OTTAWA, ON, le 27 avril 2021 /CNW/ - Le budget de 2021 définit le plan du gouvernement du Canada pour conclure la lutte contre la COVID-19 et assurer une relance économique solide et inclusive, pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et le député de Winnipeg-Sud, Terry Duguid, ont rencontré les productrices agricoles du Manitoba pour discuter des expériences vécues par les femmes en agriculture et des investissements du Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.

Les agricultrices canadiennes contribuent chaque jour aux exploitations agricoles et agroalimentaires à travers le pays, tout en prenant soin des producteurs et productrices de demain. Le Budget 2021 propose de nouveaux investissements pouvant atteindre 30 milliards de dollars sur les cinq prochaines années dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Ces investissements viennent se greffer à des investissements antérieurs et porteront à un minimum de 9,2 milliards de dollars par année les sommes investies dans la garde d'enfants, à compter de 2025-2026. Ils aideront les femmes, y compris celles en agriculture, en contribuant à réduire les exigences qui leur sont imposées dans l'économie des soins.

Le plan vise à réduire de 50 pour cent en moyenne d'ici 2022 les frais assumés par les parents dont les enfants ont des places en service de garde réglementé au Canada. Ainsi, toutes ces places seront offertes au tarif de 10 $ par jour en moyenne d'ici 2025-2026.

Le budget de 2021 est un plan qui permettra aux Canadiens, aux Canadiennes et aux entreprises canadiennes de traverser la crise et de s'engager dans une reprise solide. C'est un plan pour stimuler la croissance économique, un plan pour assurer la place des femmes sur le marché du travail et un plan pour offrir à chaque enfant au Canada le meilleur départ possible dans la vie. On y propose de prolonger les mesures d'aide aux entreprises et de soutien du revenu jusqu'à l'automne et d'investir pour créer des emplois et aider les entreprises à revenir en force. Le budget va permettre de créer près de 500 000 nouvelles possibilités de formation et d'emploi, dont 215 000 seront destinées aux jeunes. Le budget de 2021 est un plan qui met le Canada sur la bonne voie en vue de réaliser son engagement de créer un million d'emplois d'ici la fin de l'année.

Le Canada était dans une situation financière solide quand la pandémie a commencé, et cela a permis au gouvernement de prendre des mesures rapides et décisives, en soutenant la population et les entreprises, et de faire des investissements sans précédent pour assurer la relance.

« Avant la pandémie de COVID-19, les femmes en agriculture faisaient déjà face à des défis dans la conciliation de leurs responsabilités et des attentes liées à leur emploi et à leur famille. Pour nos familles du milieu agricole, il nous faut des services permettant aux productrices d'établir un meilleur équilibre entre leur famille, leur exploitation agricole, leur emploi à l'extérieur de celle-ci et leur rôle de chef de file dans nos communautés. En investissant dans l'éducation et la garde des jeunes enfants, nous pouvons aider les femmes en agriculture à répondre à ces besoins avec intelligence et détermination. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les mesures annoncées dans le budget de 2021 reconnaissent les contributions importantes, actuelles et futures, des femmes dans le secteur agricole. La diversité et l'inclusion sont essentielles à la création d'une économie qui fonctionne pour tous. Nous avons besoin des points de vue et des connaissances de ces femmes pour tirer parti des possibilités et relever les défis auxquels le secteur fait face, en particulier dans un monde transformé après la pandémie de COVID-19. »

- Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud

Faits en bref :

Le budget de 2021 prévoit 101,4 milliards de dollars sur trois ans pour des investissements proposés dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada qui va créer de bons emplois et favoriser une relance résiliente et inclusive. Les mesures clés sont les suivantes :

Soutenir les femmes, les Canadiens et Canadiennes de race noire et les autres entrepreneurs sous représentés qui font face à des obstacles lorsqu'ils souhaitent lancer ou acquérir des entreprises, en offrant un financement de 300 millions de dollars pour rehausser des initiatives comme le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires et la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.



Offrir jusqu'à 146,9 millions de dollars sur quatre ans pour renforcer la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Les femmes entrepreneures disposeraient ainsi d'un meilleur accès à du financement, à du mentorat et à de la formation. Ce financement permettrait aussi de soutenir davantage le Fonds de l'écosystème d'entrepreneuriat pour les femmes et le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat.



Offrir jusqu'à 450 millions de dollars sur cinq ans selon la comptabilité de caisse pour une initiative de catalyse du capital de risque renouvelée, ce qui augmenterait le capital de risque accessible aux entrepreneurs. Une somme de 50 millions de dollars serait affectée à un nouveau volet de croissance inclusive visant à accroître l'accès des groupes sous-représentés, comme les femmes et les communautés racisées, au capital de risque.



Créer une économie plus inclusive, durable, féministe et résiliente, qui valorise le travail des femmes. Le Canada poursuivra ses efforts pour établir un plan d'action pour les femmes dans l'économie qui éliminera définitivement les obstacles systémiques et les inégalités.

poursuivra ses efforts pour établir un plan d'action pour les femmes dans l'économie qui éliminera définitivement les obstacles systémiques et les inégalités.

Présenter un projet de loi pour prolonger jusqu'au 31 mars 2023 la suspension de l'accumulation des intérêts sur les prêts canadiens aux étudiants et aux apprentis, ce qui fera faire des économies à environ 1,5 million de Canadiens et Canadiennes qui remboursent des prêts d'études, dont la majorité sont des femmes.



Offrir, à compter de 2021-2022, 15 millions de dollars sur deux ans à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour prolonger l'initiative pilote pour les nouvelles arrivantes racisées, laquelle continuera d'améliorer les résultats de celles-ci au niveau de l'emploi et de l'avancement professionnel.

