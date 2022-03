OTTAWA, ON, le 28 mars 2022 /CNW/ - Dimanche, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a conclu une visite de deux jours à l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.). L'itinéraire comprenait des arrêts à Charlottetown, à Crapaud, à Victoria, à Wellington et à O'Leary pour rencontrer des producteurs de l'Île et discuter de la prochaine saison de croissance et de la réouverture du marché américain pour les pommes de terre de table. La visite est arrivée à un moment critique pour l'industrie, car la reprise des exportations de pommes de terre de table de l'Î.-P.-É. vers la zone continentale des États-Unis donnera aux producteurs la prévisibilité et l'assurance dont ils ont besoin pour la prochaine saison de culture des pommes de terre.

Reconnaissant l'importance d'une collaboration étroite entre tous les ordres de gouvernement, la ministre Bibeau a rencontré le ministre de l'Agriculture de l'Î.-P.-É., Bloyce Thompson, à Charlottetown, où ils ont discuté de la meilleure façon de soutenir l'industrie à l'avenir. Ils ont profité de l'occasion pour discuter également du prochain cadre stratégique pour l'agriculture, qui jouera un rôle important pour aider le Canada à remplir son engagement de lutter contre les changements climatiques et de créer un avenir durable pour l'agriculture canadienne.

La ministre Bibeau a aussi rencontré Ray et Alvin Keenan de Rollo Bay Holdings, une entreprise familiale de culture et d'emballage de pommes de terre située à Souris et un acteur important des industries de la vente au détail et de la restauration depuis plus de 70 ans.

Après une rencontre avec Sean Casey, député de Charlottetown, pour discuter des priorités de la capitale, la ministre Bibeau, accompagnée de Heath MacDonald, député de Malpeque, a rencontré John Visser, président du PEI Potato Board, et un groupe de producteurs. Pendant des visites de l'exploitation de M. Visser à Crapaud et de la Thompson Potato Company à Victoria, les producteurs de pommes de terre ont parlé à la ministre Bibeau de l'incidence de la fermeture du marché américain sur leurs activités, ainsi que de leurs priorités pour l'avenir.

La ministre s'est ensuite rendue à Wellington puis à O'Leary, accompagnée de Bobby Morrissey, député d'Egmont, où elle a visité Urbainville Farms et J&J Farms, pour se renseigner sur leur approche unique de culture des pommes de terre et leur vision de l'avenir.

La ministre Bibeau a conclu sa tournée à Charlottetown, où elle a eu une rencontre fructueuse avec le PEI Potato Board sur la meilleure façon de positionner l'industrie de la pomme de terre de l'Î.-P.-É. pour prospérer à court et à long terme.

L'Île-du-Prince-Édouard produit depuis longtemps des pommes de terre de la plus grande qualité pour les Canadiens et les consommateurs internationaux. Le gouvernement du Canada continuera de défendre les producteurs de pommes de terre de l'Î.-P.-É., qui font partie intégrante de leurs communautés et de notre économie.

Citation

« Les rencontres de cette fin de semaine avec les productrices et producteurs de pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard ont été l'occasion d'avoir des discussions ouvertes qui ont été appréciées de part et d'autre. J'ai confiance qu'en continuant de travailler de façon constructive avec le Potato Board et la province, nous allons faire en sorte que l'industrie s'adapte et rebondisse.»

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Les États‑Unis sont une importante destination des pommes de terre de l'Île‑du‑Prince‑Édouard (Î.-P.-É.), les exportations vers ce pays de pommes de terre de table et de pommes de terre de transformation ayant atteint environ 103,4 millions de dollars en 2020.

Le 24 mars 2022, le gouvernement du Canada a annoncé que les États-Unis reprendront bientôt les importations de pommes de terre de table de l'Î.-P.-É. vers la zone continentale des États-Unis, sous réserve de conditions.

Cette décision fait suite à plusieurs mois de discussions techniques entre l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et l'Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), au cours desquelles l'Agence a fourni des renseignements et des rapports scientifiques pour appuyer l'évaluation des risques de l'APHIS afin de permettre la reprise du commerce. Cela comprenait les données scientifiques découlant de l'enquête de l'ACIA sur les récentes détections de la galle verruqueuse de la pomme de terre, des renseignements sur les mesures claires d'atténuation des risques, les résultats de notre enquête nationale sur la galle verruqueuse de la pomme de terre, et des renseignements liés à la mise en œuvre du Plan national de lutte à long terme contre la galle verruqueuse.

Le 8 février 2022, l'USDA a annoncé la reprise du commerce des pommes de terre de table de l'Î.-P.-É. vers Porto Rico. Il s'agissait d'une étape importante dans le rétablissement de l'accès au marché américain pour l'Î.-P.-É., les exportations de pommes de terre de table de cette province vers Porto Rico étant évaluées à 12 millions de dollars en 2020.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229 ; Les Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]