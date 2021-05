OTTAWA, ON, le 27 mai 2021 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé aujourd'hui trois nominations et deux renouvellements de mandat au conseil d'administration de Financement agricole Canada. Les personnes nommées ont une vaste expérience du domaine de l'agriculture et sont actives dans leur communauté.

James Laws - renouvellement d'un mandat de trois ans

- renouvellement d'un mandat de trois ans Michele Hengen - renouvellement d'un mandat de trois ans

- renouvellement d'un mandat de trois ans Rita Achrekar - nomination pour un mandat de quatre ans

- nomination pour un mandat de quatre ans Sylvie Chagnon - nomination pour un mandat de quatre ans

- nomination pour un mandat de quatre ans Michael Tees - nomination pour un mandat de quatre ans

En 2016, le gouvernement du Canada a mis en place un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Ces personnes jouent un rôle essentiel dans la démocratie canadienne en offrant leurs services à des commissions, des conseils, des sociétés d'État, des organismes et des tribunaux de partout au pays.

Citation

« Financement agricole Canada est un partenaire financier de confiance et compétent pour nos vaillants producteurs. L'organisme joue un rôle vital en fournissant des produits et des services spécialisés qui aident les entreprises agricoles à croître, à tirer profit des nouveaux marchés et à innover. Je suis convaincue que ces Canadiennes et Canadiens hautement qualifiés aideront l'organisme à assurer la viabilité à long terme du secteur. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Les nominations et les renouvellements de mandat annoncés aujourd'hui sont entrés en vigueur le 21 mai 2021.

FAC est le principal prêteur du secteur agricole canadien, avec un encours de crédit de 41 milliards de dollars. La société d'État offre des solutions de financement souples et concurrentielles ainsi que des logiciels de gestion, de l'information et des connaissances spécialement conçus pour le secteur agricole et agroalimentaire.

Financement agricole Canada est le plus important fournisseur canadien de services commerciaux et financiers aux producteurs, aux agroentrepreneurs et aux exploitations agroalimentaires. Il offre des services à plus de 100 000 clients, dans 99 bureaux à l'échelle du Canada .

Biographies

James Laws

M. James Laws possède une vaste expérience de plus de 40 ans dans le domaine de l'agriculture. Il a occupé divers postes à l'échelle du Canada dans les rôles liés à l'agro-industrie et a également vécu à l'étranger, où il a travaillé à la réalisation de projets de développement international et d'activités agricoles du secteur privé. Son emploi actuel à titre de consultant en agriculture l'a mené à travailler à l'étranger, y compris au Suriname, au Sénégal et en Tanzanie.

Avant de lancer son entreprise de consultation, il a occupé le poste de directeur général du Conseil des viandes du Canada (CVC) de 2004 à 2016 et celui de directeur général du Conseil canadien de la gestion d'entreprise agricole de 1999 à 2003. Il siège également au conseil d'administration de Financement agricole Canada depuis 2017.

M. Laws possède un baccalauréat en sciences avec spécialisation en agriculture de l'université de Guelph et est agronome agréé auprès de l'Ontario Institute of Agrologists. Il parle couramment anglais et français et a une connaissance pratique de l'espagnol.

Michele Hengen

Avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance, des investissements et des services-conseils pour les régimes de retraite, Mme Hengen s'est bâti une forte carrière en actuarielle professionnelle. Elle a occupé des postes aux responsabilités croissantes au fil des ans, culminant dans son poste d'agente principale de la gestion des risques pour un groupe d'entreprises d'assurance et d'investissement multisecteurs.

Mme Hengen est une consultante chevronnée affichant des réussites dans de multiples disciplines. Elle a dirigé avec succès une pratique indépendante de consultation en matière de risques et d'encadrement pour cadres où elle a servi une panoplie de clients pendant cinq ans avant de rejoindre l'équipe de People First appuyant ainsi un plus large éventail de clientèle. Mme Hengen siège également au conseil d'administration de Financement agricole Canada depuis 2017.

