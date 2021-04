OTTAWA, ON, le 22 avril 2021 /CNW/ - Le budget de 2021 est le plan du gouvernement du Canada pour terminer la lutte contre la COVID-19 et assurer une relance économique robuste qui inclut tous les Canadiens.

Aujourd'hui, à l'occasion du Jour de la Terre, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et le représentant spécial pour les Prairies, l'honorable Jim Carr, se sont joints à de jeunes agriculteurs du Manitoba et de la Saskatchewan pour discuter des pratiques agricoles régénératrices et des investissements dans l'action pour le climat à la ferme annoncés dans le Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.

Les agriculteurs jouent un rôle important dans la lutte menée par le Canada contre les changements climatiques. Le secteur agricole a le potentiel d'intensifier les solutions climatiques, dont bon nombre sont déjà en cours partout au pays. S'appuyant sur les programmes canadiens d'action pour le climat destinés aux agriculteurs - y compris le Programme des solutions agricoles pour le climat de 185 millions de dollars et le Programme des technologies propres en agriculture de 165 millions de dollars - le gouvernement fait un nouvel investissement de 200 millions de dollars réparti sur deux ans à compter de 2021-2022 qui aidera à agir immédiatement pour le climat à la ferme dans le cadre du programme Solutions agricoles pour le climat. L'accent sera mis sur les projets qui accélèrent la réduction des émissions de gaz à effet de serre en améliorant la gestion de l'azote, en favorisant l'adoption des cultures de couverture et en normalisant le pâturage en rotation.

Ces investissements aideront le secteur agricole et agroalimentaire du Canada à atteindre ses cibles d'émissions et à saisir de nouveaux débouchés dans l'économie verte.

Le budget de 2021 vise également à créer plus d'emplois et de prospérité pour les Canadiens dans les jours et les décennies à venir. Il s'agit d'un investissement historique qui vise à lutter contre la récession causée par la COVID-19, c'est-à-dire donner la priorité aux gens, créer des employés, faire croître la classe moyenne, favoriser la croissance à long terme des entreprises et veiller à ce que l'avenir du Canada, y compris celui des agriculteurs canadiens, de leurs familles et de leurs collectivités, soit plus sain, équitable, vert et prospère.

Citation

« Le budget de 2021 présente un plan historique pour nous aider à traverser la pandémie de COVID-19 en améliorant la situation, en donnant la priorité aux gens, en créant des emplois et en construisant des ponts entre les entreprises et un avenir qui mise sur la croissance à long terme. Nous offrons aux agriculteurs le soutien nécessaire pour mettre en œuvre des pratiques agricoles intelligentes sur le plan climatique qui permettront aux jeunes agriculteurs d'aujourd'hui de continuer à pratiquer l'agriculture de façon durable pour les décennies à venir. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les investissements dans les pratiques agricoles adaptées aux changements climatiques continuent d'aider les agriculteurs canadiens, comme ceux des Prairies que nous avons rencontrés aujourd'hui, à miser sur leur réussite tout en protégeant et en préservant nos ressources naturelles. Le budget de 2021 permettra aux agriculteurs de soutenir la concurrence et d'innover tout en cultivant leurs terres aujourd'hui et à l'avenir. Plus que jamais, l'esprit de résilience, d'ingéniosité et d'innovation contribuera à façonner l'avenir du Canada. »

- L'honorable Jim Carr, représentant spécial pour les Prairies

Faits en bref

Le budget de 2021 prévoit des investissements proposés de 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada qui créera de bons emplois et favorisera une reprise résiliente et inclusive. Les mesures clés comprennent :

qui créera de bons emplois et favorisera une reprise résiliente et inclusive. Les mesures clés comprennent : attribuer 60 millions de dollars au cours des deux prochaines années, provenant du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature, pour protéger les terres humides et les arbres dans les fermes;



remettre une partie du produit de la tarification de la pollution directement aux agriculteurs dans les administrations assujetties au filet de sécurité (actuellement l' Alberta , la Saskatchewan , le Manitoba et l' Ontario ), à compter de 2021-2022. On estime que les agriculteurs recevraient 100 millions de dollars la première année;

, la , le et l' ), à compter de 2021-2022. On estime que les agriculteurs recevraient 100 millions de dollars la première année;

s'assurer que le Programme des technologies propres en agriculture de 165,5 millions de dollars récemment élargi accordera la priorité à 50 millions de dollars pour l'achat de séchoirs à grains plus efficaces pour les agriculteurs de partout au Canada ;

;

attribuer 10 millions de dollars au cours des deux prochaines années, dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture, pour alimenter les fermes en énergie propre et abandonner le diesel;



investir 17,6 milliards de dollars dans une relance écologique pour aider le Canada à atteindre son objectif de conserver 25 p. 100 des terres et des océans du Canada d'ici 2025, à dépasser ses cibles climatiques de Paris et à réduire les émissions de 36 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, et à aller de l'avant sur la voie de l'atteinte des objectifs de zéro émission nette d'ici 2050.

Liens connexes

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-549-2326Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

Liens connexes

www.agr.gc.ca