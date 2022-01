La marque M&M'S, qui est fière de faire partie du groupe Mars, Incorporated, lance une plateforme mondiale visant à accroître le sentiment d'appartenance de dix millions de personnes d'ici 2025, en les aidant à créer des liens et à se rendre hommage mutuellement.

M&M’S fait évoluer la personnalité et le profil de ses personnages bien-aimés pour qu’ils soient plus représentatifs de la société d’aujourd’hui, et modernise leur apparence afin de souligner l’importance de l’expression de soi et le pouvoir de la communauté. M&M’S offrira ses friandises emblématiques et colorées sous différentes formes et tailles à tous les points de contact dans le but de démontrer que nous sommes plus heureux lorsque nous sommes rassemblés.

NEWARK, New Jersey, 20 janvier 2022 /CNW/ - La marque M&M'S®, qui fait partie du portefeuille de marques de Mars, Incorporated, a annoncé son engagement à créer un monde où chacun se sent à sa place et à favoriser une société plus inclusive. L'annonce de la marque emblématique de confiserie s'appuie sur plus de 80 années consacrées à réunir les gens autour de ses bonbons colorés et de leurs saveurs. Elle s'inscrit dans la refonte de la stratégie de marque de M&M'S élaborée dans cette optique, qui promet de tirer avantage du plaisir ressenti lorsque l'on inclut tout le monde dans le but d'accroître le sentiment d'appartenance de 10 millions de personnes dans le monde d'ici 2025.

« La création d'un plaisir tout en couleur accessible à tous constitue depuis longtemps un engagement de M&M'S, et cet objectif concrétise davantage les convictions que nous défendons depuis toujours en tant que marque, à savoir que tout le monde a le droit de profiter de moments de bonheur, et que le plaisir est le moyen le plus efficace de permettre à chacun d'entre nous de se sentir à sa place, a déclaré Cathryn Sleight, chef de l'expansion chez Mars Wrigley. En tant que l'une des marques de bonbons les plus emblématiques au monde, aucune marque n'est mieux placée que M&M'S pour s'engager à générer encore plus de plaisir afin d'accroître le sentiment d'appartenance à l'échelle mondiale. »

De nombreuses études1 indiquent que notre désir d'appartenance est aussi fort que notre besoin d'être aimé, et ce désir est commun à toutes les personnes, indépendamment de leur culture, de leur race, de leur identité ethnique, de leur situation géographique ou de leur lieu de résidence. M&M'S a utilisé ces connaissances pour créer le M&M'S FUNd afin de mesurer l'influence de la marque sur notre mission. Ce fonds servira à offrir des ressources, du mentorat, des possibilités et un soutien financier dans le domaine des arts et du divertissement afin de faire en sorte que chacun puisse accéder à des expériences où tout le monde se sent à sa place.

Cette année, les adeptes de la marque emblématique M&M'S constateront également des changements en matière d'aspect et de convivialité. Ces changements visent à refléter son nouvel engagement dans le cadre de son évolution :

Une nouvelle approche moderne concernant les traits de nos personnages bien-aimés, et des personnalités plus nuancées afin de souligner l'importance de l'expression de soi et le pouvoir de la communauté au moyen de la narration.

Une attention accrue à l'égard de la palette de couleurs emblématique de la marque et l'utilisation de de friandises M&M'S de différentes formes et tailles à tous les points de contact, afin de démontrer que nous sommes plus heureux lorsque nous sommes rassemblés.

Une importance accrue accordée à la perluète, qui sert à relier les deux M et représente un élément distinctif du logo de M&M'S, afin d'illustrer la volonté de la marque qui consiste à rassembler les gens.

L'utilisation d'un ton plus moderne, inclusif, accueillant et rassembleur qui demeure ancré dans notre esprit de plaisanterie et notre humour distinctifs.

« Nous sommes ravis de vous présenter la nouvelle image de marque de M&M'S, que les adeptes pourront découvrir dans tous nos points de contact à travers le monde », a déclaré Jane Hwang, vice-présidente mondiale du marketing chez Mars Wrigley. « Des innovations en matière de produits aux campagnes de promotion de la marque, en passant par nos nouveaux personnages et nos magasins de détail expérientiels, nous intégrerons des éléments visuels colorés, des messages inclusifs et notre objectif dans tout ce que nous faisons, afin de démontrer que nous sommes plus heureux lorsque nous sommes rassemblés. En fait, cet objectif est déjà mis en évidence dans le nouveau magasin M&M'S de Berlin, où l'affichage est offert en plusieurs langues dans le but de souhaiter la bienvenue à tout le monde, ainsi qu'au sein de notre effectif extrêmement diversifié afin de célébrer les personnes de différentes cultures, origines et générations. »

Le nouvel engagement mondial de M&M'S ne constitue que l'une des nombreuses mesures prises au sein de l'ensemble de Mars, Incorporated afin de créer un monde où la société fait preuve d'inclusion. Cet engagement vise notamment à garantir un équilibre entre les sexes au sein des équipes de direction, à réaliser une vérification annuelle indépendante du caractère diversifié de sa publicité (effectuée par l'Institut Geena Davis sur le genre dans les médias) et à assumer son rôle à la vice-présidence de L'Alliance sans stéréotypes, qui fait partie d'ONU Femmes.

Pour en savoir plus sur la nouvelle image de marque de M&M'S et pour la voir prendre forme, suivez-nous sur Facebook, Instagram, et Twitter. Vous pouvez aussi vous tenir informés de la suite des événements en utilisant le mot-clic #ForAllFunkind, ou en visitant notre site MMS.com.

À PROPOS DE MARS, INCORPORATED

Depuis plus d'un siècle, Mars, Incorporated est convaincu que le monde que nous voulons demain commence par la façon dont nous faisons des affaires aujourd'hui. Cette idée est au cœur de ce que nous avons toujours été en tant qu'entreprise familiale mondiale. Aujourd'hui, Mars se transforme, innove et évolue d'une manière qui affirme notre engagement à avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure.

À travers notre portefeuille diversifié et en pleine expansion de produits et de services de confiserie, d'alimentation et de soins des animaux, nous employons 133 000 associés dévoués qui vont tous dans la même direction : vers l'avant. Avec des ventes annuelles de 40 milliards de dollars, nous produisons certaines des marques les plus appréciées au monde, notamment DOVE®, EXTRA®, M&M's®, MILKY WAY®, SNICKERS®, TWIX®, ORBIT®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, SKITTLES®, BEN'S ORIGINAL™, WHISKAS®, COCOAVIA® et 5™ ; et nous prenons soin de la moitié des animaux de compagnie du monde grâce à nos entreprises de nutrition, de santé et de services, notamment AniCura, Banfield Pet Hospitals™, BluePearl®, Linnaeus et VCA™.

Nous savons que nous ne pouvons connaître un véritable succès que si nos partenaires et les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités prospèrent également. Les Cinq Principes de Mars -- Qualité, Responsabilité, Mutualité, Efficacité et Liberté -- inspirent nos associés qui interviennent tous les jours pour aider à créer le monde de demain, dans lequel la planète, les gens et les animaux pourront prospérer. Inspirée par la fondation Economics of mutuality, l'approche Mars Compass est utilisée pour mesurer les progrès de l'entreprise au service de son objectif. Le monde que nous voulons demain dépend de la façon dont nous agissons aujourd'hui.

Pour en savoir plus sur Mars, consultez le site mars.com. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

