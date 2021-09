« La Monnaie a remporté plusieurs prix internationaux pour l'innovation par le passé, mais le prix spécial de l'IACA est particulièrement important pour nos employés, qui se sont unis pour transformer des retailles découlant de la fabrication de pièces en un changement positif dans les collectivités du Canada à un moment particulièrement éprouvant, affirme Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. Cette reconnaissance de la part de nos pairs de l'industrie et la participation des Canadiens, qui nous a permis de donner si généreusement aux enfants dans le besoin, nous ont inspirés à donner plus encore pour aider nos concitoyens qui sont encore aux prises avec cette pandémie. À la lumière de ce succès, nous sommes enthousiates à l'idée d'annoncer le lancement, plus tard cette année, d'une nouvelle médaille. »

Ornée du motif d'un cœur et d'une feuille d'érable, une face de la Médaille de reconnaissance représente l'esprit collectif des Canadiens. Unis ainsi, la feuille d'érable et le cœur symbolisent la mobilisation de la population venant en aide aux personnes dans le besoin. Un agencement complexe de micromiroirs recouvrant le cœur crée un effet de pulsation lumineuse qui évoque les battements de cœur du pays.

L'autre face représente l'esprit reconnaissant de la population du pays. Le cœur au centre du groupe symbolise les Canadiens qui s'unissent pour remercier nos travailleurs essentiels. Nous saluons leur dévouement et leur bravoure, et le microtexte sous l'image exprime la reconnaissance d'une nation.

Pour la première fois, la technologie de pulsation de la Monnaie a été utilisée sur un produit plaqué destiné à la circulation. Auparavant, cette technologie comportant des milliers de minuscules micromiroirs cubiques réfléchissant la lumière sous divers angles pour simuler l'illusion de mouvement était réservée aux pièces de collection en argent produites en quantités bien moindres.

La production de plus de 100 000 médailles produisant cet effet a démontré que nous pouvions assurer une bonne durée de vie de l'outillage de frappe et l'uniformité de la qualité de l'effet d'optique sur des surfaces métalliques plus dures. De plus, les pastilles bimétalliques ont pu être réusinées grâce à un processus de découpage de flans adapté, ce qui a facilité l'électroplacage et la frappe à grande vitesse.

La conception et la mise en œuvre ont nécessité moins de deux mois.

Toute l'histoire du projet, y compris des vidéos et des photos, se trouve ici.

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

De concert avec les secteurs public et privé, l'IACA vise à offrir une tribune internationale de consultation et de collaboration entre les parties qui interviennent dans le circuit des paiements en espèces, et à faire profiter l'industrie des retombées de ses travaux dans différents projets, de ses programmes et de ses ressources en information. Ses membres sont recrutés parmi tous les intervenants du circuit des paiements en espèces : banques centrales, émetteurs de monnaie, ministères des finances, imprimeries commerciales et d'État; établissements de monnayage d'État et commerciaux, gestionnaires de trésorerie, fournisseurs et manutentionnaires de devises.

