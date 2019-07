La ministre Bibeau souligne les mesures pour attirer des travailleurs dans le secteur agroalimentaire canadien

LEAMINGTON, ON, le 23 juill. 2019 /CNW/ - Le Canada s'est engagé à attirer les meilleurs talents du monde entier pour remédier aux pénuries de main-d'œuvre et de compétences, stimuler les économies locales et créer et soutenir des emplois pour la classe moyenne dans les collectivités du pays qui profiteront à tous les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a rencontré les intervenants de l'Ontario Greenhouse Vegetable Growers (OGVG) pour souligner le nouveau programme pilote d'immigration économique d'une durée de trois ans visant à attirer et à retenir les travailleurs non saisonniers expérimentés, en leur offrant la possibilité de devenir résidents permanents.

Le Programme pilote sur l'immigration, annoncé le 12 juillet par l'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, mettra à l'essai une nouvelle approche propre à l'industrie afin d'aider à répondre aux besoins en main-d'œuvre du secteur agroalimentaire, particulièrement dans la transformation de la viande, la production de champignons et la production serricole. Le fait de répondre à ces besoins du marché du travail aidera les industries clés du secteur agroalimentaire spécialisé du Canada à croître et à atteindre les objectifs ambitieux du Canada en matière d'exportation.

Au cours des dernières années, un certain nombre de ces industries ont constamment éprouvé des difficultés à trouver et à retenir de nouveaux employés pour des postes à longueur d'année. Dans le cadre de sa visite dans la région de Leamington, la ministre a également visité Vine Fresh Acres Ltd, un producteur novateur de concombres sur fils hauts, et Highline Mushrooms, le plus grand producteur de champignons au Canada.

Les employeurs du secteur agroalimentaire qui ont l'intention de participer au programme pilote ou à d'autres programmes d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers des mêmes professions et industries seront admissibles à une évaluation des répercussions sur le marché du travail d'une durée de deux ans.

Les travailleurs étrangers temporaires pourront présenter une demande dans le cadre de ce programme pilote au début de 2020. Le nombre maximal de personnes dont la demande pourra être acceptée aux fins de traitement au cours d'une année donnée sera fixé à 2 750 demandeurs principaux, en plus des membres de leur famille. Cela représente un total d'environ 16 500 nouveaux résidents permanents potentiels au cours des trois années du programme pilote.

Citations

« Le succès de nos agriculteurs et de nos transformateurs d'aliments repose sur leur capacité de recruter et de conserver la main d'œuvre dont ils ont besoin. Grâce à ce projet pilote, les employeurs du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire disposeront du personnel dont ils ont besoin pour faire leur travail; ils pourront ainsi contribuer à notre économie tout en nourrissant la planète. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Ce programme pilote est un autre exemple de la façon dont l'immigration contribue à la croissance des économies locales et à la création d'emplois pour les Canadiens. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« C'est avec plaisir que l'OGVG appuie l'annonce du nouveau Programme pilote sur l'immigration agroalimentaire, lequel constituera une voie vers la résidence permanente pour les travailleurs agricoles internationaux intéressés et qualifiés. Ce programme pilote - qui permet de déceler les pénuries de main-d'œuvre dans le secteur de la serriculture - aidera à développer les talents, à retenir les compétences et à soutenir la croissance sectorielle dans le pays. »

- George Gilvesy, président, Ontario Greenhouse Vegetable Growers

« Je suis très encouragé par l'annonce de ce programme, qui témoigne de l'engagement du gouvernement à offrir aux travailleurs dévoués la possibilité de devenir citoyens du Canada. En annonçant ce programme pilote, le gouvernement reconnaît que le secteur agricole au Canada connaît une pénurie croissante d'employés permanents et s'engage à trouver une solution qui convient à tous les intervenants. Nous attendons avec impatience des détails plus précis sur l'admissibilité au programme et nous espérons qu'il sera conçu pour être accessible à nos employés. »

- Aaron Hamer, président-directeur général, Highline Produce Limited

« L'agriculture canadienne et l'industrie des champignons ont enfin leur propre accès à l'immigration canadienne. Dans le passé, la politique agricole et la politique d'immigration du Canada étaient étroitement liées. C'est ainsi que le Canada a été colonisé. Au cours de la dernière décennie ou plus, cependant, les producteurs de champignons et d'autres agriculteurs se sont battus pour que les travailleurs occupant des emplois toute l'année puissent se prévaloir de l'immigration. L'accès à l'immigration est nécessaire pour l'agriculture, comme pour tout autre secteur. Nous sommes fiers de dire que l'agriculture fait officiellement partie du plan d'immigration du Canada. »

- Ryan Koeslag, vice-président exécutif, Association des champignonnistes du Canada



« Nous concrétisons ce que les employeurs, les syndicats et les travailleurs migrants demandent au gouvernement de faire depuis plus d'une décennie : permettre aux travailleurs étrangers temporaires qui viennent au Canada et qui travaillent fort pour occuper des emplois permanents d'avoir toutes leurs chances de devenir Canadiens, peu importe le poste qu'ils occupent. »

- Rodger Cuzner, secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

Les faits en bref

L'industrie agricole et agroalimentaire contribue de façon importante à la croissance et à la vitalité de l'économie canadienne, soutenant un emploi sur huit au pays. Les exportations agricoles ont établi un nouveau record en 2018, en atteignant 66,2 milliards de dollars.

Le Programme pilote sur l'immigration agroalimentaire complète la stratégie d'immigration économique du Canada , qui comprend le Programme pilote d'immigration au Canada atlantique, le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord, la Stratégie en matière de compétences mondiales, le système Entrée express revitalisé et un programme élargi des candidats des provinces.

