTURA 2024. 8 000 $ Corporation événementielle Créative Organisation de CHAPO - Festival international d'amuseurs publics 2024. 8 000 $ Corporation événementielle Créative Organisation du Festival Frissons 2024. 8 000 $ C'Jeune Organisation de Mon Festival - Le festival culturel pour les enfants 2024. 8 000 $ Société de développement des sports de plein air Organisation d'Épisode NORR - course en sentiers 2024. 8 000 $ Ville de Repentigny Organisation du Lumifest Repentigny 2024. 8 000 $ Société de développement et d'animation de Mascouche Organisation du Festival Grande tribu 2024. 8 000 $ Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare Organisation du Festival des artisans 2024. 8 000 $ Municipalité de Saint-Damien Organisation de la Fête des vieux métiers et de la Fête des récoltes 2024. 8 000 $ Association Histoire-terroir Organisation des Médiévales Lanaudière 2024. 8 000 $ Festival Octenbulle de Mascouche Organisation du festival Octenbulle de Mascouche 2024. 8 000 $ Club défi de l'école secondaire Thérèse-Martin Organisation du Championnat jeunesse NORAM 2024. 8 000 $ Classique Ridaventure Organisation de La classique 2024. 8 000 $ Festitrad Organisation du Festitrad Saint-Gabriel 2024. 8 000 $ Festival international de Lanaudière Organisation du Festival international de Lanaudière 2024, le plus important festival de musique classique au Canada. 8 000 $ Société de développement et d'animation de Mascouche Organisation de la Fête des récoltes 2024. 8 000 $ Corporation Hector-Charland Organisation du festival Fous de théâtre 2024. 8 000 $ Chambre de commerce de Brandon Organisation de Terroir de cultures Brandon 2024. 8 000 $ SADC de D'Autray-Joliette Étude pour le développement d'un circuit touristique. 8 652 $ Loisir et sport Lanaudière Étude pour le développement d'un produit de longue randonnée. 13 323 $ Auberge de la Montagne-Coupée Acquisition et installation de serrures électroniques sans contact. 16 505 $ Complexe Atlantide Mise en place de projets numériques interactifs. 10 028 $ 45 Degrés Nord Acquisition d'un système intelligent pour la gestion événementielle. 30 000 $ Oktoberfest de Repentigny Développement d'une application mobile. 16 570 $ Total

3 676 491 $

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources: Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Véronique Coulombe, Coordonnatrice aux relations de presse et aux affaires publiques, Tourisme Lanaudière, Tél. : 450 834-2535, [email protected]