La ministre Bibeau annonce une aide importante pour les transformateurs de produits laitiers du Lac-Saint-Jean au Québec

SAINT-GÉDÉON, QC, le 8 juill. 2021 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé des investissements totalisant plus de 4,5 millions de dollars dans 3 projets qui stimuleront la production des transformateurs de produits laitiers du Québec dans la région du Lac-Saint-Jean.

La ministre Bibeau a fait son annonce à la Fromagerie Médard à Saint-Gédéon, qui recevra jusqu'à 969 000 $ du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers (FITPL) et jusqu'à 1 million de dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) en vue d'acquérir de nouveaux équipements, d'accroître sa productivité et de réduire ses coûts de production. D'ici 2025, il est prévu que ces fonds permettront la création de deux nouveaux emplois et augmenteront la quantité de lait utilisée dans le processus de production de 74 %.

Nutrinor coopérative, qui a reçu 395 000 $ pour l'achat d'un système d'ultrafiltration, a également profité du FITPL. Le projet permettra à la coopérative d'augmenter sa production de concentré de protéines laitières liquide, d'augmenter sa quantité de lait transformé, et d'augmenter le rendement des usines de fromage qu'elle approvisionne. D'ici 2023, il est prévu que ces fonds permettront la création de 5 nouveaux emplois et augmenteront la quantité de lait utilisée dans le processus de production de 48 %. Cette augmentation s'appuie sur l'investissement de 293 000 $ fait par le FITPL pour prolonger la durée de conservation des produits et réduire les coûts de production.

La ministre Bibeau a également annoncé un investissement consenti à la Fromagerie Boivin, qui recevra jusqu'à 1 340 000 $ du FITPL pour acheter de l'équipement qui accroîtra sa production et jusqu'à 800 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec en vue d'agrandir son bâtiment et d'acquérir des équipements destinés à optimiser la production de fromage transformé et à moderniser la chaîne de conditionnement. Le projet permettra de disposer d'un plus grand espace et les employés pourront ainsi respecter les règles de distanciation.

Les transformateurs de produits laitiers font partie intégrante du paysage rural canadien, et ils contribuent à des collectivités fortes et dynamiques au Québec et partout au pays. Les transformateurs de produits laitiers jouant un rôle de moteur économique dans nombre de nos régions rurales, le gouvernement investit pour s'assurer qu'ils restent en bonne position et poursuivent leur croissance.

« Le secteur laitier ainsi que les secteurs de la volaille et des œufs sont essentiels à la vitalité de nos communautés rurales. La programme d'investissement dont il est question aujourd'hui contribue à la modernisation de nos entreprises de transformation laitière et fait croître la demande pour le lait canadien. Avec les versements directs et les autres programmes déployés récemment, notre gouvernement honore son engagement à l'égard de nos producteurs et transformateurs sous gestion de l'offre pour les accords de libre-échange récemment signés et réitère son engagement ferme à ne plus céder aucune part de marché lors des prochaines négociations commerciales »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Notre gouvernement investit depuis longtemps dans l'industrie agroalimentaire, notamment pour la promotion et la valorisation des entreprises et de leurs produits. Nos investissements annoncés aujourd'hui pour la Fromagerie Boivin et pour la Fromagerie Médard s'inscrivent dans notre plan de relance et viendront soutenir le développement économique des régions, comme ici, au Saguenay‒Lac-Saint-Jean. »

- L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« La Fromagerie Médard, c'est une histoire de famille et d'artisans passionnés par le terroir et par leur métier. Cette subvention nous donne des ailes pour les prochaines années. »

- Justine Boivin-Côté et Rose-Alice Boivin-Côté, propriétaires de la Fromagerie Médard

« Cet investissement vient nous supporter dans l'acquisition d'équipements à la fine pointe de la technologie qui permettront à Nutrinor de produire du concentré liquide de protéines de lait, d'être encore plus compétitive sur le marché et d'augmenter la capacité de transformation du lait de nos producteurs membres ici, dans notre région, à l'usine d'Alma. »

- Luc Belley, vice-président opérations domaine agroalimentaire chez Nutrinor.

Le Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers, d'une valeur de 100 millions de dollars, est conçu pour aider les transformateurs de produits laitiers à moderniser leurs établissements et à accroître leur productivité et leur compétitivité.

Le budget de 2021 propose un investissement additionnel de 292,5 millions de dollars sur sept ans pour aider les transformateurs sous gestion de l'offre, y compris les transformateurs de volaille et d'œufs, à maintenir leurs usines à la fine pointe.

Développement économique Canada pour les régions du Québec a le mandat d'offrir du financement et de l'accompagnement aux entreprises et aux régions du Québec. Ses interventions portent principalement sur les petites et moyennes entreprises et sur les organisations sans but lucratif.

La Fromagerie Médard, dont le nom légal est Ferme Domaine de la Rivière, est située à Saint-Gédéon, Québec, Canada et elle fait partie de l'industrie manufacturière de produits laitiers.

et elle fait partie de l'industrie manufacturière de produits laitiers. Nutrinor coopérative, située dans la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean est l'une des plus grandes coopératives alimentaires du Québec. Elle compte 936 membres et joue un rôle dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'agriculture, des quincailleries et de l'énergie.

Fromagerie Boivin transforme environ 20 millions de litres de lait nécessaire à la production de 2.3 millions de kg de fromage. Elle assure un emploi à 85 personnes à temps plein.

Le secteur laitier canadien est un pilier essentiel des collectivités rurales et un important moteur de l'économie. Il y a au Canada 10 095 fermes laitières qui soutiennent près de 19 000 emplois directs. La demande pour les produits laitiers canadiens demeure forte et a entraîné une augmentation de 10 % de la production de lait cru au cours des 5 dernières années, avec plus de 7 milliards de dollars en recettes monétaires agricoles.

Il y a plus de 500 transformateurs de produits laitiers au Canada . Au total, ils ont généré près de 17 milliards de dollars de ventes en 2020, et ils soutiennent plus de 25 000 emplois directs. Si l'on tient compte des emplois directs et indirects, le secteur de la transformation de produits laitiers soutient près de 211 000 emplois.

