SAINT-ANDRÉ-AVELLIN, QC, le 29 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a à cœur d'aider les communautés à investir dans des infrastructures qui renforceront leur sécurité alimentaire et qui leur permettront de se procurer plus facilement, idéalement à l'échelle locale, des aliments sains et nutritifs pour les familles dans le besoin.

Aujourd'hui, la ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, l'honorable Marie Claude Bibeau, de concert avec le secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député d'Argenteuil-La Petite-Nation, Stéphane Lauzon, ont visité l'Alliance alimentaire Papineau et ont annoncé un investissement d'au plus 70 409 $ pour aider l'organisation à élargir ses programmes d'alimentation communautaires.

Ce financement aidera l'Alliance à acquérir une fourgonnette et de l'équipement de transformation des aliments. L'investissement soutient le programme de récolte d'Alliance, dans le cadre duquel la communauté s'approvisionne auprès de producteurs locaux et répartit les aliments entre les participants. Le projet appuiera également l'achat d'équipement de jardinage et de plantes afin de créer un jardin communautaire.

L'investissement a été réalisé dans le cadre du Fonds des infrastructures alimentaires locales. Le 9 juillet 2021, la ministre Bibeau a annoncé un complément de 10 millions de dollars pour le Fonds. Ce complément s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à fournir un soutien continu aux organismes de lutte contre la faim, lesquels ont été confrontés à des défis considérables en raison de la pandémie de COVID-19, comme une demande accrue et un manque de ressources. Grâce à ces fonds additionnels permettant d'atténuer les pressions causées par la pandémie sur la sécurité alimentaire, le Fonds soutient des projets à hauteur de 23 millions de dollars en 2021-2022.

Depuis son lancement en août 2019, le Fonds a engagé 27 millions de dollars pour appuyer plus de 625 projets essentiels visant à renforcer la sécurité alimentaire dans tout le pays, comme des jardins et des cuisines communautaires, des camions réfrigérés et des unités de stockage pour les dons d'aliments, des serres dans les communautés éloignées et du Nord et d'autres types de projets.

Citations

« Au Canada, personne ne devrait avoir faim. Le soutien annoncé aujourd'hui, par l'intermédiaire du Fonds des infrastructures alimentaires locales, aidera l'Alliance alimentaire Papineau à améliorer ses programmes alimentaires et à renforcer la sécurité alimentaire dans la région. L'élargissement de son programme de récolte communautaire facilitera l'accès à des aliments sains provenant de producteurs locaux, et un nouveau jardin communautaire permettra aux personnes les plus vulnérables d'acquérir de nouvelles compétences et de nourrir leurs familles. De plus, cette année, notre gouvernement augmente de plus du double le financement des projets, et il a lancé une nouvelle période de réception des demandes pour permettre à davantage de communautés d'apporter des améliorations utiles en vue de faciliter l'accès aux aliments sains pour les familles dans le besoin. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'Alliance Alimentaire Papineau fournit des ressources vitales à la communauté, dont d'importants services alimentaires pour les aînés. Ce soutien permettra à l'Alliance d'améliorer encore son offre pour accroître l'accès à des aliments sûrs et sains pour ceux qui en ont le plus besoin dans notre région. »

- Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député d'Argenteuil--La Petite-Nation

« Le Fonds des infrastructures alimentaires locales a permis à l'Alliance alimentaire Papineau de s'équiper d'une camionnette et d'une salle de lavage, afin d'améliorer notre capacité de récupération des surplus agricoles de la région. De concert avec Le club des petits déjeuners, cela nous permettra de livrer des centaines de déjeuners chaque jour dans plusieurs écoles de la MRC. Ce fonds nous permet d'assurer une plus grande sécurité alimentaire dans la région et de participer activement à l'autonomie alimentaire des habitants et habitantes de la MRC Papineau. »

- Florent Trussard, trésorier du conseil d'administration de l'Alliance alimentaire Papineau.

Les faits en bref

Selon Statistique Canada, un Canadien sur sept a affirmé vivre dans un ménage touché par l'insécurité alimentaire pendant un mois durant la pandémie de COVID-19.

Le Fonds des infrastructures alimentaires locales a été lancé en août 2019 aux termes de la Politique alimentaire pour le Canada , une feuille de route pour un système alimentaire plus sain et plus durable au Canada .

, une feuille de route pour un système alimentaire plus sain et plus durable au . Le complément de 10 millions de dollars destinés au Fonds des infrastructures alimentaires locales s'inscrit dans le cadre du financement additionnel de 140 millions de dollars prévu dans le budget de 2021 pour aider les organismes de lutte contre la faim à prévenir la faim, à renforcer la sécurité alimentaire dans nos communautés et à fournir des aliments nutritifs à un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes.

Les demandes présentées dans le cadre de la nouvelle période de réception des demandes du FIAL seront acceptées jusqu'au 13 août 2021, selon la disponibilité des fonds. Les demandeurs admissibles sont des organisations sans but lucratif qui exercent des activités depuis au moins deux ans ou des groupes autochtones. Pour obtenir de plus amples renseignements et pour présenter une demande, veuillez consulter le site Web du Fonds des infrastructures alimentaires locales.

Le gouvernement du Canada exécute aussi le Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire de 200 millions de dollars en fournissant du financement aux organisations nationales et régionales, qui, elles, aident des banques alimentaires et des organismes alimentaires locaux à travers le Canada , afin de favoriser l'accès aux aliments pour les personnes en situation d'insécurité alimentaire en raison de la pandémie de COVID 19.

exécute aussi le Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire de 200 millions de dollars en fournissant du financement aux organisations nationales et régionales, qui, elles, aident des banques alimentaires et des organismes alimentaires locaux à travers le , afin de favoriser l'accès aux aliments pour les personnes en situation d'insécurité alimentaire en raison de la pandémie de COVID 19. La mission de l'Alliance alimentaire Papineau est de fournir à la communauté les outils lui permettant de mieux s'alimenter afin de renforcer son autonomie alimentaire et son pouvoir d'action. Alliance estime que son programme de récolte permet chaque année de recueillir plus de 3 000 livres d'aliments, qui sont fournis aux familles dans le besoin à l'occasion d'activités de cuisine communautaire et d'ateliers culinaires.

aux familles dans le besoin à l'occasion d'activités de cuisine communautaire et d'ateliers culinaires. En 2019, l'Alliance alimentaire Papineau a également reçu 19 125 $ lors de la première période de réception des demandes du FIAL pour bâtir une station polyvalente permettant d'améliorer les conditions d'approvisionnement en fruits et légumes auprès de producteurs agricoles et pour acquérir de l'équipement destiné à sa cuisine communautaire.

Autres liens

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Oliver Anderson, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 613-462-4327; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

Liens connexes

www.agr.gc.ca