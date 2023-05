OTTAWA, ON, le 2 mai 2023 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a complété une mission commerciale fructueuse d'une semaine au Japon et à Singapour. Cette mission a fait ressortir l'une des grandes priorités du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour l'Indo-Pacifique (SIP), soit celle de développer nos partenariats et nos relations commerciales dans cette région.

Tout au long de sa tournée, la ministre Bibeau a participé à des discussions avec ses homologues internationaux et des intervenants commerciaux. Au cours de ces conversations, elle a réitéré l'engagement du Canada à intensifier et à diversifier le commerce agricole et à promouvoir les produits agricoles et agroalimentaires canadiens, le commerce alimentaire durable à l'échelle mondiale et la sécurité alimentaire.

Au Japon, la ministre Bibeau a rencontré des intervenants clés du secteur agroalimentaire japonais, des représentants d'associations de l'industrie canadienne et des entreprises canadiennes à Tokyo pour souligner la relation commerciale canado-japonaise et discuter de la façon de resserrer les liens commerciaux et d'augmenter les investissements dans la région.

La ministre Bibeau a aussi participé à la réunion des ministres de l'Agriculture du G7 à Miyazaki. Elle a discuté avec ses homologues des initiatives de carboneutralité, de l'agriculture durable, des systèmes agricoles résilients et de la sécurité alimentaire. La ministre a aussi tenu des réunions bilatérales avec des partenaires clés, dont le ministre japonais de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches, Nomura Tetsuro.

Poursuivant sa tournée à Singapour, la ministre Bibeau s'est rendue au salon Food and Hotel Asia, en compagnie d'Alvin Tan, ministre d'État du Commerce et de l'Industrie. Participant à la cérémonie d'ouverture, elle a mis en valeur les exportateurs canadiens et la nouvelle marque Canada, une image moderne qui aide le Canada à se démarquer sur des marchés mondiaux de plus en plus saturés et concurrentiels.

La ministre Bibeau a aussi pris part à une réunion bilatérale avec Koh Poh Koon, ministre d'État principal de Singapour chargé du développement durable et de l'environnement, pour discuter de l'initiative « 30 d'ici 30 » de Singapour, qui vise à renforcer la capacité de l'industrie agroalimentaire locale. Ils ont aussi discuté de la façon dont le Canada peut contribuer aux objectifs de Singapour en matière de sécurité alimentaire.

Enfin, la ministre Bibeau a tenu une table ronde avec le Conseil commercial Canada-ANASE, pour discuter des opportunités et des défis pour les entreprises canadiennes dans la région.

Citations

« La région indopacifique offre des possibilités économiques considérables au secteur agricole et agroalimentaire canadien. C'est pourquoi le développement de nos partenariats et de nos relations commerciales dans la région est une priorité importante pour le gouvernement du Canada. Cette mission au Japon et à Singapour a permis aux entrepreneurs canadiens de rencontrer des acteurs importants de la région indopacifique et de promouvoir le secteur agricole et agroalimentaire du Canada, ainsi que l'engagement et les contributions de notre pays à la sécurité alimentaire mondiale. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

La région indopacifique englobe 40 pays et économies : Australie, Bangladesh , Bhoutan, Brunéi, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Japon, Laos , Malaisie, Maldives , Mongolie, Myanmar , Népal, Nouvelle-Zélande, Pakistan , pays insulaires du Pacifique (14), Philippines , Singapour, Sri Lanka , Taïwan, Thaïlande, Timor-Leste et Vietnam .

La région indopacifique devrait représenter les deux tiers de la classe moyenne d'ici 2030 et plus de la moitié du PIB mondial d'ici 2040.

plus de la moitié du PIB mondial d'ici 2040. Le Japon est le deuxième plus grand marché du Canada pour le bœuf et les produits du bœuf, et le troisième pour les exportations agricoles du Canada en 2022.

Depuis la signature du PTPGP, les exportations de produits agricoles et alimentaires du Canada vers Singapour ont augmenté de 15,2 % chaque année jusqu'en 2022, alors qu'au cours de la période de quatre ans précédant la signature du PTPGP (2014-2018), les exportations de produits agricoles et alimentaires du Canada ont diminué de 8,7 % chaque année.

La ministre Bibeau a tenu d'autres réunions bilatérales au G7 avec des partenaires clés, notamment :

Francesco Lollobrigida, ministre italien de l'Agriculture;



Trudy Harrison , sous-secrétaire d'État parlementaire, ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (ministre de l'Environnement naturel et de l'Aménagement du territoire), Royaume-Uni.

, sous-secrétaire d'État parlementaire, ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (ministre de l'Environnement naturel et de l'Aménagement du territoire), Royaume-Uni.

Ulrik Vestergaard Knudsen , secretaire general délégué, OCDE

, secretaire general délégué, OCDE

Cindy McCain , directrice générale, Programme alimentaire mondial

