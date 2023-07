La ministre Bibeau visite des producteurs et des transformateurs du Nouveau-Brunswick

OTTAWA, ON, le 22 juill. 2023 /CNW/ - Pendant sa récente visite au Nouveau-Brunswick, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a rencontré des entrepreneurs, des producteurs, des représentants du gouvernement et des experts de l'industrie locaux qui œuvrent dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. La ministre a participé à des tables rondes et à des visites qui ont mis en lumière la diversité de la production agroalimentaire du Nouveau-Brunswick et sa contribution au développement durable de la région.

Le séjour de la ministre Bibeau au Nouveau-Brunswick a commencé par une visite et une table ronde au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick à Saint-Jacques, dans le Nord-Ouest de la province. La ministre était accompagnée de René Arseneault, député de Madawaska - Restigouche et de plusieurs intervenants du secteur agricole et maires locaux. Pendant la table ronde, des discussions ont eu lieu sur différentes industries agroalimentaires, notamment la volaille, les produits laitiers, le sirop d'érable, l'agneau, la camerise et la pomme de terre.

La ministre Bibeau a aussi visité les installations de Chinova Bioworks Inc. à Fredericton, en compagnie de la députée de Fredericton, Jenika Atwin. L'entreprise se classe parmi les six finalistes du Défi de réduction du gaspillage alimentaire - volets Technologies novatrices. L'entreprise a montré comment elle utilise des champignons pour créer un ingrédient naturel dans sa forme la plus épurée (« clean label ») qui améliore la qualité, la fraîcheur et la durée de conservation des aliments et des boissons et qui, à terme, réduit le gaspillage alimentaire de la ferme à la table. En tant que demi-finaliste du Défi, Chinova a reçu 100 000 $ en janvier 2022pour concevoir un prototype de sa technologie novatrice. En janvier 2023, l'entreprise a reçu 450 000 $ additionnels à titre de finaliste pour mettre à l'essai sa technologie dans un environnement opérationnel. Chinova est maintenant en lice pour l'un des deux grands prix du Défi, d'une valeur de 1 million de dollars, dont les gagnants seront annoncés au printemps 2024.

La ministre Bibeau a terminé son séjour au Nouveau-Brunswick à Sackville avec une visite de la Tantramar Grasslands Co-operative Limited, un des 25 sites de recherche dans le cadre du laboratoire vivant du Nouveau-Brunswick. La ministre Bibeau et son collègue l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, ont participé à une table ronde avec les partenaires de ce projet. Les discussions ont porté sur la collaboration entre les producteurs, les scientifiques et les partenaires du secteur ainsi que sur l'importance d'adopter des pratiques de gestion bénéfiques, comme le pâturage en rotation et la séquestration du carbone dans le sol, et la façon dont ces pratiques peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La ministre Bibeau a également visité de nombreuses entreprises agricoles innovatrices au Nouveau-Brunswick, dont la Fromagerie de la République à Saint-Basile, la ferme Cormier - Producteur de légumes à Rivière-Verte et W.A. Farm, un élevage de porcs familial à Salisbury. Elle a aussi visité le marché fermier de Dieppe, où elle a rencontré des producteurs et des vendeurs locaux.

L'un des faits saillants de la visite de la ministre au Nouveau-Brunswick a été la Conférence annuelle des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture, qu'elle a coprésidée avec l'honorable Margaret Johnson, ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick. À l'occasion de cette conférence, les ministres ont souligné l'importance de collaborer pour veiller à ce que les producteurs et les transformateurs du Canada aient le soutien dont ils ont besoin pour continuer de nourrir la population canadienne et une population mondiale en croissance.

Les faits en bref

En 2022, le Nouveau-Brunswick a connu une importante croissance économique, les recettes des exploitations agricoles atteignant 1,1 milliard de dollars, un record pour la province. Les exportations de produits agroalimentaires ont atteint un sommet de 689 millions de dollars.

milliard de dollars, un record pour la province. Les exportations de produits agroalimentaires ont atteint un sommet de 689 millions de dollars. Selon le Recensement de l'agriculture 2021, le Nouveau-Brunswick compte 1 851 exploitations agricoles, qui produisent une grande diversité de denrées, notamment des produits laitiers, de la volaille, du sirop d'érable, des bleuets sauvages, des fruits et des légumes variés et des pommes de terre.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Pour les médias : Simon Lafortune, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343‑549‑0778; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]