La ministre Bibeau annonce des nominations à la Commission canadienne du lait

OTTAWA, le 5 févr. 2020 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé deux nominations à la Commission canadienne du lait (CCL) aujourd'hui. Jennifer Hayes a été reconduite dans ses fonctions de commissaire et Robert Ingratta a été nommé président, succédant ainsi à Alistair Johnston.

Mme Hayes est commissaire de la CCL depuis 2017. L'expérience professionnelle récente de M. Ingratta comprend six ans à titre de directeur général de l'office de commercialisation du lait de la Colombie-Britannique.

En 2016, le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite pour nommer des Canadiens qui reflètent les valeurs du secteur public, à savoir le respect de la démocratie, des personnes, de l'intégrité, de la gérance et de l'excellence.

Citation

« La CCL sera appelée à agir sur de nombreux fronts au cours de l'année à venir et il lui faudra des leaders solides et chevronnés. Les connaissances approfondies et la vaste expérience de Mme Hayes et de M. Ingratta en agriculture et en gouvernance organisationnelle représenteront des atouts précieux pour la CCL. J'ai hâte de collaborer étroitement avec eux au cours de leur mandat afin d'assurer la prospérité de l'industrie laitière canadienne. Je tiens également à remercier M. Johnston pour ses années de service à la CCL. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

La Commission canadienne du lait est une société d'État constituée en 1966, dont le mandat consiste à coordonner les politiques laitières fédérales et provinciales.

Les membres du conseil d'administration de la CCL sont nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Biographies

Jennifer Hayes - Commissaire - Mandat de trois ans

Jennifer Hayes élève des bovins laitiers et des bovins de boucherie sur la péninsule gaspésienne, au Québec. Exploitante de troisième génération, elle est copropriétaire de la ferme PineCrest, à Shigawake, avec son père et son oncle. Mme Hayes a acquis une expérience appréciable de la gouvernance à travers sa participation active avec l'Union des producteurs agricoles (UPA) du Québec, défendant les intérêts régionaux dans le développement des secteurs laitier, bovin et agricole.

Mme Hayes détient une MBA de l'Université Concordia et elle participe activement aux initiatives de développement rural dans sa région. Comme agente de revitalisation pour la MRC de Bonaventure, elle aide les municipalités rurales à officialiser leurs plans de développement économique et social, ainsi qu'à élaborer des projets de développement communautaire essentiels et les plans de travail connexes. De plus, en partenariat avec son mari, elle a récemment lancé le Projet rural, qui se consacre à l'avancement du développement des communautés rurales au Québec. En tant que bénévole communautaire à vie, Mme Hayes est actuellement présidente du « Hayes Bursary Fund for Continuing Education » qui offre des bourses et encourage les jeunes de la région à poursuivre des études postsecondaires.

Mme Hayes a deux jeunes filles et une famille élargie de nièces et neveux qui l'inspirent pour défendre et développer sa communauté agricole pour les générations futures. Mme Hayes est nommée pour un second mandat à la Commission canadienne du lait, où elle agit comme commissaire depuis 2017.

Robert (Bob) Ingratta - Président - Terme du mandat : 16 décembre 2021

M. Ingratta a grandi sur une ferme en Ontario et il vit actuellement en Colombie-Britannique, où il a acquis une vaste expérience comme membre de différents conseils dans le domaine agricole. Avant de s'installer en Colombie-Britannique, M. Ingratta a obtenu un baccalauréat en botanique et une maîtrise en biologie environnementale de l'Université de Guelph. Dans un passé plus récent, M. Ingratta a exercé les fonctions de président directeur général de l'office de mise en marché du lait de la C.-B. pendant plus de cinq ans, avant de devenir administrateur à la chambre immobilière de la région métropolitaine de Vancouver et au conseil d'administration de la société Azura. Le travail de M. Ingratta au sein de ces divers conseils lui a permis d'acquérir l'expérience de la négociation, de l'établissement de liens avec différents types d'intervenants et de la prestation de services de gouvernance avisés et novateurs.

