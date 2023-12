GATINEAU, QC , le 20 déc. 2023 /CNW/ - Cette année, la 28e édition des dix événements météorologiques les plus marquants au pays se caractérise par des feux de forêt record et leurs nuages de fumée, des chaleurs torrides, des inondations, des pluies diluviennes, des sécheresses et des ouragans. Ces phénomènes sans précédent ont provoqué des décès et ont eu des répercussions personnelles et économiques sur la population canadienne dans l'ensemble du pays.

David Phillips, climatologue principal à Environnement et Changement climatique Canada, a présenté aujourd'hui les dix événements météorologiques les plus marquants au Canada. Ces phénomènes sont classés de un à dix en fonction de plusieurs facteurs, notamment les conséquences qu'ils ont eues sur le Canada et les Canadiens, la superficie de la zone touchée, les répercussions économiques et la durée durant laquelle l'événement a fait la manchette.

Voici donc les dix événements météorologiques les plus marquants en 2023 :

L'année des feux de forêt record Le Canada drapé de fumée L'été le plus chaud sur Terre et au Canada Déluge mortel en Nouvelle-Écosse Conditions sèches dans l'Ouest et humides dans l'Est du Canada L'ouragan Lee, sans se mesurer à Fiona, a été plus qu'une journée venteuse Tempête de verglas dans le couloir Montréal- Ottawa Vagues de froid dans une année chaude Inondations : un mois de juillet record au Québec Tornade de la fête du Canada en Alberta

Les feux de forêt record viennent au premier rang des phénomènes de cette année, du fait que des Canadiens d'un océan à l'autre ont subi les répercussions des incendies hors de contrôle qui ont fait rage partout au pays cet été. Tragiquement, plusieurs pompiers sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions, des maisons ont été rasées par le feu et une superficie totale record de forêts, équivalente à plus de sept fois la moyenne annuelle, a été détruite.

La science montre que les changements climatiques causés par l'humain modifient la fréquence, la durée et l'intensité d'un grand nombre de dangers et de catastrophes liés au climat partout dans le monde, y compris au Canada.

En travaillant ensemble pour réduire les risques liés aux changements climatiques, nous assurerons la sécurité et la santé des Canadiens et de leurs communautés. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a publié la première Stratégie nationale d'adaptation du Canada en juin 2023.

La Stratégie établit un cadre visant à réduire le risque de catastrophes liées au climat, à améliorer les résultats en matière de santé, à protéger la nature et la biodiversité, à bâtir et à maintenir des infrastructures résilientes et à soutenir la prospérité de l'économie et des travailleurs.

