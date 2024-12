OTTAWA, ON, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir aux parlementaires et aux Canadiens et Canadiennes des renseignements sur la façon dont les fonds publics sont utilisés pour offrir les programmes et les services sur lesquels la population canadienne compte.

Aujourd'hui, la présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, Anita Anand, a déposé au Parlement les Comptes publics du Canada 2024 et les Rapports sur les résultats ministériels 2023-2024.

Les comptes publics du Canada constituent le rapport financier annuel du gouvernement pour l'exercice écoulé et présentent les dépenses et les recettes du gouvernement du Canada.

Chaque année, le vérificateur général ou la vérificatrice générale émet une opinion sur les états financiers du gouvernement. Pour la 26e année consécutive, le gouvernement a reçu une opinion d'audit sans réserve. Cela démontre la grande qualité des rapports financiers du Canada.

Les rapports sur les résultats ministériels mesurent les progrès accomplis par chaque organisation gouvernementale dans la réalisation des objectifs fixés dans ses plans ministériels annuels.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a, pour sa part, réalisé des progrès dans plusieurs domaines, notamment en menant la première phase de l'initiative visant à recentrer les dépenses gouvernementales, en améliorant les orientations relatives aux marchés publics et en lançant le programme de perfectionnement en leadership des cadres offert par l'École de la fonction publique du Canada à l'intention du personnel noir.

Le gouvernement continuera de chercher des occasions d'améliorer la transparence et la responsabilité par le biais des informations fournies à la population canadienne et aux parlementaires.

Citation

« Notre gouvernement s'est engagé à faire en sorte que les Canadiennes et les Canadiens puissent voir clairement où nous dépensons et quels sont les résultats que nous obtenons. Les comptes publics du Canada et les rapports sur les résultats ministériels annuels font état du rendement du gouvernement par rapport à ses plans de prestation de programmes et de services qui comptent pour la population du pays. Il s'agit d'une mesure importante de la responsabilité, qui garantit que nous utilisons l'argent des contribuables de manière prudente et efficace. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports

Les faits en bref

Afin de permettre un accès plus rapide aux informations de fin d'exercice sur les dépenses, le gouvernement s'est engagé à produire les comptes publics du Canada au plus tard le 15 octobre, à partir de 2025.

au plus tard le 15 octobre, à partir de 2025. Le cycle annuel de planification et d'établissement de rapports du gouvernement reflète les priorités du gouvernement en matière de planification budgétaire et d'affectation des ressources pour l'exercice financier.

Ce cycle comprend le budget fédéral, la mise à jour économique et financière, les plans ministériels, le budget principal des dépenses et le budget supplémentaire des dépenses, les rapports sur les résultats ministériels et les comptes publics du Canada .

. L'InfoBase du GC permet d'accéder facilement aux renseignements tirés des plans ministériels et des rapports sur les résultats ministériels à l'aide d'infographies interactives faciles à comprendre.

Liens connexes

Restez branchés

X : @SCT_Canada

Facebook : https://www.facebook.com/SCTCanada

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Personnes-ressources (média) : Myah Tomasi, Attachée de presse, Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor, [email protected], 343-543-7210; Relations avec les médias : Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]