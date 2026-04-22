NEW YORK, le 22 avril 2026 /CNW/ - La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Rebecca Alty, a publié la déclaration suivante :

« Lundi, des dirigeants autochtones et des représentants des gouvernements du monde entier se sont réunis pour marquer le début de la 25e session de l'Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. Lors de ce forum, la ministre Alty était accompagnée de Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, des Aînés des Premières Nations, des Inuit et des Métis, Ruth Mercredi, Minnie Grey et Alberta Malcolm, ainsi que de Be'sha Blondin, conférencière principale de la réception, et de la sénatrice Margo Greenwood.

Le Canada a été clair tout au long de la réunion : les droits des peuples autochtones sont essentiels pour améliorer les résultats en matière de santé et mener une action climatique significative, et ces solutions doivent être dirigées par les peuples autochtones.

Lors de la séance plénière de l'Instance permanente, la ministre Alty a abordé la question de la résilience des peuples autochtones face au changement climatique et a mis en avant la stratégie « Une force de la nature », d'un montant de 3,8 milliards de dollars, récemment lancée par le Canada. Cette stratégique souligne l'importance de la conservation menée par les Autochtones pour la protection des terres, des eaux et des modes de vie. Le forum a également permis à la délégation canadienne de mieux connaître d'autres bonnes pratiques internationales qui soutiennent l'adaptation au changement climatique menée par les communautés et fondée sur la culture, la langue et les savoirs traditionnels.

Le Canada a également organisé un événement consacré à l'importance de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en matière de protection de la santé. Présidée par la sénatrice Margo Greenwood, cette table ronde a réuni des dirigeants autochtones, des experts et des représentants des gouvernements afin d'examiner comment la mise en œuvre de la Déclaration aide les peuples autochtones à améliorer leur santé et leur bien-être.

La ministre Alty a également tenu des réunions bilatérales fructueuses avec la secrétaire aux Peuples et aux Nationalités de l'Équateur, Julia Angulo Giron, la secrétaire d'État norvégienne au ministère des Collectivités locales et du Développement régional, Singrid Ina Simonsen, et l'ambassadeur australien auprès des Premières Nations, Justin Mohammed.

La 25e session de l'Instance permanente nous a rappelé à tous que les droits des peuples autochtones et la santé sont étroitement liés. Le Canada continuera d'œuvrer, tant au pays qu'avec ses partenaires de partout dans le monde, pour faire progresser la réconciliation, tout en poursuivant la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et en soutenant les solutions proposées par les peuples autochtones, sous la houlette des Premières Nations, des Inuit et des Métis. »

Restez connecté

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]