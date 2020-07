QUÉBEC, le 10 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a visité La Tablée des Chefs où elle a fait valoir une contribution de 800 000 $ que le gouvernement du Canada a versée à l'organisme dans le cadre du financement d'urgence du Fonds des infrastructures alimentaires locales.

La ministre Bibeau a également profité de l'occasion pour célébrer avec l'organisme l'atteinte du cap des deux millions de repas produits pour les Banques alimentaires du Québec dans le cadre de leur projet Les Cuisines Solidaires.

Lorsque les effets de la COVID-19 ont commencé à se faire sentir dans toute la province, les banques alimentaires n'ont pas été épargnées. Beaucoup d'entre elles ont dû composer avec un nombre réduit de bénévoles et de travailleurs. La Tablée des Chefs a compris l'importance du défi et y a répondu en lançant début avril Les Cuisines Solidaires.

Le projet a mobilisé les propriétaires de restaurants et les chefs qui pouvaient préparer des repas prêts à livrer pour les banques alimentaires. Avec leurs équipes, ces grands chefs ont réussi à préparer de gros volumes de nourriture. Par ailleurs, les restaurateurs ont pu réutiliser des aliments qui, autrement, auraient été gaspillés. À ce jour, plus de 2 million de repas ont été préparés et expédiés par La Tablée des Chefs.

La contribution du gouvernement du Canada permettra également à La Tablée des Chefs, d'organiser la production et la distribution de 400 000 repas supplémentaires à Toronto, Vancouver, Ottawa et Calgary, grâce aux Solidarity Kitchens, l'extension pancanadienne des Cuisines Solidaires.

En réponse à la COVID-19, le gouvernement du Canada a entrepris plusieurs initiatives pour assurer la sécurité alimentaire dans tout le pays. Le gouvernement a lancé un fonds d'urgence de 100 millions de dollars pour aider à améliorer l'accès à la nourriture des personnes souffrant d'insécurité alimentaire au Canada en raison de la pandémie de COVID-19. Depuis sa mise en place, le financement d'urgence a permis de soutenir 1 856 projets individuels dans des communautés partout au Canada.

En outre, le gouvernement a lancé le Programme de récupération d'aliments excédentaires, de 50 millions de dollars, qui vise à acheminer les aliments excédentaires dans le système alimentaire aussi efficacement que possible pour aider les Canadiens vulnérables. De plus, 25 millions de dollars ont été alloués à Nutrition Nord Canada afin d'assurer la sécurité alimentaire des Canadiens les plus vulnérables dans les régions nordiques.

« Je tiens à féliciter sincèrement La Tablée des Chefs d'avoir atteint deux millions de repas préparés. Il s'agit d'une énorme réalisation et ce projet a permis d'améliorer réellement la sécurité alimentaire au Québec dans le contexte de la COVID-19. Notre gouvernement continuera d'être présent pour s'assurer que les personnes les plus vulnérables du Canada ont accès à des aliments sains et de qualité. »

- Marie-Claude Bibeau, Minister of Agriculture and Agri-Food

«Nous sommes fiers de soutenir les membres de la Tablée des Chefs qui ont répondus présents au tout début de la crise sanitaire et qui ont rapidement constitués une brigade culinaire afin de venir en aide aux familles et personnes vulnérables et qui poursuivent leur engagement si bénéfique pour notre société.»

- Jean-Yves Duclos, député fédéral de Québec et Président du Conseil du Trésor

«Je félicite la Tablée des Chefs pour le projet des Cuisines Solidaires, qui a permis de mobiliser l'industrie alimentaire et les chefs du Québec, et ce, afin de produire plus de 2 000 000 repas et de nourrir les personnes dans le besoin pendant et après la crise de la COVID-19. Bravo pour votre engagement! »

- Joël Lightbound , député de Louis-Hébert et Secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« En cette période particulièrement difficile, l'entraide et la solidarité sont plus que jamais nécessaires. Les Cuisines Solidaires sont nées de la mobilisation de tout l'écosystème agroalimentaire et culinaire du Québec et nous sommes très heureux de voir les gouvernements du Québec et du Canada soutenir ce mouvement. Nous tenons à remercier particulièrement la ministre Bibeau et le ministre Lamontagne pour leur leadership. Les fonds octroyés vont nous permettre de nourrir encore plus de personnes, alors que la crise continue à avoir des répercussions désastreuses sur les plus vulnérables. Travaillons tous ensemble pour réussir à nous en sortir! »

- Jean-François Archambault, Directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs

Faits en bref

Le financement d'urgence du Fonds des infrastructures alimentaires locales vise à améliorer l'accès à la nourriture pour les Canadiens qui subissent les conséquences sociales, économiques et sanitaires de la pandémie de COVID-19.

La Tablée des Chefs œuvre en faveur d'une plus grande participation sociale des chefs, des cuisiniers et des pâtissiers du Québec pour nourrir les personnes dans le besoin et contribue à la valorisation de l'éducation culinaire des jeunes.

Plus de 100 chefs et cuisiniers ont participé au projet Les Cuisines Solidaires, avec plus de 600 tonnes de denrées alimentaires données par le secteur agricole et agroalimentaire. Le projet a permis d'amasser plus de 3 millions de dollars grâce aux dons des entreprises partenaires, des Canadiens, des organismes et des gouvernements du Canada et du Québec.

