PARIS, le 4 nov. 2022 /CNW/ - Au terme de deux jours de rencontres à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à Paris, des ministres de l'Agriculture et des représentants d'une cinquantaine de pays ont convenu de redoubler d'efforts et de mettre en œuvre les meilleures pratiques afin de nourrir une population mondiale croissante, faire face à la crise climatique et s'assurer que les agricultrices et agriculteurs, ainsi que les travailleuses et travailleurs du secteur, puissent bien vivre de la production agroalimentaire.

La conférence était coprésidée par la ministre canadienne, l'honorable Marie-Claude Bibeau et son homologue néo-zélandais, l'honorable Damien O'Connor. Il s'agit pour le Canada d'une reconnaissance du leadership de ses productrices et producteurs sur le plan du développement durable et de son engagement pour assurer la sécurité alimentaire mondiale.

Alors que les défis de l'agriculture sont similaires aux quatre coins du monde, chaque pays adopte des approches différentes pour les relever. Les discussions ont permis d'échanger sur les meilleures pratiques et de réaffirmer l'importance de collaborer pour favoriser la croissance durable du secteur.

Dans cette perspective, les pays ont demandé à l'OCDE, organisme dont la mission repose sur la collecte et l'analyse de données probantes, de se pencher sur des mesures qui permettront de mieux comparer l'évolution des pays en ce qui concerne les politiques et le développement durable.

À la fin de la réunion, les ministres Bibeau et O'Connor ont publié un résumé conjoint qui témoigne de la productivité des discussions.

De plus, les pays participants ont établi une vision et des objectifs communs pour le secteur agricole, publiés dans une déclaration sur les solutions transformatrices pour l'agriculture et les systèmes alimentaires durables.

En marge de la réunion, la ministre Bibeau a tenu une série de réunions bilatérales pour renforcer nos relations avec certains partenaires clés dont:

Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de la France ;

; Luis Planas , ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre de l'Environnement de l'Espagne;

, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre de l'Environnement de l'Espagne; Atsushi Nonaka , ministre d'État à l'Agriculture, des Forêts et des Pêcheries du Japon;

, ministre d'État à l'Agriculture, des Forêts et des Pêcheries du Japon; Mark Spencer , ministre d'État à l'Environnement, à l'Alimentation et aux Affaires rurales du Royaume-Uni;

, ministre d'État à l'Environnement, à l'Alimentation et aux Affaires rurales du Royaume-Uni; Charlie McConalogue, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Marine de l' Irlande .

La ministre Bibeau a rappelé la réputation du Canada comme partenaire commercial de confiance et a discuté des possibilités de hausser la collaboration dans le domaine de l'agriculture.

Avant la réunion de l'OCDE, la ministre Bibeau a participé à des rencontres à Paris avec divers intervenants du secteur agricole.

une table ronde avec des importateurs français de produits agroalimentaires canadiens;

deux réunions bilatérales avec des entreprises agroalimentaires françaises qui réalisent d'importants investissements au Canada ;

; une réunion avec la Dre Monique Eloit, directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé animale, pour discuter des normes mondiales de santé animale dans le contexte du commerce international.

Convaincu qu'un système alimentaire mondial résilient et performant est essentiel à la croissance durable de notre économie, le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires internationaux et des organismes regroupant des pays ayant des objectifs similaires, comme l'OCDE.

Citation

« Nos agricultrices et agriculteurs sont engagés à nourrir la planète tout en prenant soin de leur terre et de leurs animaux. Ces rencontres nous permettent de mettre en valeur le leadership dont ils font preuve alors que des facteurs externes ont de plus en plus d'impact sur leur production. Grâce à notre collaboration avec nos partenaires internationaux, nous serons plus performants pour relever les défis que nous avons en commun. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

L'OCDE est une organisation internationale qui travaille avec les gouvernements, les décideurs et les citoyens pour établir des normes internationales fondées sur des données probantes et trouver des solutions à toute une série de défis sociaux, économiques et environnementaux.

La réunion des ministres de l'Agriculture de l'OCDE, qui a lieu tous les cinq à six ans, a rassemblé plus de 50 ministres de l'Agriculture du monde entier pour explorer de nouvelles possibilités et discuter de solutions aux défis communs dans le secteur agricole et agroalimentaire.

Comme il est décrit dans le Plan de réduction des émissions pour 2030, le Canada s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 pour cent par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, mettant ainsi le Canada sur la voie de la carboneutralité d'ici 2050.

s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 pour cent par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, mettant ainsi le sur la voie de la carboneutralité d'ici 2050. Au cours des vingt dernières années, les producteurs agricoles ont environ doublé la valeur de la production tout en stabilisant les émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, la quantité d'émissions agricoles par dollar de produit intérieur brut (PIB) générée par le secteur a diminué d'environ une moitié.

