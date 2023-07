OTTAWA, ON, le 7 juill. 2023 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a conclu sa visite ministérielle en Italie aujourd'hui, où elle a présidé la Conférence biennale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Elle a également discuté avec ses homologues bilatéraux et rencontré des entreprises italiennes dans la région des Pouilles dans le Sud du pays.

La ministre Bibeau était la première femme à présider sur la FAO dans l'histoire de l'organisation ainsi que la première personne canadienne à occuper ce rôle depuis 1997. Cette année, le thème de la FAO était la gestion des ressources en eau. Le Canada a insisté à ce que les participants à la conférence misent encore plus sur l'innovation et la collaboration avec les producteurs agricoles et les intervenants pour mieux gérer les précieuses ressources en eau afin de produire plus d'aliments pour nourrir le monde.

En plus de présider la conférence, la ministre Bibeau a rencontré des intervenants du secteur agroalimentaire italien, des associations de l'industrie canadienne et des Canadiens et Canadiennes travaillant dans des organismes internationaux basés à Rome. La ministre a souligné les liens économiques solides et les valeurs communes entre le Canada et l'Italie, en particulier le commerce mutuellement avantageux du blé dur canadien et les meilleures façons d'accroître le commerce et les investissements canado-italiens, qui bénéficient déjà de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne.

La ministre Bibeau a également eu une rencontre bilatérale avec les Philippines, et a rencontré ses homologues internationaux de l'Australie, des Pays-Bas, du Mexique ainsi que le ministre de l'Agriculture de l'Italie, afin de renforcer l'engagement du Canada à diversifier le commerce agricole, à promouvoir les produits agricoles et agroalimentaires canadiens, à mettre de l'avant le développement durable et l'innovation dans la production agricole ainsi qu'à la sécurité alimentaire mondiale.

En marge de la Conférence de la FAO, la ministre Bibeau a également présidé une table ronde avec des femmes ministres et des dirigeantes qui travaillent dans le secteur agricole et agroalimentaire. Elles ont discuté de l'avancement de l'égalité des genres et des différentes façons d'accroître le leadership féminin dans le secteur, y compris les types d'investissements que les gouvernements pourraient introduire pour avoir des effets positifs et concrets : l'innovation, l'infrastructure numérique ou encore faciliter l'accès au financement, à la formation et aux terres agricoles.

Pendant ses deux jours dans la région des Pouilles, la ministre a visité des fermes locales et des entreprises italiennes de mouture et de production de pâtes pour discuter des façons de resserrer les liens commerciaux avec le Canada et promouvoir l'agriculture canadienne novatrice et durable. La ministre a rencontré des représentants de : Andriani SpA à Gravina, Pouilles, une entreprise qui spécialise dans la fabrication de produits sans gluten qui ouvrira sa première usine en Amérique du Nord à London, en Ontario; Candeal Commercio, un meunier italien et important acheteur et transformateur de blé dur canadien; La Molisana, un grand producteur italien de pâtes et acheteur de grains canadiens qui utilise des produits pour leurs marchés d'exportation; Mulino Caputo, un meunier de renom mondial de farine spécialisée; et Amber Srl, un important commerçant de blé dur et tendre.

Tout au long de sa visite, la ministre Bibeau a réaffirmé l'engagement du Canada à demeurer une source fiable de produits agricoles et agroalimentaires salubres et de qualité pour le monde entier, et a partagé les points de vue du Canada sur l'importance de mettre en place des systèmes agroalimentaires plus durables, résilients et inclusifs.

Citation

« J'ai été honorée de présider la Conférence de la FAO - la première femme ministre de l'Agriculture et la première Canadienne à occuper ce poste depuis 1997 - et de travailler avec les 194 autres membres à l'amélioration de la sécurité alimentaire mondiale et à l'atteinte d'autres objectifs de développement durable. J'ai été particulièrement inspirée lors de la table ronde que j'ai présidée avec les femmes dirigeantes, où nous avons discuté de différentes opportunités de faire entendre la voix des femmes et d'accroître leur leadership en agriculture. De plus, cette semaine a été une grande occasion pour le Canada de montrer à l'Italie et à d'autres partenaires internationaux que nous sommes un partenaire commercial fiable pour des produits agricoles salubres et de qualité, dont le blé dur, et que nous sommes un leader mondial en agriculture durable. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

En 2022, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et l'Italie a atteint 15 milliards de dollars (10,9 milliards d'euros), soit une augmentation de près de 52 % comparativement aux échanges enregistrés avant l'AECG.

En 2022, le Canada a importé environ 12,1 milliards de dollars (8,9 milliards d'euros) de produits de l'Italie, soit une augmentation de près de 61 % comparativement aux importations enregistrées avant l'AECG.

En 2022, le Canada a exporté environ 2,8 milliards de dollars (2 milliards d'euros) de produits vers l'Italie, soit une augmentation de près de 22 % par rapport aux exportations enregistrées avant l'AECG.

En tant que membre fondateur de la FAO, le Canada se classe au sixième rang parmi les pays membres qui contribuent à cette importante organisation des Nations Unies. En 2022-2023, le Canada a versé plus de 100 millions de dollars CDN en contributions volontaires et statutaires pour appuyer le travail essentiel de la FAO sur la sécurité alimentaire mondiale.

Le thème de la Conférence de la FAO de cette année, la gestion des ressources en eau, est également une priorité canadienne dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable). Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont récemment conclu une entente quinquennale de 3,5 milliards de dollars pour appuyer les pratiques agricoles et agroalimentaires durables, dont l'adoption de pratiques pour protéger les ressources en eau.

Liens connexes

