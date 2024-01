OTTAWA, ON, le 29 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada améliore la façon dont il recrute, perfectionne et affecte les talents numériques dans l'ensemble de la fonction publique afin d'améliorer sa prestation de services numériques modernes et efficaces aux Canadiennes et Canadiens.

Aujourd'hui, à l'occasion du Sommet des leaders du gouvernement numérique de 2024, l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, a annoncé le lancement de la plateforme Talents numériques du GC, un nouveau site de recrutement en ligne pour les professionnelles et professionnels du numérique et de la TI.

La plateforme simplifie le processus de demande pour les personnes qui se spécialisent dans les domaines du numérique et de la TI et qui cherchent à postuler à des emplois au gouvernement. De plus, elle fournira aux institutions fédérales qui cherchent à embaucher du personnel des listes de personnes préqualifiées qui correspondent à leurs besoins en matière de talents numériques.

La plateforme est un élément clé de la Directive sur les talents numériques, qui appuie le perfectionnement et l'essor de la collectivité du numérique au moyen de la collecte et de l'analyse de données pour la planification, la recherche de talents, la gestion des talents et l'orientation à l'échelle du gouvernement. La Directive a été élaborée avec la participation et les commentaires de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC).

Ensemble, la Directive sur les talents numériques et la plateforme Talents numériques du GC donnent au gouvernement l'accès aux talents et aux ressources dont il a besoin pour offrir des services numériques modernes et efficaces aux Canadiennes et Canadiens.

« La fonction publique du Canada est l'une des meilleures au monde, et nous devons améliorer la façon dont nous attirons et retenons de nouveaux talents, surtout dans les domaines du numérique et de la TI. La plateforme Talents numériques du GC améliorera la façon dont nous recrutons les professionnelles et professionnels du numérique et de la TI alors que nous travaillons à améliorer la prestation des services aux Canadiennes et Canadiens à l'ère numérique. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

« C'est avec plaisir que nous assistons au lancement de la plateforme des Talents numériques du gouvernement du Canada, élaborée en consultation avec l'IPFPC. Nous sommes favorables à tout effort visant à tirer parti des ensembles de compétences des fonctionnaires et à rationaliser le processus d'embauche - idéalement en réduisant la nécessité d'embaucher du personnel sous contrat alors que des emplois permanents à temps plein restent vacants. Cette initiative a le potentiel de produire des résultats sur le plan de l'efficacité et de la prudence financière, au bénéfice du gouvernement et de la population canadienne. Elle s'aligne parfaitement sur l'objectif de notre syndicat, qui est de fournir des services cohérents et rentables. »

- Jennifer Carr, présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)

Faits en bref

L'Ambition numérique du gouvernement du Canada décrit l'approche adoptée par le gouvernement pour appuyer la prestation de services gouvernementaux numériques, et le talent est l'un des principaux catalyseurs de la réalisation de cette Ambition.

décrit l'approche adoptée par le gouvernement pour appuyer la prestation de services gouvernementaux numériques, et le talent est l'un des principaux catalyseurs de la réalisation de cette Ambition. La Directive sur les talents numériques, publiée en avril 2023, vise à améliorer la collecte de données et la coordination interministérielle dans les domaines de la planification, de la recherche de talents, de la gestion des talents pour la collectivité du numérique du GC.

La plateforme Talents numériques du GC améliorera le processus de demande pour les personnes qui se spécialisent dans le numérique et la TI et qui cherchent à se joindre au gouvernement.

