OTTAWA, ON, le 3 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et le secrétaire parlementaire de la ministre d'Agriculture et Agroalimentaire, Neil Ellis, ont lancé le processus fédéral de consultation sur le prochain cadre stratégique pour l'agriculture. Ils partagent la vision du Canada d'un avenir durable pour le secteur agricole et agroalimentaire lors d'un événement virtuel avec les intervenants.

Le Cadre stratégique pour l'agriculture est un accord fédéral-provincial-territorial de grande envergure. Il remplacera l'actuel Partenariat canadien pour l'agriculture, doté d'un budget de 3 milliards de dollars sur cinq ans, qui prendra fin le 31 mars 2023.

Le secteur agricole et agroalimentaire canadien est un moteur de l'économie canadienne, qui stimule la création d'emplois et la prospérité dans tout le pays. La contribution du système agricole et agroalimentaire à notre produit intérieur brut s'élève à plus de 139 milliards de dollars. Ses exportations se chiffrent à près de 74 milliards de dollars en incluant les fruits de mer, et il emploie plus de Canadiens que toute autre industrie manufacturière au pays.

L'actuel Partenariat canadien pour l'agriculture fournit un soutien financier essentiel pour offrir des programmes et des services agricoles qui répondent aux besoins régionaux. Il comprend certains programmes fédéraux, ainsi que des programmes dont les coûts sont partagés entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux selon un ratio 60:40.

Les consultations lancées aujourd'hui permettront de façonner l'orientation du prochain cadre stratégique pour l'agriculture, en s'appuyant sur l'expérience et les idées que nous communiqueront les intervenants. Le gouvernement du Canada s'est engagé à collaborer avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, les Canadiens et tous les intervenants, y compris les producteurs et les transformateurs agricoles, les femmes en agriculture, les jeunes, les collectivités autochtones, les organismes de protection de l'environnement et les petits sous-secteurs émergents, afin de recueillir des commentaires et de faciliter l'élaboration du prochain cadre.

Les consultations commencent ce mois-ci et se poursuivront jusqu'au printemps 2022. Pour obtenir des mises à jour sur les consultations ou des résumés des commentaires reçus, ou pour connaître les occasions de contribuer à la discussion, vous pourrez consulter le prochain cadre stratégique pour l'agriculture tout au long de l'exercice 2021-2022.

« Dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, les producteurs agricoles canadiens bénéficient d'un grand nombre de programmes de développement et de gestion de risques qui sont en grande partie financés par le fédéral. Ottawa, les provinces et les territoires négocient les termes du cadre stratégique 2023-2028, et j'encourage les représentants du secteur agricole et agroalimentaire à participer aux consultations en grand nombre. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nos producteurs et transformateurs doivent compter sur de solides assises en matière de soutien et d'investissement afin de les aider à faire croître leurs entreprises. Nous avons hâte d'entendre ce qu'ils auront à nous dire tout au long de ce processus de consultation, au moment où le prochain cadre stratégique prend forme et que notre industrie poursuit sa relance et travaille à être compétitive à l'échelle mondiale. »

- Neil Ellis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Baie de Quinte

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement quinquennal de 3 milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada visant à renforcer et à faire croître les secteurs de l'agroalimentaire et des produits agricoles du Canada .

visant à renforcer et à faire croître les secteurs de l'agroalimentaire et des produits agricoles du . Plusieurs provinces et territoires amorcent également leurs propres séances de consultation sur le prochain Cadre stratégique pour l'agriculture avec les intervenants régionaux.

Les commentaires des intervenants permettront d'établir la vision et les priorités du prochain cadre stratégique pour l'agriculture et orienteront les politiques, les activités et les programmes, qui seront élaborés en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture se réuniront en septembre 2021 pour réfléchir à leurs consultations respectives et établir les priorités pour l'élaboration du prochain cadre stratégique pour l'agriculture.

