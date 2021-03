OTTAWA, ON, le 26 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a souligné une aide de 12,8 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'urgence pour la transformation pour 135 entreprises de transformation alimentaire du Québec. La ministre a fait cette annonce aux délégués du Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) juste avant leur assemblée générale annuelle.

Grâce à ce financement, les entreprises ont pu adopter des mesures visant à assurer la sécurité de leurs employés tout en augmentant leur capacité. Elles ont notamment pu faciliter la distanciation physique, acheter de l'équipement de protection individuelle (EPI), augmenter les activités de nettoyage, améliorer la circulation de l'air dans leurs installations et concevoir de la formation pour leurs employés. Ces améliorations favorisent l'autonomie alimentaire du Québec, en aidant les transformateurs à sécuriser leurs opérations.

La ministre Bibeau a pris la parole en compagnie de représentants de la Charcuterie Scotstown et d'Aliments Levitts. Ces deux entreprises de transformation des viandes à Scotstown et à LaSalle reçoivent près de 100 000 $ chacune. La Charcuterie a utilisé le financement pour augmenter son espace de réfrigération et d'entreposage et pour assurer une distanciation sociale sécuritaire à ses employés. Aliments Levitts a utilisé le financement pour relocaliser des postes de travail et reconfigurer des sections majeures de son usine.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec les transformateurs alimentaires afin d'assurer la santé et le bien-être des travailleurs essentiels.

« Des entreprises alimentaires de partout au Québec ont redoublé d'efforts face à tous les défis posés par la pandémie de COVID-19. Grâce à ces investissements d'urgence accordés à 135 transformateurs alimentaires à travers la province, le gouvernement du Canada améliore la sécurité des travailleurs et renforce l'autonomie alimentaire du Québec.»

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les entreprises de transformation d'aliments de la région jouent un rôle essentiel dans nos collectivités et continuent de produire des aliments de qualité supérieure pour la population canadienne. Veiller à ce que ces entreprises demeurent ouvertes tout en assurant la sécurité de leurs travailleurs est une priorité du gouvernement. »

- Anju Dhillon, députée de Dorval--Lachine--LaSalle (Québec)

« Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec est très honoré d'avoir été désigné pour gérer le Fonds d'urgence pour la transformation au Québec en appui à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Notre implication a pu permettre aux entreprises de transformation alimentaire d'accéder rapidement à une aide financière pour appliquer les mesures sanitaires et protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de leurs familles »

- Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale, Conseil de la transformation alimentaire du Québec

« Grâce au Fonds d'urgence, nous avons procédé à un agrandissement qui a doublé notre surface de production. Nous avons aménagé cet espace pour qu'il soit sécuritaire et très fonctionnel. Nous avons maintenu des emplois vitaux pour notre communauté aux prises avec de la dévitalisation et ce, tout en protégeant nos employés. Nous tenons d'ailleurs à les remercier pour leur assiduité et leur bon travail.»

- Pierre-Jean Désilets, Charcuterie Scotstown

« L'efficacité du programme nous a permis de procéder rapidement à des réaménagements importants de certaines de nos salles de production afin d'assurer la distanciation de nos employés et l'implantation de nouvelles procédures et outils. Ces investissements ont permis d'assurer la sécurité de nos employés et la continuité de nos opérations.»

- Jean-François Desjardins, Président d'Aliments Levitts Canada Inc.

Ce financement comprend 18 projets déjà annoncés dans le cadre du Fonds d'urgence pour la transformation au Québec.

Annoncé en mai 2020, le Fonds d'urgence pour la transformation, qui s'élève à 77,5 millions de dollars, aide les transformateurs d'aliments à prendre des mesures pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs et de leur famille pendant la pandémie de COVID-19, en mettant l'accent sur les installations de transformation de la viande au Canada . Le Fonds leur permet également d'améliorer leurs installations dans le but de renforcer l'approvisionnement alimentaire du Canada . Un montant supplémentaire de 10 millions de dollars devrait être alloué à partir de fonds internes, ce qui porterait le total à 87,5 millions de dollars.

. Le Fonds leur permet également d'améliorer leurs installations dans le but de renforcer l'approvisionnement alimentaire du . Un montant supplémentaire de 10 millions de dollars devrait être alloué à partir de fonds internes, ce qui porterait le total à 87,5 millions de dollars. Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec appuie l'exécution du Fonds d'urgence pour la transformation au Québec.

transformation alimentaire du Québec appuie l'exécution du Fonds d'urgence pour la transformation au Québec. Il y a plus de 2 400 entreprises de transformation alimentaire au Québec, représentant un large éventail de filières, produisant environ 1,3 milliard de dollars de ventes par an et soutenant plus de 11 500 emplois.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute aux autres mesures que nous avons adoptées pour conserver la force de la main-d'œuvre agricole canadienne, y compris :

Un fonds de près de 85 millions de dollars pour le Programme d'aide pour l'isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires afin d'aider les employeurs canadiens à couvrir les coûts supplémentaires associés à la période d'isolement obligatoire de 14 jours qui est imposée aux travailleurs étrangers temporaires à leur entrée au Canada en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ;

en vertu de la ;

Un Fonds d'urgence pour les mesures de soutien à la ferme de 35 millions de dollars pour renforcer la protection des travailleurs canadiens et étrangers temporaires et lutter contre les foyers de COVID-19 dans les exploitations agricoles.

