La ministre Bibeau annonce un soutien fédéral pour aider les éleveurs de porcs à développer leurs marchés et à se protéger contre la peste porcine africaine

SAINT-HYACINTHE, QC, le 7 déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, dans une allocution prononcée par vidéo au Le Porc Show, la ministre d'AAC, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement de plus de 4,6 millions de dollars dans trois projets visant à : favoriser la croissance de l'industrie porcine au Canada et sur les marchés internationaux; aider les exploitants agricoles à conserver des niveaux de sécurité élevés pour se protéger contre la menace que représente la peste porcine africaine. Ces investissements reposent sur la réputation internationale du Canada en tant que fournisseur de produits de porc de qualité supérieure fabriqués de manière durable.

Par ailleurs, à l'aide d'un investissement de plus de 3,2 millions de dollars, Canada Porc International entreprendra des initiatives de développement des marchés d'exportation en vue de maintenir et d'améliorer son accès aux marchés internationaux et d'élaborer des activités et des outils promotionnels pour augmenter sa part dans les principaux marchés. Un financement de plus de 550 000 $ appuiera les activités de commercialisation du Conseil canadien du porc à l'échelle nationale, afin d'accroître la consommation de porc canadien et sa valeur au Canada. Ce financement appuiera aussi les travaux du Conseil qui visent à renforcer les relations internationales et la coordination avec tous les membres de la chaîne de valeur. Ces projets sont financés dans le cadre du programme fédéral Agri-marketing.

La ministre Bibeau a aussi annoncé un investissement additionnel de 850 000 $ pour permettre au Conseil d'aider l'industrie à prévenir la peste porcine africaine et à se préparer à une éventuelle éclosion. Cet investissement fait suite à un financement déjà annoncé de plus de 3,8 millions de dollars octroyé à la plateforme Excellence du porc canadien, qui intègre trois principaux programmes à la ferme : PorcSALUBRITÉ, un programme de salubrité des aliments et de biosécurité; PorcBIEN-ÊTRE, un programme de soins aux animaux; PorcTracé, un programme de traçabilité. Ces projets sont financés dans le cadre du programme Agri-assurance d'AAC.

Citations

«Les efforts de nos productrices et de nos producteurs vers une agriculture toujours plus durable sont devenus une garantie de qualité du porc du Québec et du Canada. C'est une clé pour accéder à de nouveaux marchés internationaux et à des millions de consommateurs qui cherchent des produits de qualité supérieure. Nos investissements vont aider les productrices et producteurs à accélérer leur virage vers une agriculture plus durable, à ouvrir de nouveaux marchés tant chez nous qu'à l'international et à lutter contre des menaces comme la fièvre porcine africaine. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes ravis d'investir pour augmenter la consommation de porc à l'échelle nationale et pour améliorer la prévention de la peste porcine africaine et la préparation en vue d'une éventuelle éclosion au Canada. Les éleveurs de porcs canadiens sont impatients de poursuivre leur collaboration avec la ministre Bibeau en vue d'accroître la résilience de notre secteur et de renforcer notre contribution à la durabilité environnementale, économique et sociale au Canada. »

Rick Bergmann , président du Conseil canadien du porc

« Canada Porc International aimerait remercier la ministre Bibeau et le gouvernement du Canada pour son appui soutenu à l'industrie canadienne du porc. Le financement versé dans le cadre d'Agri-marketing a joué un rôle fondamental dans l'élaboration et la promotion d'une stratégie d'image de marque visant à gagner la confiance des consommateurs et à renforcer la valeur de la marque des produits de porc canadiens au Canada et ailleurs dans le monde. Ce financement nous aidera aussi à raconter l'histoire incroyable de l'industrie porcine canadienne, qui aura réussi à croître de manière durable tout en contribuant directement et indirectement à la création de près de 100 000 emplois au pays. »

Trevor Sears , président et premier dirigeant de Canada Porc International

Faits en bref

Le Canada est le troisième plus grand exportateur de porc au monde, exportant dans plus de 90 pays. L'industrie canadienne du porc exporte environ les deux tiers de sa production de porc et de ses porcs vivants, des exportations d'une valeur de 5,4 milliards de dollars en 2020.

est le troisième plus grand exportateur de porc au monde, exportant dans plus de 90 pays. L'industrie canadienne du porc exporte environ les deux tiers de sa production de porc et de ses porcs vivants, des exportations d'une valeur de 5,4 milliards de dollars en 2020. L'industrie canadienne du porc est appuyée par des programmes à la ferme de qualité visant la salubrité des aliments, les soins aux animaux, la traçabilité et la biosécurité.

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale contagieuse et mortelle qui infecte autant les porcs domestiques que sauvages. Cette maladie n'est pas une menace pour la santé humaine - elle ne peut pas être transmise des cochons aux humains - et ne compromet pas la salubrité de la viande. Depuis 2018, la PPA s'est propagée en Asie et en Europe , et, plus récemment, des cas ont été détectés dans les Caraïbes. À ce jour, aucun cas n'a été détecté au Canada et aux États-Unis.

, et, plus récemment, des cas ont été détectés dans les Caraïbes. À ce jour, aucun cas n'a été détecté au Canada et aux États-Unis. En 2020, les 7 635 exploitations porcines du Canada ont produit 27,8 millions de porcs. Les principales provinces productrices de porc sont le Manitoba , le Québec et l' Ontario , qui comptent pour 80 pour cent de la production totale.

, le Québec et l' , qui comptent pour 80 pour cent de la production totale. Le programme Agri-marketing appuie les activités promotionnelles dirigées par l'industrie qui soulignent les produits et les éleveurs canadiens et il rehausse la réputation du Canada en tant que producteur d'aliments sains de qualité supérieure.

Le programme Agri-assurance appuie les projets nationaux afin d'aider l'industrie à élaborer et à adopter des systèmes, des normes et des outils qui appuient les allégations en matière de santé, de salubrité et de qualité concernant les produits agricoles et agroalimentaires canadiens.

Liens additionnels

Ministre Bibeau - Le Porc Show (Vidéo)

Programme Agri-marketing

Programme Agri-assurance : Volet Associations nationales de l'industrie

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Oliver Anderson, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 613-462-4327, Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]

Liens connexes

www.agr.gc.ca