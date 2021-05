« La stratégie de mondialisation d'Hisense doit être exhaustive et être appliquée dans les domaines du développement de produits, de la fabrication, de l'image de marque et du marketing », a déclaré Jia Shaoqian, président d'Hisense Group.

Hisense a commencé à faire du commerce outre-mer en 1985 et a officiellement créé une entreprise sud-africaine en 1996 qui constituait son premier site de production outre-mer. À ce jour, Hisense emploie 90 000 personnes au sein de 54 entreprises dans le monde, et dispose de 16 centres de recherche et développement ainsi que de 16 sites de production. De l'innovation technologique de pointe à la conception de produits localisés, Hisense accélère progressivement le processus de localisation et de mondialisation en renforçant continuellement son image de marque.

L'acquisition de marques locales bien connues est un élément important de la stratégie de mondialisation d'Hisense, ce qui représente un défi pour les capacités de gestion interculturelle de l'entreprise. Prenant comme exemple l'acquisition de Toshiba Visual Solutions Corporation (TVS), Hisense a adopté le principe de la gestion localisée. Tous les postes ministériels de chefs de service sont dirigés par des gestionnaires japonais, et les postes de chefs adjoints sont nommés par l'administration centrale, ce qui contribue aussi à stimuler la vitalité de la main-d'œuvre.

Hisense a également été reconnue pour sa contribution aux collectivités locales. Le projet Hisense Appliance Industrial Park en Afrique du Sud est un cas remarquable mentionné par l'ONUSSC, car Hisense a non seulement stimulé le développement durable de l'industrie manufacturière locale, mais a également créé des possibilités d'emploi, ce qui a contribué au développement financier et social en Afrique du Sud.

En ce qui concerne le renforcement de son image de marque, Hisense insiste sur la création d'une propriété intellectuelle dans le domaine sportif, afin d'utiliser le sport comme lien avec les consommateurs et ainsi améliorer la communication émotionnelle. Depuis 2016, Hisense parraine des événements majeurs tels que l'Euro 2020 et la Coupe du Monde de la FIFA. Hisense a également accéléré sa stratégie de mondialisation et le rajeunissement de son image de marque. De plus, l'entreprise a réalisé une augmentation significative de sa part de marché et de sa valeur de marque grâce à un partenariat avec le PSG, club de football d'envergure mondiale, et avec FNATIC, un club de sports électroniques.

À l'heure actuelle, Hisense est passé d'un fabricant de téléviseurs à un fournisseur de systèmes d'affichage à usages multiples. En plus de ses activités dans l'industrie des appareils ménagers, Hisense développe également des soins de santé intelligents, des villes intelligentes et un mode de vie intelligent afin de créer la marque la plus fiable et la plus utile au monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1515249/Hisense_ranked_No_7_BrandZ_TOP_50_Chinese_Global_Brand.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1515250/Hisense_ranked_No_8_BrandZ_TOP_20_Chinese_Brand_Stars.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1515251/1.jpg

