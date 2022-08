OTTAWA, ON, le 11 août 2022 /CNW/ - Les jeunes Canadiennes et Canadiens représentent l'avenir du secteur agricole et agroalimentaire et il est important d'entendre leur point de vue. Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a dévoilé la composition de la deuxième cohorte du Conseil canadien de la jeunesse agricole. La première rencontre de ce nouveau groupe de 25 jeunes aura lieu plus tard cet été et les membres qui en font partie auront un mandat de 18 mois.

Notre relève agricole est engagée, dynamique, passionnée et pleine d'idées en ce qui a trait à l'avenir du secteur agricole et agroalimentaire. Agriculture et Agroalimentaire Canada mise sur ces forces, et le Conseil a pour mandat de formuler des recommandations et d'aider à trouver des solutions à des problèmes auxquels font face les jeunes dans le secteur agricole.

Quinze nouveaux participants se joignent à dix membres qui entament un deuxième mandat. Cette deuxième cohorte du Conseil canadien de la jeunesse agricole représente l'ensemble des régions du Canada ainsi qu'une grande variété des sous-secteurs de la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire.

Le Conseil a pour principale tâche de s'assurer que les points de vue des jeunes en agriculture sont bien compris et de guider les politiques, les programmes, la planification et la prise de décisions. L'avis des jeunes Canadiens est essentiel à l'élaboration de politiques et de programmes gouvernementaux qui répondent aux besoins des prochaines générations.

Citations

« J'ai apprécié le dynamisme et l'enthousiasme de la première cohorte du Conseil canadien de la jeunesse agricole et j'ai hâte de collaborer avec ce nouveau groupe. Les perspectives des jeunes dans des enjeux comme l'agriculture durable, l'innovation, les transferts intergénérationnels, la santé mentale et la conciliation travail-famille nous permettent de façonner un avenir à leur image pour le secteur. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Le Conseil canadien de la jeunesse agricole est non partisan et ses membres sont des bénévoles.

canadien de la jeunesse agricole est non partisan et ses membres sont des bénévoles. Le Conseil canadien de la jeunesse agricole a été créé en juillet 2020 avec un groupe de 25 jeunes représentant un mélange varié de personnes provenant de sous-secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ainsi que de chaque province et du Nord.

canadien de la jeunesse agricole a été créé en juillet 2020 avec un groupe de 25 jeunes représentant un mélange varié de personnes provenant de sous-secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ainsi que de chaque province et du Nord. Le processus de présentation des demandes comprend une série de questions sur l'expérience de chaque candidat dans le secteur agricole et agroalimentaire, un court essai sur un problème important auquel les jeunes du secteur sont confrontés et la façon proposée pour le résoudre.

Le mandat de 18 mois de la nouvelle cohorte débute officiellement à l'été 2022. 15 nouveaux membres ont été recrutés pour prendre le relai d'un peu plus de la moitié des membres du premier Conseil. 10 membres de la première cohorte se joignent aux nouveaux membres pour former la deuxième cohorte du Conseil canadien de la jeunesse agricole.

La première cohorte du Conseil canadien de la jeunesse agricole a commenté et orienté d'importantes initiatives gouvernementales, dont Agri-communication et le Partenariat canadien pour une agriculture durable, et a représenté la position du Canada sur la jeunesse en agriculture dans divers forums internationaux.

sur la jeunesse en agriculture dans divers forums internationaux. Liste complète des membres du Conseil canadien de la jeunesse agricole.

Liens connexes

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Personnes ressources pour les médias : Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229 ; Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected], Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn, Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada