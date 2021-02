OTTAWA, ON, le 25 févr. 2021 /CNW/ - Les jeunes et les jeunes agriculteurs sont l'avenir du secteur agricole et agroalimentaire canadien. Le gouvernement du Canada reconnaît que leurs nouvelles idées et approches aideront à bâtir un secteur plus solide, innovateur et prêt à répondre aux besoins de demain.

Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a prononcé une allocution à la conférence nationale de la Table pancanadienne de la relève agricole (TPRA). Elle a fait état des possibilités de réseautage et de collaboration à venir entre la TPRA et le Conseil canadien de la jeunesse agricole, dont les 25 membres représentant l'ensemble du secteur agricole et agroalimentaire aident à conseiller la ministre et le Ministère sur les politiques et les programmes qui importent au Conseil. Ces deux groupes ont de nombreuses priorités en commun et s'efforcent tous deux de faire progresser certaines questions, comme la planification de la relève, la santé mentale, la sensibilisation et l'éducation dans le domaine agricole, ainsi que la durabilité environnementale.

Lors de la conférence, la ministre Bibeau a aussi souligné que près d'un millier d'emplois ont été créés dans le secteur agricole dans le cadre du Programme d'emploi et de compétences des jeunes (PECJ) pendant l'année de programme 2020-2021, ce qui dépasse considérablement l'objectif attendu de 700 emplois. Comme il a été annoncé en mai 2020, le gouvernement du Canada a investi 9,2 millions de dollars pour aider le secteur agricole à attirer les jeunes Canadiens de 15 à 30 ans dans des organisations puisque le secteur fait face à une pénurie de main-d'œuvre provoquée par la pandémie. Ce programme offre aux jeunes de tout le pays, en particulier ceux qui font face à des obstacles à l'emploi, une expérience professionnelle en agriculture qui pourrait les préparer en vue de leur carrière.

Le PECJ s'inscrit dans la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ), c.-à-d. l'engagement de la part du gouvernement du Canada à aider les jeunes, en particulier ceux qui font face à des obstacles à l'emploi, à obtenir les renseignements nécessaires et à acquérir les compétences, l'expérience de travail et les capacités dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail.

Citation

« Les jeunes sont essentiels à la réussite du secteur agricole canadien. L'avenir leur appartient. Grâce à la participation du Conseil jeunesse et à d'autres groupes comme la Table pancanadienne de la relève agricole, nous veillons à ce que leur voix soit entendue et prise en compte dans les décisions. Nous voulons aussi offrir aux jeunes des expériences professionnelles enrichissantes qui contribuent à valoriser le secteur et à faire face à la pénurie de main-d'œuvre. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

En juillet 2020, les membres du Conseil canadien de la jeunesse agricole ont été annoncés. Il s'agit d'un groupe diversifié de représentants de l'ensemble du secteur agricole et agroalimentaire, provenant de chacune des provinces et du Nord.

Dans le cadre du Programme d'emploi et de compétences des jeunes, des employeurs agricoles ont reçu jusqu'à 50 % du coût d'embauche d'un jeune Canadien, jusqu'à concurrence de 14 000 dollars. Les demandeurs autochtones et les demandeurs qui embauchent des jeunes qui font face à des obstacles pouvaient recevoir un financement allant jusqu'à 80 % de leurs coûts.

La Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) du gouvernement du Canada est une initiative horizontale dirigée par Emploi et Développement social Canada , à laquelle participent onze ministères et organismes fédéraux.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-549-2326 ; Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

Liens connexes

www.agr.gc.ca