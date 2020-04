La ministre Bibeau annonce une nomination à Financement agricole Canada

OTTAWA, le 26 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé la nomination de Jane Halford au poste de présidente du conseil d'administration de Financement agricole Canada (FAC).

Mme Halford a occupé divers postes de direction et de consultation durant sa carrière et elle joue le rôle d'administratrice au conseil d'administration de FAC depuis décembre 2014. Son mandat de quatre ans commence dès maintenant.

En 2016, le gouvernement du Canada a mis en place un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite pour trouver des Canadiens qui incarnent les valeurs chères à la fonction publique, soit le respect de la démocratie et des personnes, l'intégrité, la rigueur administrative et l'excellence.

Citation

« Je suis très fière de nommer une femme aussi compétente et dynamique à ce poste. Je suis absolument certaine qu'elle brillera dans ses nouvelles fonctions et qu'elle exercera un leadership de premier plan au nom des producteurs et des entreprises alimentaires de tout le pays qui travaillent fort pour produire des aliments de qualité. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Financement agricole Canada est le plus important prêteur au secteur agricole et agroalimentaire du pays et il possède un portefeuille de prêts de première qualité de plus de 38 milliards de dollars. La société d'État offre des solutions de financement souples et concurrentielles ainsi que des logiciels de gestion, de l'information et des connaissances spécialement conçus pour le secteur agricole et agroalimentaire.

Financement agricole Canada est le plus grand fournisseur canadien de services commerciaux et financiers aux producteurs, aux agroentrepreneurs et aux exploitations agroalimentaires. Il offre des services à plus de 100 000 clients, dans 97 bureaux à l'échelle du Canada .

Biographie - Jane Halford

Jane Halford a été nommée présidente du conseil d'administration de Financement agricole Canada (FAC) pour un mandat de quatre ans qui commence immédiatement.

Mme Halford a occupé divers postes de direction et de conseil au cours de sa carrière. De 2003 à 2005, elle a travaillé à l'Institut of Chartered Accounts of Alberta à titre de directrice de l'inspection professionnelle. Ensuite, elle a assumé le rôle de chef de direction à l'Institut of Chartered Accountants of Alberta ainsi que celui de directrice exécutive de la Chartered Accountants' Education Foundation de 2005 à 2013. Plus récemment, Mme Halford soutient les conseils d'administration et les cadres supérieurs dans les transitions de leadership et gouvernance par le biais de sa compagnie Halford Consulting Inc et elle est membre active du conseil d'administration de FAC depuis décembre 2014. Elle a également occupé plusieurs postes de conseils d'administration liés à l'agriculture, dont la Fondation canadienne Angus, Delta Genomics et Alpha Phenomics, conseil duquel elle est actuellement présidente.

Mme Halford a obtenu un baccalauréat en commerce de l'université de l'Alberta en 1994. Elle est devenue comptable agréée en 1997 et Fellow de l'Ordre des comptables agréés en 2012.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

