OTTAWA, ON, le 16 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a dévoilé les six finalistes du Défi de réduction du gaspillage alimentaire pour les volets des technologies novatrices. La ministre Bibeau a rencontré les finalistes virtuellement et a pu en apprendre davantage sur leurs solutions prometteuses pour réduire le gaspillage alimentaire.

Il s'agit de :

ALT TEX inc . ( Kitchener, Ontario );

TEX inc ( ); Aruna Revolution Health inc . (Trois-Rivières, Québec);

Revolution Health inc (Trois-Rivières, Québec); Chinova Bioworks inc . ( Fredericton , Nouveau-Brunswick);

Bioworks inc ( , Nouveau-Brunswick); Clean Works inc . ( St. Catharines, Ontario );

Works inc ( ); Carbon Lock Tech ( Winnipeg, Manitoba );

Lock Tech ( ); Genecis Bioindustries inc. ( Scarborough, Ontario ).

En janvier 2022, 18 demi-finalistes avaient mis la main sur 100 000 $ chacun pour construire un prototype de leur technologie innovante. Ayant présenté les idées les plus prometteuses aux yeux d'un comité d'évaluation externe, ces six finalistes reçoivent maintenant jusqu'à 450 000 $ chacun pour tester leur technologie dans un contexte opérationnel avec au moins un partenaire. Ils s'affrontent pour remporter un des deux grands prix d'une valeur maximale de 1 million de dollars.

Le Défi, lancé par le gouvernement du Canada en novembre 2020 et doté d'une enveloppe de 20 millions de dollars, vise à trouver des solutions ayant un grand potentiel de réduction du gaspillage alimentaire et à en accélérer le déploiement. Il comprend quatre volets, divisés en deux groupes.

Les volets des technologies novatrices, dont les finalistes sont annoncés aujourd'hui, mettent l'accent sur les nouvelles technologies qui prolongent la durée de vie des aliments ou qui transforment les déchets alimentaires en nouveaux aliments ou en produits à valeur ajoutée. Au total, 238 innovateurs du Canada et de partout dans le monde ont soumis un projet dans le cadre de ces volets du Défi.

Les six finalistes sont des entreprises canadiennes qui proposent diverses technologies novatrices qui peuvent, par exemple, prévenir la détérioration des cultures avant la récolte, prolonger la durée de vie des aliments ou encore transformer les déchets alimentaires en bioplastiques compostables.

Le Défi de réduction du gaspillage alimentaire fait partie de la première Politique alimentaire pour le Canada, une feuille de route pour un système alimentaire plus sain, innovateur et durable. En encourageant l'adoption de nouvelles solutions au gaspillage alimentaire, le gouvernement du Canada vise à augmenter la disponibilité des aliments, faire économiser de l'argent aux consommateurs et aux entreprises, augmenter les revenus des producteurs agricoles, renforcer nos systèmes alimentaires et réduire l'émission de gaz à effet de serre.

Citation

« Chaque année, on gaspille au Canada plus de la moitié de notre approvisionnement alimentaire. Les six finalistes des volets technologies novatrices du Défi de réduction du gaspillage alimentaire proposent des solutions originales à ce problème. Je leur souhaite le meilleur des succès alors qu'ils testeront leurs prototypes en contexte opérationnel! »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Les candidatures présentées au Défi de réduction du gaspillage alimentaire pour les volets des technologies novatrices ont été évaluées selon des critères établis, notamment le volume de réduction des déchets alimentaires, le niveau d'innovation et le potentiel de croissance ainsi que les avantages environnementaux, sociaux et économiques.

Un Comité d'évaluation externe, composé d'experts de divers horizons, joue un rôle important pour évaluer les idées soumises et recommander les gagnants à chaque étape du défi.

En juin 2022, 12 finalistes ont été choisis pour le Défi de réduction du gaspillage alimentaire - volets modèles d'affaires. Chaque finaliste a reçu jusqu'à 400 000 $ et est passé à l'étape finale du Défi pour gagner l'un des deux grands prix d'une valeur maximale de 1,5 million de dollars.

Pour obtenir la liste des finalistes des volets technologies novatrices, consultez le document d'information ou visitez le site Web du Défi de réduction du gaspillage alimentaire.

Document d'information

Finalistes du Défi de réduction du gaspillage alimentaire - volets des technologies novatrices

Doté d'un financement de 20 millions de dollars, le Défi de réduction du gaspillage alimentaire a été lancé en novembre 2020 dans le but de faire avancer la mise en œuvre de solutions diversifiées et de grande portée pour réduire le gaspillage alimentaire au Canada. Les volets des technologies novatrices mettent l'accent sur des solutions technologiques au gaspillage alimentaire, qui visent à prolonger la durée de vie des aliments périssables, à transformer les déchets alimentaires et à accélérer l'arrivée de telles technologies sur le marché canadien.

Voici les six finalistes qui ont été sélectionnés dans le cadre des volets des technologies novatrices :

Finaliste Ville Description de la solution ALT TEX inc. (en anglais seulement) Kitchener, Ontario Grâce à une nouvelle technologie de fermentation des biomatériaux, ALT TEX transforme des déchets alimentaires en matières textiles carboneutres et biodégradables destinées à remplacer le polyester. Aruna Revolution Health inc. (en anglais seulement) Trois-Rivières, Québec Dans le cadre d'un modèle bioéconomique circulaire, Aruna fabrique des serviettes hygiéniques et des tampons durables et compostables à base de déchets agricoles transformés (fibres de fruits et de légumes). Carbon Lock Technologies inc. (en anglais seulement) Winnipeg, Manitoba Cette solution convertit des déchets alimentaires en une forme de biocarbone stable qui permet de séquestrer le dioxyde de carbone atmosphérique, d'éviter de futures émissions de méthane dans les sites d'enfouissement et de favoriser une agriculture durable. Chinova Bioworks inc. (en anglais seulement) Fredericton, Nouveau-Brunswick Grâce au pouvoir des champignons, la solution naturelle de Chinova améliore la qualité, la fraîcheur et la durée de conservation des aliments et des boissons, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire de la ferme à la table. Clean Works inc. (en anglais seulement) St. Catharines, Ontario Au moyen d'une combinaison de peroxyde d'hydrogène, d'ozone et de rayons UV, cette solution permettra de limiter la croissance de moisissures et de microorganismes sur les fruits et les légumes - les produits de serre, les cultures de plein champ et les vignes - avant la récolte. Genecis Bioindustries inc. (en anglais seulement) Scarborough, Ontario L'équipe d'ingénierie de Genecis utilise des bactéries spécialisées pour transformer des déchets alimentaires en bioplastiques compostables.

