Les journalistes de l'AJAC ont donné à la MX-5 d'excellentes notes pour la dynamique de conduite, ce qui comprend l'efficacité et la sensation de la direction, la tenue de route et le freinage, des caractéristiques pour lesquelles la MX-5 est reconnue et qui la rendent aussi amusante à conduire sur route et sur piste pour plus d'un million d'heureux propriétaires dans le monde entier. Grâce à cette victoire, la MX-5 entre dans la course pour le grand prix de Voiture Canadienne de l'Année 2022, dont le modèle gagnant sera annoncé par l'AJAC au cours des prochaines semaines.

« La MX-5 est l'âme de Mazda et le symbole durable de tout ce fait la renommée de notre compagnie », a déclaré David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada. « Après 33 ans, la recette qui permet à la MX-5 de connaître un tel succès demeure inchangée et nous sommes enchantés d'accepter cette reconnaissance de la part des experts de l'AJAC. »

La MX-5 de quatrième génération a été complètement redessinée en 2016 et, dans les années subséquentes, elle a bénéficié de la philosophie de Mazda de toujours mettre à jour ses produits et de ne jamais se contenter qu'ils soient suffisamment bons. L'année-modèle 2022 de la MX-5 a profité d'une autre mise à jour qui ne pouvait provenir que des esprits ingénieux de Mazda. Le Contrôle de posture cinétique (KPC) offre une posture dans les virages plus intégrée et plus stable, même pendant les virages à haute vitesse,tout en utilisant la structure de suspension de la MX-5 qui fonctionne en douceur dans les environnements quotidiens, sans ajouter un seul gramme à la masse du véhicule.

La MX-5 est offerte avec un toit souple classique ou dans la version à toit rigide rétractable (RF), offrant différentes expériences de conduite à l'air libre aux conducteurs. Son moteur de deux litres produit une puissance de 181 chevaux et développe un couple de 151 lb-pi aux roues arrière, ce qui permet d'obtenir une voiture sport légère et bien équilibrée, avec un ratio puissance/poids extraordinaire et d'offrir un plaisir au volant inégalé sur presque n'importe quelle route.

Le programme de prix Véhicule Utilitaire et Voiture Canadienne de l'Année de l'AJAC offre quelques-uns des prix les plus convoités dans le secteur automobile canadien et représente la voix collective des meilleurs experts en automobile du Canada. Cette année, des véhicules répartis dans treize catégories ont été jugés en fonction d'une grande variété de caractéristiques objectives et subjectives, ce qui signifie qu'aucun facteur unique ne permet de déterminer à lui seul un gagnant. Pour l'emporter dans une catégorie, les véhicules doivent présenter un ensemble complet de qualité, de valeur, de confort, d'économie de carburant et plusieurs autres facteurs qui sont importants pour les consommateurs canadiens.

Après avoir remporté deux années de suite le titre de Voiture Canadienne de l'Année en 2020 et 2021, la Mazda3 a aussi été finaliste pour le prix de cette année dans la catégorie Meilleure Petite Voiture, tandis que la Mazda CX-30 a elle aussi été finaliste dans sa catégorie, c'est-à-dire Meilleur Petit Véhicule Utilitaire au Canada pour 2022.

Mazda Canada Inc. est responsable de la vente, du marketing, du service à la clientèle et du soutien pour les pièces pour les véhicules Mazda au Canada. Avec son siège social installé à Richmond Hill en Ontario, Mazda Canada possède un réseau national de 163 détaillants. Pour des informations supplémentaires, visitez le site web de Mazda Canada au www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

