OTTAWA, ON, le 30 juin 2023 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, est en Italie pour prendre part à la conférence biennale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Pendant son voyage, elle travaillera avec des intervenants pour faire progresser le commerce agricole et agroalimentaire canadien et faire la promotion de la salubrité et de la qualité des exportations canadiennes.

On s'attend à ce que la ministre Bibeau soit officiellement élue présidente de la conférence de la FAO la première journée. La ministre Bibeau sera la première ministre féminine de l'agriculture à assumer ce rôle et la première canadienne depuis 1997. La présidente anime la conférence de la FAO, facilitant les échanges. Les membres, provenant de différents pays, travaillent ensemble pour atteindre la sécurité alimentaire mondiale et les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Les membres de la FAO se réunissent tous les deux ans. Le thème de la conférence cette année est la gestion des eaux. La réunion aura lieu à Rome, du 1er au 7 juillet.

En Italie, la ministre Bibeau profitera de l'occasion pour discuter des possibilités agricoles canadiennes avec les intervenants italiens du secteur agroalimentaire, dont les avantages mutuels de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne. De plus, la ministre dirigera une table ronde sur le leadership des femmes en agriculture et en agroalimentaire dans le monde et rencontrera des entrepreneurs italiens qui utilisent des produits agricoles et agroalimentaires canadiens.

En marge de la conférence, la ministre Bibeau aura la possibilité de rencontrer ses homologues de nombreux autres pays et des représentants de la FAO pour faire progresser la sécurité alimentaire mondiale et améliorer les relations bilatérales et les possibilités du commerce, tout en s'efforçant de résoudre certaines questions commerciales.

Citation

« Cette conférence de la FAO est le plus grand rassemblement en personne des ministres de l'agriculture de partout autour du globe. Fondée au Canada il y a 75 ans, la FAO est la principale instance chargée des questions d'agriculture et de sécurité alimentaire dans le monde. Présider cette rencontre est un honneur qui met en lumière le leadership de notre secteur agricole et agroalimentaire. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

En 1945, lors d'une conférence présidée à Québec par le futur premier ministre du Canada , Lester Pearson , la FAO était officiellement établie comme organisation spécialisée des Nations Unies destinée à mener des efforts internationaux pour lutter contre la faim dans le monde.

, , la FAO était officiellement établie comme organisation spécialisée des Nations Unies destinée à mener des efforts internationaux pour lutter contre la faim dans le monde. Aujourd'hui, la FAO compte 195 membres et travaille dans plus de 130 pays afin de contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire pour tous.

Grand nombre d'organisations du secteur agricole participeront à la conférence de la FAO ou la suivront, dont la Global Pulse Confederation, l'Association canadienne des producteurs de canola, la Prairie Oat Growers Association et Fertilisants Canada, entre autres.

En 2022, le Canada a exporté vers l'Italie près de 1,1 G$ CA en produits agricoles et alimentaires, ce qui représente une augmentation de 33,2 % par rapport à l'année précédente. Les produits exportés étaient principalement du blé dur et du soja de qualité.

a exporté vers l'Italie près de 1,1 G$ CA en produits agricoles et alimentaires, ce qui représente une augmentation de 33,2 % par rapport à l'année précédente. Les produits exportés étaient principalement du blé dur et du soja de qualité. Au cours de la même période, le Canada importait d'Italie presque 2 G$ CA de produits agricoles et alimentaires, notamment du vin, ce qui représente une augmentation de 15,9 % par rapport à l'année précédente.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Pour les médias : Simon Lafortune, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-549-0778; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]