La Mazda3 nommée « Women's World Car of the Year » 2019

HIROSHIMA, Japon, le 18 nov. 2019 /CNW/ - La Mazda3 a été nommée « Supreme Winner » (gagnante suprême) des prix Women's World Car of the Year (voiture mondiale de l'année élue par les femmes) de l'édition 2019. En plus de recevoir la plus grande récompense de ces prix, le modèle a également été nommé « Women's World Family Car of the Year » (voiture familiale de l'année élue par les femmes). Créé en 2010, le prix « Women's World Car of the Year » est décerné par un panel exclusivement féminin de juges provenant de 30 pays différents, qui votent selon les critères sur lesquels les femmes se basent pour acheter un véhicule.