OTTAWA, ON, le 16 juin 2021 /CNW/ - Les agriculteurs et les entreprises agricoles au Québec et de tout le Canada sont des chefs de file de l'agriculture climato-intelligente et trouvent de nouvelles façons de rendre leurs activités plus durables. Pour les aider à poursuivre sur la voie d'une économie à faible émission de carbone, le gouvernement du Canada appuie la recherche, l'innovation et l'adoption de technologies propres.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé que le nouveau Programme des technologies propres en agriculture, doté d'un financement de 165,7 millions de dollars, est maintenant ouvert aux candidats.

Ce nouveau programme permet aux agriculteurs et aux entreprises agricoles d'avoir accès à du financement pour les aider à développer des technologies propres et à adopter les plus récentes technologies propres afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et d'améliorer leur compétitivité.

Le nouveau programme comporte deux volets de financement :

Le volet d'adoption appuiera l'achat et l'installation de technologies et de solutions propres éprouvées qui contribuent grandement à réduire les émissions de GES.





appuiera l'achat et l'installation de technologies et de solutions propres éprouvées qui contribuent grandement à réduire les émissions de GES. Le volet de recherche et d'innovation, soutiendra l'innovation préalable à la mise sur le marché, notamment la recherche, le développement, la démonstration et commercialisation et la démonstration de technologies propres en agriculture.

Le processus à deux étapes pour la réception des demandes de financement est lancé aujourd'hui. Les demandes seront acceptées en tout temps jusqu'à ce que tous les fonds aient été attribués, à moins d'annonce contraire par le programme. Pour en savoir plus sur l'admissibilité et pour présenter une demande, visitez le site Programme des technologies propres en agriculture : volet de recherche et d'innovation ou Programme des technologies propres en agriculture : volet d'adoption.

Le plan climatique renforcé du gouvernement du Canada soutient le développement et l'adoption de pratiques et de technologies plus propres qui réduisent davantage les émissions de GES et protègent les terres, l'eau et l'air dont dépendent les agriculteurs pour la durabilité à long terme de leurs pratiques.

Citation

« Les productrices et les producteurs agricoles canadiens prennent soin de leur terre depuis toujours et c'est pour ça qu'on est des leaders en agriculture durable. Face à cette nouvelle réalité climatique et aux attentes des consommateurs canadiens et étrangers qui veulent savoir que leurs aliments ont été produits de façon durable, nous devons tous redoubler d'efforts, notamment en investissant dans le développement et l'adoption de technologies écoénergétiques. Ensemble, nous allons faire croître notre secteur agricole de manière toujours plus durable. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Le secteur agricole a produit environ 10 % du total annuel des émissions de GES du Canada depuis 1990.

depuis 1990. L'industrie agricole du Canada participe déjà à la lutte contre les changements climatiques, pendant que les agriculteurs et les entreprises agricoles continuent de rendre leurs activités plus durables. Grâce aux pratiques exemplaires et aux technologies innovatrices, la production agricole au Canada a doublé au cours des 22 dernières années, tandis que les émissions sont demeurées relativement stables.

participe déjà à la lutte contre les changements climatiques, pendant que les agriculteurs et les entreprises agricoles continuent de rendre leurs activités plus durables. Grâce aux pratiques exemplaires et aux technologies innovatrices, la production agricole au a doublé au cours des 22 dernières années, tandis que les émissions sont demeurées relativement stables. Le nouveau Programme des technologies propres en agriculture doté d'un financement de 165,7 millions de dollars concentrera sur trois domaines prioritaires : l'énergie verte et l'efficacité énergétique, l'agriculture de précision et la bioéconomie. Le programme investira 50 millions de dollars dans l'achat de séchoirs à grains plus efficaces pour les agriculteurs canadiens et 10 millions de dollars dans l'alimentation des fermes en énergie propre et l'abandon du diesel.

Le processus à deux étapes du Programme comprend d'abord la soumission du formulaire de résumé de projet, qui permettra de déterminer l'admissibilité du projet et sa conformité aux critères et aux priorités du programme. Les candidats retenus à la première étape seront invités à soumettre une demande complète.

Agriculture et Agroalimentaire Canada estime que ce programme a le potentiel de réduire jusqu'à 1 mégatonne de gaz à effet de serre (équivalent dioxyde de carbone) dans l'atmosphère de la Terre.

Le nouveau programme fait partie du plan climatique renforcé du gouvernement, Un environnement sain et une économie saine , qui est un pilier essentiel de l'engagement du gouvernement à créer plus d'un million d'emplois, rétablissant ainsi l'emploi à son niveau prépandémique.

, qui est un pilier essentiel de l'engagement du gouvernement à créer plus d'un million d'emplois, rétablissant ainsi l'emploi à son niveau prépandémique. Dans le cadre de ce plan climatique, le gouvernement du Canada a lancé le nouveau programme Solutions agricoles pour le climat (SAC), prévoyant un investissement de 185 millions de dollars sur les 10 prochaines années, pour aider à mettre au point et à mettre en œuvre des pratiques agricoles pour piéger le carbone et lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Dans le budget de 2021, le gouvernement s'est engagé à investir 200 millions de dollars supplémentaires pour favoriser l'adoption de pratiques qui contribueront à accélérer la réduction des émissions dans le secteur.

Autres liens

Programme des technologies propres en agriculture : volet de recherche et d'innovation

Programme des technologies propres en agriculture : volet d'adoption

Aider les agriculteurs et les entreprises agricoles à adopter des technologies propres pour réduire leurs émissions et améliorer leur compétitivité

Un environnement sain et une économie saine

Solutions agricoles pour le climat

Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, et LinkedIn

Site Web: Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Oliver Anderson, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 613-462-4327; Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

Liens connexes

www.agr.gc.ca