La ministre Bibeau aux États-Unis pour rencontrer les dirigeants du secteur agricole

WASHINGTON, le 21 févr. 2020 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, est à Washington D.C. aujourd'hui pour réaffirmer l'engagement du Canada à collaborer avec les États-Unis et les autres partenaires du Groupe du secteur agricole de l'hémisphère occidental, appelé aussi Ag5. Cette alliance représentant près d'un quart des exportations mondiales s'efforce d'élaborer des solutions aux défis réglementaires. Faciliter le commerce grâce à des règles fondées sur la science aidera les agriculteurs à nourrir une population mondiale grandissante, tout en stimulant la croissance du secteur et en offrant des solutions pour lutter contre les changements climatiques.

La ministre Bibeau a rencontré le secrétaire américain à l'Agriculture Sonny Perdue, le secrétaire à l'Agriculture et au Développement rural du Mexique Victor Villalobos, le ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Élevage de l'Argentine Luis Basterra et d'autres dirigeants importants du secteur agricole, dont le président de l'American Farm Bureau Federation Zippy Duvall. La ministre Bibeau a souligné qu'il est nécessaire de fonder le commerce sur des règles prévisibles et des principes scientifiques, que la durabilité se définit en fonction de facteurs sociaux, environnementaux et économiques et qu'il est essentiel d'innover pour nourrir une population mondiale en croissance. Elle a souligné aussi que le nouvel ALENA est une grande priorité du Canada et que le gouvernement s'est engagé à travailler avec les parlementaires et les intervenants canadiens pour mettre l'accord en œuvre dans les plus brefs délais.

Au 96e Forum annuel sur les perspectives agricoles du département de l'Agriculture des États‑Unis (USDA), la ministre Bibeau a participé à une table ronde avec le secrétaire Perdue, le secrétaire Villalobos et le ministre Luis Basterra. Ils ont discuté de l'importance de la collaboration, de l'innovation, de la sécurité alimentaire et du soutien des cadres réglementaires fondés sur la science et le risque. Au cours de la table ronde, la ministre Bibeau a également souligné l'importance d'une collaboration proactive avec les partenaires commerciaux dans le cadre de la stratégie de préparation de l'Amérique du Nord pour aider à atténuer les risques associés à la peste porcine africaine advenant que cette maladie soit détectée dans la région.

La ministre Bibeau a été l'hôte d'une rencontre avec des intervenants américains clés de la Washington Agricultural Roundtable, de l'association Women in International Trade et du U.S. Food and Ag Dialogue pour discuter de l'importance des relations commerciales canado‑américaines.

« Entretenir des relations solides avec nos partenaires internationaux pour aider les producteurs, les transformateurs et les exportateurs du Canada à réussir sur les marchés mondiaux est essentiel. Notre gouvernement est déterminé à travailler avec ses alliés pour promouvoir des approches réglementaires qui facilitent le commerce tout en appuyant le secteur agricole canadien à acheminer des produits sains et de qualité supérieure vers les marchés internationaux. Le tout, dans le but d'hausser les exportations agroalimentaires annuelles à 75 milliards de dollars d'ici 2025. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

est le marché le plus important des États-Unis - plus important que la Chine, le Japon et le Royaume-Uni réunis. En 2019, le Canada a exporté pour plus de 38,9 milliards de dollars de produits agroalimentaires et de fruits de mer vers les États-Unis et le Mexique.

Le Groupe du secteur agricole de l'hémisphère occidental (Ag5) [Argentine, Brésil, Canada, Mexique et États-Unis] a été créé en mai 2019 en marge du G20 au Japon avec pour mandat la promotion de règles commerciales transparentes et prévisibles. En 2018, il représentait près d'un quart des exportations mondiales de produits agricoles.

