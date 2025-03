La ministre Biron à New York pour consolider les liens du Québec avec les partenaires stratégiques américains et positionner le Québec comme un acteur engagé en matière d'égalité entre les femmes et les hommes

QUÉBEC, le 13 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, était en mission à New York, du 9 au 12 mars 2025, dans le contexte d'une campagne diplomatique du gouvernement du Québec aux États-Unis.

La ministre a pu rappeler l'importance stratégique de la relation Québec-États-Unis et faire valoir les intérêts politiques et commerciaux du Québec, en plus de consolider les partenariats économiques et politiques dans l'État de New York. La ministre a rencontré des partenaires américains, dont George Pataki, ancien gouverneur républicain de l'État de New York, ainsi que Ed Cox, chairman du Parti républicain pour l'État de New York. D'autres rencontres politiques et économiques dans le contexte du plan d'engagement postélectoral Québec-États-Unis se sont déroulées, notamment avec le président-fondateur de Signum Global Advisors, Charles Myers.

La ministre a également profité de son passage à New York pour prendre part à certaines activités en marge de la 69e session de la Commission de la condition de la femme (CCF) des Nations Unies. La CCF soulignait le 30e anniversaire de l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing.

La ministre a notamment pris part à des rencontres avec Aurore Bergé, ministre déléguée auprès du premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations de France, ainsi qu'Eva Menor Cantador, ministre de l'Égalité et du Féminisme de la Catalogne. Elle a en outre pu échanger avec des femmes entrepreneures sur l'accès des femmes aux postes décisionnels et de leadership, ainsi qu'avec des interlocutrices américaines sur la santé sexuelle et reproductive, y compris sur la question de l'accès à l'avortement.

Un entretien avec la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a permis à la ministre de mettre en valeur l'action du Québec dans l'espace francophone. Cette action concerne notamment l'économie, la découvrabilité des contenus culturels, la 5e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie, l'éducation, l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la coopération avec Haïti.

Il s'agissait du quatrième déplacement de la ministre Biron en sol américain depuis la tenue des élections du 5 novembre dernier aux États-Unis. Elle s'est rendue en Floride en décembre 2024, à Washington, D.C. en janvier dernier, dans le contexte de l'assermentation du président Trump, ainsi qu'au New Jersey et en Pennsylvanie, du 24 au 28 février. Il s'agissait du premier déplacement d'un membre du Conseil des ministres dans l'État de New York depuis la tenue des élections, et du deuxième sur le territoire médio-atlantique.

Citation :

« Cette mission s'inscrit dans une série prévue aux États-Unis en vue de défendre nos intérêts et de nous positionner comme un partenaire fiable et indispensable. Les exportations du Québec sont essentielles aux chaînes d'approvisionnement stratégiques nord-américaines. Plus de 700 entreprises américaines ont des filiales au Québec, et plus de 12 000 entreprises québécoises font des affaires aux États-Unis. Il est donc primordial d'y faire valoir nos intérêts communs. La 69e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies a également été l'occasion de faire rayonner l'égalité entre les femmes et les hommes, une valeur fondamentale au sein de la société québécoise. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Québec ainsi que son principal marché d'exportation : en 2023, nos échanges commerciaux s'élevaient à 130 G$, tandis que les trois quarts de nos exportations étaient à destination des États-Unis.

Le Québec possède un vaste réseau diplomatique aux États-Unis composé de neuf représentations, dont la Délégation générale du Québec à New York. En novembre 2023, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie a amorcé un redéploiement du réseau de représentations du Québec à l'étranger, ce qui a mené à un renforcement substantiel des effectifs diplomatiques aux États-Unis.

En 2023, l'État de New York a été le premier marché d'exportations québécoises aux États-Unis et le deuxième partenaire commercial du Québec aux États-Unis.

La Délégation générale du Québec à New York, inaugurée en 1940, célèbre son 85e anniversaire en 2025.

, inaugurée en 1940, célèbre son 85 anniversaire en 2025. Créée en 1946 par les Nations Unies, la CCF assure la veille de l'évolution du statut et des droits des femmes et des filles dans le monde. Inscrite dès 1948 dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'égalité entre les femmes et les hommes fait partie des préoccupations des Nations Unies depuis ses débuts.

Les Nations Unies ont adopté la Déclaration et le Programme d'action de Beijing lors de la 4 e Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est déroulée en 1995. Depuis, ces textes influencent les actions mises en œuvre par le gouvernement du Québec.

Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est déroulée en 1995. Depuis, ces textes influencent les actions mises en œuvre par le gouvernement du Québec. Le 18 novembre 2024, la ministre responsable de la Condition féminine a lancé le premier Plan d'action gouvernemental sur l'accès à l'avortement 2024-2027.

