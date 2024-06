MEMBERTOU, NS, le 28 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Membertou First Nation et Services aux Autochtones Canada ont annoncé la construction d'un nouveau poste d'essence et d'un immeuble de bureaux construit en bois massif dans le quartier commercial Seventh Exchange. À l'occasion de l'annonce, le chef Terrance Paul était accompagné par Jaime Battiste, député de Sydney--Victoria, et par Mike Kelloway, député de Cape Breton--Canso, au nom de l'honorable Patty Hajdu, ministre de Services aux Autochtones.

Le nouvel espace commercial comprend un restaurant, un dépanneur, un poste d'essence et un lave-auto. Cette construction facilitera l'accès aux services, en plus de contribuer à l'essor économique de la communauté.

De plus, un nouvel immeuble de bureaux de 91 875 pieds carrés sera construit avec une structure en bois massif, plutôt qu'en béton et en acier. Le bois massif d'ingénierie est une catégorie générale de matériaux fabriqués en collant des lamelles de bois pour créer des pièces plus grandes et plus solides, comme des panneaux et des poutres. Les promoteurs affirment qu'il est plus rapide et plus facile de construire avec du bois massif qu'avec du béton et de l'acier, et que ce procédé a une intensité carbonique moindre. Le nouvel immeuble de cinq étages offrira des locaux abordables et plus écologiques aux organisations et aux entreprises locales.

En partenariat avec la Membertou First Nation, plus de 1,8 million de dollars ont été investis dans ces deux projets dans le cadre du Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques de Services aux Autochtones Canada, qui fournit un financement par projet pour divers types d'activités visant à soutenir les communautés dans la recherche de possibilités économiques.

Citations

« Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer un partenariat de financement avec nos partenaires fédéraux pour le développement du nouveau quartier commercial de Membertou, nommé Seventh Exchange. Grâce à ce financement, qui s'élève à 1,8 million de dollars, nous offrirons de nouvelles possibilités à nos membres et de nouveaux services à l'ensemble de la communauté du Cap-Breton. »

Chef Terry Paul

Chef et administrateur général, Membertou First Nation

« Ce projet a été mené par la Membertou First Nation, et c'est grâce à son leadership qu'il a pu voir le jour. Le projet créera des emplois bien rémunérés et de nouvelles possibilités économiques pour les membres. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, il s'agit d'une autre étape franchie vers une participation équitable de tous à l'économie. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de Services aux Autochtones

« Je suis fier de me joindre au chef Terry Paul et à la Membertou First Nation pour annoncer la construction de l'immeuble de bureaux en bois massif et du poste d'essence dans le quartier commercial Seventh Exchange. Ce projet ouvre la voie au développement commercial et aux avantages économiques pour la communauté et la région, notamment grâce à la création d'emplois, ce qui n'a jamais été aussi important. Notre gouvernement reconnaît l'importance des investissements locaux à Cape Breton--Canso et dans tout le pays. »

Mike Kelloway,

Député de Cape Breton--Canso

« Il est toujours enthousiasmant de voir un projet mené par la communauté qui contribuera à stimuler la croissance économique, tout en ajoutant des services pratiques et en offrant des occasions d'emploi pour la communauté et la région avoisinante. Le poste d'essence et l'immeuble de bureaux en bois massif contribueront à la croissance de la Membertou First Nation et du quartier Seventh Exchange en tant que centre d'affaires, tout en créant des emplois et en ouvrant des perspectives économiques pour la communauté. Les investissements dans des projets comme celui-ci s'inscrivent dans notre engagement à soutenir les entreprises des communautés autochtones afin de maximiser les occasions de réussite. »

Jaime Battiste,

Député de Sydney--Victoria et secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones

Les faits en bref

La Membertou First Nation est l'une des cinq communautés mi'kmaw d'Unama'ki (l'île du Cap-Breton) et l'une des treize communautés mi'kmaw de la Nouvelle-Écosse. Elle compte une population inscrite totale de 1 695 personnes, dont environ 937 vivent dans la réserve.

La Membertou First Nation est une communauté autochtone en milieu urbain située au cœur de la ville de Sydney , en Nouvelle-Écosse. Le Seventh Exchange est le quartier commercial de Membertou situé à la sortie 7A de la route transcanadienne 125.

, en Nouvelle-Écosse. Le Seventh Exchange est le quartier commercial de situé à la sortie 7A de la route transcanadienne 125. Services aux Autochtones Canada fournit 1 000 000 $ pour soutenir la construction du poste d'essence et contribue 811 328 $ au financement de l'immeuble de bureaux en bois massif.

Le poste d'essence devrait être achevé en 2024 et l'immeuble de bureaux, en 2025.

l'immeuble de bureaux, en 2025. Le Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques offre aux collectivités des Premières Nations et des Inuit du financement axé sur les projets pour une gamme d'activités visant à soutenir la recherche de possibilités économiques, notamment des études de faisabilité, des plans d'affaires, la création d'entreprises détenues par les communautés et la construction d'infrastructures économiques.

Liens connexes

Restez branchés

Participez à la conversation sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/RSS.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias - SAC, 819-953-1160, [email protected]