La ministre Bibeau annonce un investissement de 3,7 millions de dollars pour des programmes d'aide à la gestion des risques en agriculture de la Conférence sur l'excellence en agriculture

OTTAWA, ON, le 8 déc. 2020 /CNW/ - Lors de la Conférence sur l'excellence en agriculture, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui un investissement de 3,7 millions de dollars pour deux projets en appui à Gestion agricole du Canada.

Le premier projet, qui reçoit une somme de plus de 1,8 million de dollars grâce au Programme Agri-compétitivité, aidera les agriculteurs à renforcer leurs pratiques et compétences en gestion des affaires en favorisant la mise en commun et l'accroissement des compétences, des connaissances et des pratiques exemplaires à l'échelle du secteur.

Gestion agricole du Canada reçoit également une somme de plus de 1,8 million de dollars dans le cadre du volet de financement par contribution de recherche et développement Initiatives Agri-risques. Grâce à ce financement, Gestion agricole du Canada donnera de la formation et des renseignements aux producteurs et aux professionnels du secteur qui font la promotion d'une approche globale à la gestion des risques en agriculture. Le projet aura comme conséquences d'accroître la sensibilisation des producteurs à la gestion des risques dans le secteur, de leur permettre d'élaborer de meilleurs plans de gestion des risques et d'aider les agriculteurs à gérer la vaste gamme de risques auxquels ils doivent faire face tous les jours.

Les projets exploitent le thème de la conférence de cette année, La prospérité avec un but, qui met l'accent sur l'approche proactive pour la gestion d'une entreprise agricole afin d'accroître la confiance et les capacités sous-jacentes nécessaires pour surmonter les difficultés, tirer parti des occasions qui se présentent et être bien placé pour assurer le succès continu.

« La Conférence sur l'excellence en agriculture est une activité annuelle de grande importance pour les producteurs et notre secteur. Elle nous permet d'avoir des discussions fructueuses et de constater le dévouement de tous ceux qui travaillent pour fournir des aliments aux consommateurs du Canada et de l'étranger. Le financement annoncé aujourd'hui permettra aux producteurs et aux professionnels du secteur de partager leur savoir et leur expertise, notamment avec les jeunes exploitants agricoles. Il leur permettra aussi d'avoir accès à une formation importante qui les aidera à mieux gérer les nombreux risques auxquels ils font face. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Le Programme Agri-compétitivité est un programme quinquennal du Partenariat canadien pour l'agriculture qui vise à aider le secteur agricole à coordonner les capacités existantes et à en tirer profit, à améliorer la salubrité des aliments, à s'adapter à l'évolution des contextes commercial et réglementaire, à échanger des pratiques exemplaires, à saisir les nouvelles occasions et à offrir des possibilités de mentorat.

qui vise à aider le secteur agricole à coordonner les capacités existantes et à en tirer profit, à améliorer la salubrité des aliments, à s'adapter à l'évolution des contextes commercial et réglementaire, à échanger des pratiques exemplaires, à saisir les nouvelles occasions et à offrir des possibilités de mentorat. Le programme des initiatives Agri-risques est un programme quinquennal du Partenariat canadien pour l'agriculture qui appuie le développement de nouveaux outils de gestion des risques.

qui appuie le développement de nouveaux outils de gestion des risques. Gestion agricole du Canada est un organisme national sans but lucratif qui se consacre exclusivement à fournir des ressources d'avant-garde pour permettre aux agriculteurs canadiens de prendre des décisions éclairées en matière de gestion.

est un organisme national sans but lucratif qui se consacre exclusivement à fournir des ressources d'avant-garde pour permettre aux agriculteurs canadiens de prendre des décisions éclairées en matière de gestion. La Conférence sur l'excellence en agriculture et l'unique événement au Canada consacré exclusivement à rassembler les passionnés de la gestion agricole pour leur permettre de perfectionner leur sens des affaires.

