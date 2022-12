OTTAWA, ON, le 20 déc. 2022 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Emily Crocco à titre de présidente et membre à temps plein de la Commission de révision agricole du Canada.

Mme Crocco a entrepris sa carrière juridique il y a plus de 20 ans et a depuis acquis une vaste connaissance du droit administratif. Elle a travaillé comme avocate à la fois dans le secteur privé et auprès de tribunaux fédéraux. Elle a aussi fait office d'arbitre auprès de deux tribunaux provinciaux ontariens.

En tant que présidente de la Commission, Mme Crocco se prononcera sur les cas soumis à la Commission et répartira les tâches entre les trois membres à temps partiel de la Commission. Mme Crocco a été nommée pour un mandat de cinq ans qui prendra effet le 17 janvier 2023.

En 2016, le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Ces personnes jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne en travaillant au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux partout au pays.

« Forte de sa vaste expérience en droit administratif, incluant plus d'une décennie à titre d'arbitre, Emily Crocco contribuera à faire en sorte que le Tribunal puisse gérer le volume et la complexité des demandes de révision tout en veillant à ce qu'il continue à offrir un service juste et efficace aux Canadiennes et Canadiens. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

La Commission de révision agricole du Canada est une commission indépendante établie par le gouvernement du Canada qui offre des examens impartiaux sur les avis d'infraction émis par les organismes fédéraux qui régissent l'agriculture et l'agroalimentaire.

est une commission indépendante établie par le gouvernement du qui offre des examens impartiaux sur les avis d'infraction émis par les organismes fédéraux qui régissent l'agriculture et l'agroalimentaire. Les membres de la Commission de révision agricole du Canada sont nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Emily Crocco possède une vaste expérience du droit administratif, ayant travaillé comme conseillère juridique autant en pratique privée que dans les tribunaux fédéraux. Elle a notamment œuvré auprès du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité et de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC. Elle a aussi été arbitre auprès de deux tribunaux provinciaux ontariens, soient la Commission de la location immobilière et la Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels.

Plus récemment, à titre de conseillère en recours au sein de la Direction de l'arbitrage en matière de recours et de déontologie de la GRC, Mme Crocco a conçu un programme de formation exhaustif pour les arbitres de grief de la GRC.

Mme Crocco a étudié l'agriculture à l'Université de Guelph, à l'University of Western Australia et à la Bocconi Università. Elle détient un baccalauréat en droit de l'Université McGill et un baccalauréat en politique et en histoire de l'Université Brock.

