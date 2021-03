OTTAWA, ON, le 2 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a tenu sa première discussion bilatérale officielle avec le secrétaire à l'Agriculture des États-Unis, Tom Vilsack, au cours de laquelle ils ont renforcé les solides relations commerciales entre le Canada et les États-Unis dans le secteur agricole.

La ministre Bibeau a mis l'accent sur le besoin de collaborer à de nombreuses priorités communes et de se concentrer sur la résilience des chaînes d'approvisionnement alimentaire canado-américaines, les changements climatiques et la durabilité environnementale.

La ministre Bibeau et le secrétaire Vilsack ont également discuté de leur intérêt commun à de défendre le commerce international fondé sur les règles et la science. Les deux parties ont convenu qu'ils devaient donner suite à ces priorités ensemble afin de permettre à l'agriculture de jouer un rôle de premier plan dans une reprise économique durable et inclusive qui protège les travailleurs et soutient les emplois et les entreprises des deux côtés de la frontière.

La pandémie de COVID-19 a montré l'importance capitale des chaînes d'approvisionnement agricole canado-américaines pour la sécurité alimentaire et pour nos deux économies. En continuant de travailler ensemble pour renforcer et maintenir des chaînes d'approvisionnement agricole intégrées, tout au long de la pandémie, nous pouvons nous assurer que les producteurs des deux côtés de la frontière trouvent des marchés pour leurs produits de qualité et que les consommateurs peuvent se procurer des aliments à des prix abordables.

Citation

« Aujourd'hui, j'ai félicité le secrétaire Vilsack pour sa nomination, et nous avons discuté de la nécessité de travailler ensemble pour relever les grands défis auxquels le secteur agricole fait face. Le secrétaire Vilsack et moi avons de nombreuses priorités communes, et nous nous sommes engagés à soutenir nos efforts respectifs pour bâtir un secteur agricole durable qui renforce nos économies rurales et nourrit les gens ici et à l'étranger. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Le Canada et les États-Unis ont des chaînes d'approvisionnement hautement intégrées et mutuellement avantageuses.

et les États-Unis ont des chaînes d'approvisionnement hautement intégrées et mutuellement avantageuses. En 2020, les échanges commerciaux bilatéraux dans le secteur agricole entre le Canada et les États-Unis se chiffraient à 62,3 milliards de dollars.

Le 1er juillet 2020, le nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) est entré en vigueur. Celui-ci servira à renforcer les solides liens économiques du Canada avec les États-Unis et le Mexique.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-549-2326; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

Liens connexes

www.agr.gc.ca