LA METLAKATLA FIRST NATION, BC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Robert Nelson, conseiller en chef de la Metlakatla First Nation, et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé le règlement de la revendication particulière de Cloyah Bay, sur le territoire traditionnel de la Metlakatla First Nation. Ce règlement marque un progrès vers la réparation des torts historiques du Canada et le renouvellement de la relation avec la Metlakatla First Nation.

La revendication particulière de Cloyah Bay portait sur le fait que le Canada n'a pas arpenté toutes les terres désignées pour la création d'une réserve pour la Première Nation. Par conséquent, 40 acres de terres ont été exclues à tort de la réserve no 5 de Metlakatla. Le Canada a versé 5 millions de dollars en compensation pour corriger ce tort historique et reconnaître la perte d'usage pour ses membres dans la région.

Les écarts socio-économiques entre les peuples autochtones et non autochtones au Canada sont le résultat de décennies de politiques coloniales, qui ont souvent mené au déni et à la dépossession des terres. Le respect des obligations légales du Canada et l'indemnisation adéquate des peuples autochtones pour ce qui leur a été enlevé ou refusé illégalement sont essentiels pour faire progresser la réconciliation au Canada et rétablir la confiance avec les communautés autochtones.

« Non seulement ce règlement corrige une injustice à l'égard de nos ancêtres en raison du retrait inapproprié de terres sur notre territoire traditionnel, mais il constitue une étape positive vers un avenir meilleur et plus prometteur pour les membres actuels et futurs de Metlakatla. Grâce aux décisions prises par notre conseil d'administration, Metlakatla travaille à assurer la santé et le succès durables de notre nation pour les générations à venir. »

Chef Robert Nelson

Metlakatla First Nation

« Pour que le Canada puisse renouveler sa relation avec la Metlakatla First Nation, il est essentiel de s'attaquer à ce genre de torts historiques. Nous reconnaissons les torts causés à la communauté et nous continuerons d'être un partenaire dans le développement de la communauté aujourd'hui et pour les générations futures. Il reste beaucoup de travail à accomplir. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

La Metlakatla First Nation est établie à Metlakatla, sur la côte nord de la Colombie-Britannique, au nord de Prince Rupert .





. En août 2015, la Metlakatla First Nation a déposé sa revendication de Cloyah Bay auprès du Tribunal des revendications particulières. En 2020, les parties ont modifié leurs actes de procédure respectifs pour tenir compte de leur entente selon laquelle la revendication était valide et qu'une superficie supplémentaire de 40 acres de terres aurait dû être incluse dans la réserve no 5.





En août 2022, la Metlakatla First Nation et le gouvernement du Canada ont conclu une entente de règlement. La Metlakatla First Nation a signé l'accord en février 2023, et le Canada en mai 2023.





le Canada en mai 2023. Du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2023, 270 revendications particulières ont été réglées pour près de 9,5 milliards de dollars en compensation. Depuis le début du Programme des revendications particulières, en 1973, jusqu'au 30 septembre 2023, 675 revendications, totalisant 13,3 milliards de dollars en compensation, ont été réglées par voie de négociation.

Metlakatla First Nation (non disponible en anglais)

Revendications particulières

