OTTAWA, ON, le 28 janv. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada comprend l'importance de créer un secteur agricole durable qui profite à l'ensemble des Canadiens et à notre économie, et donc de se tourner vers l'avenir pour trouver de nouvelles occasions d'innover et de croître.

En reconnaissance du rôle de chef de file du Canada dans le secteur mondial de l'agriculture et de l'agroalimentaire, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a nommé l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, à titre de coprésidente de sa réunion des ministres de l'Agriculture. L'OCDE tiendra sa réunion des ministres de l'Agriculture à Paris, en France, les 3 et 4 novembre 2022.

L'honorable Damien O'Connor, ministre néo-zélandais du Commerce et de la Croissance des exportations, de l'Agriculture, de la Biosécurité, de l'Information foncière et des Communautés rurales, assurera la coprésidence de pair avec la ministre Bibeau.

La réunion, qui aura pour thème Bâtir des systèmes agricoles et alimentaires durables dans un environnement en évolution : Défis communs, solutions transformatrices, sera une occasion pour les ministres de l'Agriculture de l'OCDE de tirer profit des travaux en cours des pays membres pour améliorer la durabilité du secteur à long terme, tout en travaillant avec des partenaires clés de partout dans le monde en vue de déterminer la marche à suivre collectivement pour relever les défis visant le système alimentaire mondial.

Parmi les réalisations attendues, on compte :

L'étude de nouveaux enjeux et de nouvelles occasions relativement au système alimentaire mondial;

Des travaux afin de définir une vision et des objectifs collectifs pour le secteur mondial de l'agriculture;

L'établissement de principes stratégiques pouvant aider à accroître la productivité, la durabilité et la résilience du secteur agricole et agroalimentaire.

Le gouvernement du Canada comprend que l'environnement et l'économie vont de pair. En prenant les mesures requises pour bâtir un avenir durable pour les générations futures, nous contribuerons à maintenir la compétitivité du secteur agricole et agroalimentaire canadien.

« Les changements climatiques affectent les activités des agricultrices et agriculteurs partout sur la planète. Les productrices et producteurs en sont les premiers touchés. La coprésidence de cette rencontre est une reconnaissance du leadership du Canada en termes d'agriculture durable. Nous aurons l'opportunité de travailler avec les partenaires internationaux pour nous assurer de nourrir la population mondiale croissante tout en prenant soin de nos terres. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

L'OCDE est une organisation internationale qui travaille avec les gouvernements, les décideurs et les citoyens pour établir des normes internationales fondées sur des données probantes et trouver des solutions à toute une série de défis sociaux, économiques et environnementaux. La réunion des ministres de l'Agriculture de l'OCDE s'appuie sur d'autres événements mondiaux de haut niveau et alimente le programme international d'élaboration des politiques agricoles.





Les agriculteurs canadiens ont toujours été de bons gardiens de la terre et ont une solide expérience de l'agriculture durable, dont des pratiques de gestion saines, l'innovation et de nouvelles technologies. Au cours des vingt dernières années, les agriculteurs ont doublé la valeur de la production tout en stabilisant les émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, la quantité d'émissions agricoles par dollar de produit intérieur brut (PIB) générée par le secteur a diminué de moitié.





Le secteur agricole du Canada représente actuellement 10 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) du pays et peut jouer un rôle clé dans la réduction de ces émissions à l'échelle nationale et l'amélioration de la résilience climatique.





représente actuellement 10 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) du pays et peut jouer un rôle clé dans la réduction de ces émissions à l'échelle nationale et l'amélioration de la résilience climatique. Comme il est indiqué dans le plan climatique renforcé, le Canada s'est engagé à réduire ses émissions totales de GES de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005, d'ici 2030.





s'est engagé à réduire ses émissions totales de GES de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005, d'ici 2030. En 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 550 millions de dollars sur dix ans pour aider le secteur agricole et agroalimentaire canadien à contribuer à l'atteinte de nos cibles d'émissions et à saisir de nouvelles occasions dans l'économie verte.

