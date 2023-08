« Depuis plus de 70 ans, les variétés de riz Ben's OriginalMC sont la pierre angulaire des repas pris à table, a déclaré Eric Huston, directeur général, Mars Food and Nutrition Canada. Le lancement de Ben's OriginalMC 10 Medley propose une gamme complète de légumes, de céréales, de légumineuses et d'herbes dans chaque repas, sans pour autant faire de compromis quant au goût, à la nutrition, à la valeur ou à la simplicité. »

Le nouveau produit Ben's OriginalMC 10 Medley tire son nom du mélange sain de 10 ingrédients différents (céréales, légumes, légumineuses et herbes); il offre aussi la commodité des produits prêts à chauffer Ben's OriginalMC pour préparer un plat nourrissant et riche en fibres. Chaque sachet est suffisamment savoureux et composé d'aliments diversifiés, pour être mangés seuls, pour compléter un repas, ou pour « jazzer » des restes, tout en contribuant à vos économies et en évitant le gaspillage alimentaire. Ben's OriginalMC 10 Medley renferme au moins 10 grammes de fibres, provenant de diverses sources, et 10 grammes de protéines, pour contribuer au maintien d'une alimentation équilibrée, tout en soutenant une bonne santé intestinale.

Le produit Ben's OriginalMC 10 Medley est maintenant offert au Canada en quatre saveurs et combinaisons d'inspiration internationale :

Style chinois aux cinq épices : Mélange de riz brun, d'orge, de carottes, de maïs sucré, de petits pois, de haricots verts, de gingembre, de poivrons rouges, d'oignon, d'ail et de piment vert



Faites sauter du poulet au sésame, y ajouter un sachet de Ben's Original™ 10 Medley Style chinois aux cinq épices et dégustez votre bol de riz tout-en-un, riche en vitamines, fibres et protéines.



Styles caraïbes : Mélange d'orge, de riz brun, de carottes, de poivrons, de tomates, de haricots rouges, de haricots noirs, d'oignon, d'ail, de persil, de thym et d'origan



Combiné avec une recette authentique d'épices jamaïcaines et la protéine de votre choix, un sachet Ben's Original™10 Medley Style caraïbesse transforme en un repas rapide et délicieux de style caribéen.



Style sud-ouest fumé : Mélange d'orge, de riz brun, de maïs sucré, de haricots rouges, de piments jalapenos, de haricots noirs, de tomates, de poivrons rouges, d'oignon, d'ail et de coriandre



Ajoutez un sachet de Ben's OriginalMC10 Medley Style sud-ouest fumé à un burrito « wrap » fait avec la protéine de votre choix, afin de composer un sandwiche minute, ou dégustez-le en style cowboy : sur le pouce, directement sorti du sachet (après l'avoir réchauffé pendant 90 secondes).



Tomate et fines herbes : Mélange d'orge, de riz brun, de haricots verts, de petits pois, de tomates, de poivrons rouges et de poivrons verts, d'oignon, de basilic, d'ail, d'origan et de pois chiches



Ajoutez simplement votre sélection de restes de la semaine à un sachet de Ben's OriginalMC 10 Medley Tomate & fines herbes pour obtenir en un instant un plat « jazzé » et équilibré.

Les produits Ben's OriginalMC 10 Medley ne contiennent aucun colorant artificiel ni aucun agent de conservation. Les quatre saveurs délicieuses sont en vente dès maintenant chez les grands épiciers du Canada, en sachets de 240 grammes, sans bisphénol A.

Les produits favoris Ben's OriginalMC donnent du « pep » aux repas familiaux

Pour Ben's OriginalMC, veiller à ce que les familles canadiennes puissent consommer des aliments sains va au-delà du lancement de produits novateurs et délicieux. Au cours de la période comprise entre le 3 juillet et le 12 novembre 2023, le programme « Jouez les héros du retour de l'école » de Ben's OriginalMC va donner à Banques alimentaires Canada 1 $, jusqu'à concurrence de 100 000 $, pour chaque achat de produits Ben's OriginalMC, y compris les nouveaux produits Ben's OriginalMC 10 Medley; cette initiative vise à apporter du soutien aux Canadiens vivant de l'insécurité alimentaire et peut contribuer à la distribution de 200 000 repas.

« Personne ne devrait avoir à choisir entre la capacité d'offrir un repas nutritif à sa famille et la capacité à respecter son budget, a déclaré Eric Huston. En soutenant Banques alimentaires Canada, nous contribuons à bâtir un avenir plus équitable, où chaque ménage a de la nourriture à mettre sur la table. »

Comme le démontre le dernier rapport Bilan-Faim de Banques alimentaires Canada, on a enregistré le nombre le plus élevé de visites dans les banques alimentaires (presque 1,5 million de visites en mars 2022). Le programme « Jouez les héros du retour de l'école » de Ben's OriginalMC, lancé l'été dernier, revient cette année, afin de venir en aide aux familles canadiennes qui vivent de l'insécurité alimentaire.

« Comme le coût de la vie continue à dépasser les augmentations de salaire, les banques alimentaires de l'ensemble du Canada battent des records historiques pour ce qui est de l'augmentation de la demande, a conclu Kirstin Beardsley, chef de la direction, Banques alimentaires Canada. Nous sommes très reconnaissants envers le programme "Jouez les héros du retour de l'école" de Ben's OriginalMC, qui nous aidera à nourrir des familles d'un océan à l'autre, en ces temps si difficiles. »

Pour des renseignements complémentaires sur la marque Ben's OriginalMC, visitez le site Web https://ca.bensoriginal.com/fr-ca.

