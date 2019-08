La ministre Andrée Laforest conclut une tournée au Nunavik

QUÉBEC, le 31 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, a conclu aujourd'hui une tournée qui l'a menée dans les villages de Puvirnituq et Kuujjuaq, au Nunavik.

La ministre s'est entretenue avec les représentants de l'Administration régionale Kativik (ARK) et de l'Office municipal d'habitation Kativik (OMHK). Ce fut l'occasion de discuter des principaux défis auxquels sont confrontés les habitants de ces communautés.

La ministre était accompagnée du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant, et de la ministre responsable des Affaires autochtones, Mme Sylvie D'Amours.

Mme Laforest doit se diriger demain, en compagnie de ses collègues, vers la Basse-Côte-Nord et la Côte-Nord, plus précisément dans les communautés de Pakua Shipu, Unamen Shipu, et Uashat mak Mani-Utenam, ainsi qu'à Sept-Îles.

« Il est important pour moi d'aller à la rencontre des membres des communautés Inuites afin de prendre la mesure des défis qui nous attendent et de mieux comprendre leur réalité. Je me réjouis des échanges constructifs que nous avons eus. Je suis également heureuse de constater que l'OMHK a adopté une approche humaine et personnalisée et qu'il travaille activement à trouver des solutions pour soutenir les ménages du Nunavik. Nous allons poursuivre nos efforts pour améliorer les conditions de logement des Québécoises et des Québécois dans l'ensemble du Québec.»

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

