OTTAWA, ON, le 19 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé l'octroi d'une aide financière de plus de 244 000 dollars visant à soutenir les travaux du Centre canadien pour l'intégrité des aliments (CCIA) afin de renforcer la confiance du public à l'égard du système alimentaire du Canada. Cette annonce a été faite à la suite de la rencontre de la ministre Bibeau avec plusieurs membres de l'organisme.

Réalisé dans le cadre du programme Agri-compétitivité, cet investissement aidera le Centre à élaborer des outils pour communiquer aux consommateurs canadiens des renseignements sur la production alimentaire et permettre aux producteurs alimentaires de faire connaître leur histoire. L'investissement appuiera des activités comme la création de nouveau contenu pour le site Web de l'initiative C'est bon, Canada du CCIA, qui présente de vraies familles d'agriculteurs et d'autres personnes qui travaillent au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole.

En communiquant des renseignements exacts et transparents sur la production alimentaire canadienne, le CCIA renforcera la confiance à l'égard du système alimentaire canadien et de ceux qui produisent les aliments que les Canadiens consomment et apprécient.

Les Canadiens souhaitent plus que jamais comprendre comment leurs aliments sont cultivés et le système qui les amène de la ferme à leur table. Aider les consommateurs à mieux comprendre ce processus et, plus généralement, les pratiques agricoles permet de renforcer la confiance, ce qui est essentiel pour assurer la croissance continue et la prospérité à long terme du secteur.

« Depuis la crise de la COVID-19, de nombreux Canadiens s'intéressent davantage à la provenance de leurs aliments. Grâce à cette initiative, le Centre canadien pour l'intégrité des aliments aidera à mettre les Canadiens en contact avec nos productrices et producteurs, afin qu'ils puissent mieux comprendre l'origine des aliments qu'ils consomment et la façon dont ils sont produits. Notre gouvernement continuera de soutenir les initiatives qui favorisent la confiance du public à l'égard du système alimentaire canadien. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes très heureux de recevoir ces fonds du gouvernement du Canada dans le cadre de l'initiative C'est bon, Canada. Le renforcement de la confiance du public envers les aliments canadiens est un élément important du Partenariat canadien pour l'agriculture, et le soutien reçu s'ajoute au travail que nous accomplissons depuis 2016, l'année où le Centre canadien pour l'intégrité des aliments (CCIA) a été mis sur pied dans l'optique d'aider à gagner la confiance du public à l'égard du système alimentaire canadien. Cette contribution servira à mettre en vedette le travail remarquable des familles de producteurs agricoles et des autres personnes qui continuent d'offrir des aliments sains et nutritifs aux Canadiens et aux gens du monde entier. »

- John Jamieson, président et chef de la direction, Centre canadien pour l'intégrité des aliments

Le Centre canadien pour l'intégrité des aliments (CCIA) a été créé en 2016 en tant qu'organisme de bienfaisance national à but non lucratif ayant pour mandat d'accroître la confiance du public à l'égard du système alimentaire. Il est composé de membres provenant de sociétés agroalimentaires, de groupements de producteurs spécialisés, du milieu universitaire et d'organisations d'amplification. Le Centre s'efforce de gagner la confiance des Canadiens dans les aliments qu'ils consomment et dans les processus et pratiques utilisés par l'industrie agroalimentaire pour les produire.

Le Centre a récemment pris la direction de L'agriculture, plus que jamais, un canal de médias sociaux consacré à la confiance du public à l'égard de l'agriculture canadienne.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture (PCA) est un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (de 2018 à 2023) des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à renforcer et à développer le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Canada .

. Le programme Agri-compétitivité est un programme quinquennal du PCA qui aide le secteur agricole à coordonner les capacités existantes et à en tirer profit, à améliorer la salubrité des aliments, à s'adapter à l'évolution des contextes commercial et réglementaire, à échanger des pratiques exemplaires, à saisir les nouvelles occasions et à offrir des possibilités de mentorat.

