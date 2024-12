WUHU, Chine, 4 décembre 2024 /CNW/ - Le 1er novembre 2024, la gamme de produits TIGGO a franchi une étape importante alors que le millionième Chery TIGGO 7 commençait son parcours vers le marché mondial à partir du port de Wuhu, en Chine. Depuis sa création, ce modèle a acquis une renommée mondiale pour sa performance et sa qualité supérieures, surpassant les volumes d'exportation des VUS du segment A chinois pendant trois années consécutives et devenant un succès exceptionnel sur les marchés internationaux.

image

La famille TIGGO 7 a brillé sur la scène mondiale avec des ventes croissantes et des prix prestigieux, y compris une cote de sécurité cinq étoiles de l'ANCAP, des classements de premier plan dans les études sur la performance, l'exécution et la disposition automobiles en Chine (APEAL) et l'étude de qualité initiale (IQS) de la Chine. Ces distinctions établissent fermement le TIGGO 7 comme référence sur le marché mondial des VUS du segment A.

Au cours de la cérémonie célébrant la millionième exportation, le président du Chery Group, Yin Tongyue, a fait remarquer que cette étape importante représente une nouvelle référence et un nouveau point de départ. M. Yin a souligné que l'objectif de Chery est d'exceller avec le TIGGO 7 et de s'assurer que chaque véhicule Chery a une réputation d'or qui est reconnue dans le monde entier pour faire en sorte que les utilisateurs du monde entier aiment, fassent confiance et choisissent les voitures chinoises!

Grâce à sa philosophie de développement In China, For Global, Chery adapte ses véhicules pour répondre aux réglementations locales, répondre aux exigences spécifiques du marché et maintenir sa force concurrentielle. Chery suit également une stratégie de localisation qui consiste à s'intégrer activement aux sociétés locales et à contribuer au développement économique et social.

Dans divers marchés, le TIGGO 7 a été largement reconnu par les consommateurs pour son rendement et sa fiabilité exceptionnels. En Amérique du Sud, il s'agit du VUS préféré pour ses puissantes capacités de moteur et hors route; en Asie-Pacifique, il résiste facilement aux conditions chaudes et humides, ce qui lui vaut des éloges; et en Asie du Sud-Est, il gère les climats tropicaux et les scénarios de trafic complexes avec une puissance et une stabilité robustes.

Avec l'exportation réussie du millionième TIGGO 7, le parcours de Chery en matière d'expansion mondiale ouvre un nouveau chapitre. Chery continuera de renforcer sa présence dans le monde, en mettant l'accent sur l'excellence des produits et des services améliorés pour fournir des véhicules fiables et de grande qualité aux consommateurs du monde entier. À l'avenir, Chery s'engage également à s'acquitter de ses responsabilités sociales d'entreprise, en contribuant au progrès économique et social dans chaque marché qu'elle dessert.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2573075/image.jpg

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Yanru Li, [email protected]