/R E P R I S E -- Avis aux médias - Inauguration de nouvelles places subventionnées pour les familles de Saint-Nazaire-d'Acton/

SAINT-NAZAIRE-D'ACTON, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain et le député de Johnson, M. André Lamontagne, invitent les représentantes et représentants des médias à l'inauguration d'une nouvelle installation de centre de la petite enfance (CPE) qui offrira des places subventionnées au tarif quotidien de 9,65 $ aux familles de Saint-Nazaire-d'Acton.

Date : 10 avril 2026

Heure : 13 h 30

Lieu : Saint-Nazaire-d'Acton (le lieu vous sera confirmé au moment de votre inscription)

Pour vous inscrire à cette activité de presse, veuillez communiquer avec Mme Maya Dura ([email protected]). Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Maya Dura, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, [email protected], Cell. : 367 990-2589