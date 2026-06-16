La ministre Blouin annonce les projets retenus pour la création de 600 nouvelles places subventionnéesau Québec et parmi les communautés des Premières Nations et des Inuit

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Catherine Blouin, est heureuse d'annoncer aujourd'hui les projets qui ont été retenus dans le cadre de deux appels de projets qui permettront, à terme, la création de 600 nouvelles places subventionnées dans plusieurs régions et parmi les communautés des Premières Nations et des Inuit au Québec.

Ce sont 25 projets visant l'augmentation de la capacité de CPE et de garderies subventionnées qui pourront se concrétiser, que ce soit par l'agrandissement ou le réaménagement d'installations existantes ou par la construction de nouvelles installations.

Du premier appel de projets seront créées 442 places subventionnées en installation de services de garde éducatifs à l'enfance dans plusieurs régions du Québec où les besoins sont particulièrement importants, soit le Bas-Saint-Laurent, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord et la Montérégie.

Le deuxième appel de projets permettra quant à lui la création de 158 places subventionnées dans des communautés autochtones de la Côte-Nord, de la Mauricie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parmi ces 158 places, 60 se trouvent en milieu urbain au Saguenay.

Rappelons que ces appels de projets, lancés en mars dernier, visaient à combler des besoins prioritaires en matière de services de garde éducatifs sur des territoires précis. Il s'agit d'un moyen concret du gouvernement pour répondre aux besoins des centaines de familles et réduire la pression sur leur portefeuille.

Citations :

« Je suis très contente d'annoncer la création de 600 places dans plusieurs régions et communautés au Québec. C'est une solution concrète pour réduire la pression sur le portefeuille des familles d'ici. Je tiens à souligner l'engagement de nos partenaires qui se mobilisent pour améliorer l'accès et la qualité des services offerts à nos tout-petits, et je remercie tous les services de garde éducatifs qui ont présenté un projet! Notre gouvernement poursuit ses efforts pour offrir à davantage de parents des places à 9,65 $ dans des environnements stimulants pour les enfants. »

Catherine Blouin, ministre de la Famille

« La création de ces nouvelles places, c'est concret pour les familles des Premières Nations et des Inuit. Nous investissions là où les besoins sont réels, dans leurs communautés, avec leurs partenaires. C'est comme cela que nous avançons ensemble. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants :

Depuis le lancement du Grand chantier pour les familles en octobre 2021, plus de 37 000 places subventionnées ont été créées partout au Québec. On retrouve également plus de 10 000 places subventionnées en installation en cours de réalisation.

Les appels de projets consistaient en la réaffectation de places, c'est-à-dire que des places ont été récupérées par le Ministère, comme le prévoit la Politique de récupération des places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance en installation, ou retournées volontairement par des services de garde éducatifs à l'enfance.

Le gouvernement du Québec a annoncé, dans son budget 2026-2027, la conversion de 5 000 places non subventionnées en places subventionnées.

Liens connexes :

Appel de projets en continu pour la réaffectation de places subventionnées - Lot 12

Appel de projets à l'intention des Premières Nations et des Inuit

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SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Rose Dubois-Ranjbaran, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, [email protected], Cell. : 367 990-2589; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]