Mme Hengen a obtenu son baccalauréat en sciences de l'Université de Regina, ainsi que les titres de Fellow et d'Analyste agréé du risque d'entreprise de la Society of Actuaries. Elle a aussi reçu le titre d'Associate Certified Coach auprès de la International Coaching Federation.

Rita Achrekar

Mme Achrekar est une leader accomplie dans le domaine des services financiers avec plus de 25 ans d'expérience dans les marchés mondiaux de capitaux, dans la gestion du risque, la gouvernance et l'innovation. Mme Achrekar travaille actuellement à titre de cadre en résidence au Global Risk Institute. Auparavant, elle a occupé divers postes de première vice-présidente au sein d'une banque canadienne importante dans le domaine de la gestion des risques de marché, les crédits corporatifs et la conformité de transformation.

L'expérience de conseils d'administration que Mme Achrekar détient inclut un rôle de membre au sein du Fonds canadien de protection des épargnants depuis 2018 ainsi qu'auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières de 2015 à 2019.

Mme Achrekar détient le titre IAS.A de L'Institut des administrateurs de sociétés. Elle a terminé le programme de perfectionnement des cadres de la Wharton Business School de l'Université de la Pennsylvanie, possède une maîtrise en administration des affaires de l'Institut Jamnalal Bajaj de l'Université de Mumbai et un baccalauréat en technologie (génie électrique) de l'Indian Institute of Technology (Bombay). Elle a reçu le titre de Financial Risk Manager (FRM) par la Global Association of Risk Professionals.

Sylvie Chagnon

Mme Sylvie Chagnon possède une vaste expérience des secteurs financiers, de l'environnement et de l'agriculture, acquise tant dans le secteur privé que public. Au cours de sa fructueuse carrière, elle a entre autres été présidente-directrice générale du Conseil de gestion du Fonds vert, vice-présidente Crédit et produits financiers chez Investissement Québec, vice-présidente régionale à la Banque Nationale du Canada, ainsi que directrice générale, Opérations à la Banque CIBC.

Mme Chagnon siège actuellement comme membre externe du comité d'audit et de vérification de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Elle a également été présidente du conseil d'administration de la Financière agricole du Québec et du Risk Management Association - Chapitre de Montréal. Enfin, elle a siégé sur les conseils d'administration du Conseil de gestion du Fonds vert, de l'Association des MBA du Québec, de la Société Innovatech du Grand Montréal, de la Société Innovatech du Sud du Québec et de la Société Innovatech Régions ressources.

Mme Chagnon possède un baccalauréat en commerce de l'Université d'Ottawa et une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Moncton.

Personnalité reconnue pour son leadership mobilisant et sa vision, sa contribution au secteur financier a été reconnue par l'Association des femmes en finance du Québec, le Réseau des Femmes d'affaires du Québec, Premières en affaires, ainsi que le Collège des administrateurs de sociétés.

Michael Tees

Michael Tees est un professionnel expérimenté en services financiers avec plus de 25 ans d'expérience en services bancaires aux entreprises et en gestion de risques. Ses points forts comprennent la création de marché, la gestion des relations, l'identification et l'atténuation des risques, la structuration de crédit, l'analyse financière et la souscription du financement de sociétés publiques complexes et de plus grandes sociétés de portefeuille à crédit privés mi- marché à travers un ensemble de secteur diversifié incluant l'agriculture primaire et l'agro-industrie à valeur ajoutée.

M. Tees a occupé des postes de hauts cadres et de direction au sein de grandes banques à travers le Canada. Ce cheminement de carrière professionnel l'a mené à son poste actuel de Vice-président de l'ouest du pays pour Marsh & McLennan Companies.

M. Tees détient un Baccalauréat de l'université de Toronto ainsi qu'une maîtrise en administration de la Foster School of Business à l'université de Washington (Seattle).

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Oliver Anderson, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 613-462-4327 ; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

