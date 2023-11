OTTAWA, ON, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir aux Canadiennes et Canadiens l'information et les outils nécessaires pour tenir le gouvernement responsable de la façon dont il utilise les ressources pour produire des résultats pour la population canadienne.

Aujourd'hui, la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, a déposé les rapports sur les résultats ministériels annuels au Parlement.

Ces rapports mesurent les progrès réalisés par rapport aux objectifs établis dans les plans ministériels annuels, ce qui donne aux Canadiennes et Canadiens un aperçu clair des engagements, des plans et du rendement du gouvernement pour l'exercice.

Le gouvernement du Canada a fait des progrès dans un certain nombre de priorités présenté dans les plans ministériels annuels.

Il a notamment réalisé des progrès à l'égard de priorités clés du gouvernement, comme la mise en œuvre d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes; les investissements pour obtenir et conserver des logements abordables; et la publication de notre plan d'action relatif à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans le cadre de nos efforts continus pour réaliser des progrès significatifs vers la réconciliation et le respect des droits des peuples autochtones. De plus, de nombreux ministères ont également rendu compte de leurs efforts pour atteindre les objectifs du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et ont tenu compte de facteurs comme l'Analyse comparative entre les sexes Plus dans le cadre de la prestation de programmes et de services aux Canadiennes et Canadiens.

De plus, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a réalisé des progrès dans plusieurs domaines la publication de l'Ambition numérique du Canada 2023 pour guider la transformation numérique du gouvernement, l'augmentation de la diversité et de l'inclusion dans la main-d'œuvre, et la création de la plateforme Parlons des règlements fédéraux pour consulter les Canadiennes et Canadiens sur des propositions de réglementation.

En surveillant ces résultats, les Canadiennes et Canadiens peuvent voir comment le gouvernement alloue ses ressources pour atteindre ses objectifs.

Les données des rapports sur les résultats ministériels sont aussi disponibles dans l'InfoBase du GC, un outil en ligne qui présente les résultats et les indicateurs de rendement à l'aide d'infographies interactives faciles à comprendre.

Le gouvernement continuera d'accroître et d'améliorer l'information mise à la disposition des Canadiennes et Canadiens et des parlementaires afin que la planification, les dépenses et les résultats découlant de l'argent des contribuables soient transparents et ouverts à toute la population canadienne.

Citation

« Nous savons qu'un gouvernement ouvert et transparent se traduit par un meilleur gouvernement pour l'ensemble de la population canadienne. L'une des mesures importantes de responsabilisation à l'égard des contribuables consiste à fournir au public et aux parlementaires des renseignements sur le rendement du gouvernement au moyen des rapports sur les résultats ministériels. Bien que nous ayons obtenu des résultats positifs à l'égard de nombreux éléments clés, je continuerai de travailler avec mes collègues pour m'assurer que nous utilisons l'argent des contribuables de façon prudente et efficace. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

Les faits en bref

Les rapports sur les résultats ministériels font partie du cycle annuel des prévisions budgétaires et du processus d'affectation des crédits.

Ils contiennent des détails sur le mandat et les engagements d'une organisation et les résultats obtenus par cette dernière.

L'InfoBase du GC permet d'accéder facilement à l'information sur les résultats de chaque plan ministériel et de chaque rapport sur les résultats ministériels, à l'aide d'infographies interactives faciles à comprendre.

L'information sur les économies présentées dans le budget de 2023 figurera dans le budget principal des dépenses, les plans ministériels et les rapports sur les résultats ministériels.

